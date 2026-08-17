Ιράν σε Τραμπ για το Ορμούζ: «Έχεις θράσος – Θα σου σπάσουμε τα πόδια»

Snapshot Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, απάντησε σκληρά στον Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς τον «εγκληματία».

Ο Χαταμί κατήγγειλε ως απαράδεκτη την πρόταση του Τραμπ να κηρυχθούν τα Στενά μέρος του αμερικανικού εδάφους και προειδοποίησε για δυναμική αντίδραση.

Ο ιρανός στρατιωτικός ηγέτης ανακοίνωσε αμοιβή 30.000 δολαρίων για τη δολοφονία ή αιχμαλωσία Αμερικανού στρατιωτικού, με διπλασιασμό της αμοιβής αν δράστης είναι ιρανή γυναίκα. Snapshot powered by AI

Με μία σκληρή δήλωση απάντησε στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ ο αρχηγός του στρατού του Ιράν, υποστράτηγος Αμίρ Χαταμί.

Ο Χαταμί χαρακτήρισε «εγκληματία» τον Αμερικανό πρόεδρο. «Ο εγκληματίας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει ότι θέλει να κηρύξει τα Στενά του Ορμούζ μέρος του εγκληματικού εδάφους. Έχεις θράσος! Αφού είδε τις αντιδράσεις, είπε ότι αστειευόταν. Ακόμη και το να αστειεύεται κανείς για μια τέτοια δήλωση είναι εντελώς απαράδεκτο, γιατί εδώ μιλάμε για το Ιράν, και έχει υπερασπιστές που θα σου σπάσουν τα πόδια», είπε ο Χαταμί.

Παράλληλα ανακοίνωσε αμοιβή 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή αιχμαλωτίσει Αμερικανό στρατιωτικό. Ανέφερε ότι η αμοιβή θα διπλασιαστεί εάν Ιρανή γυναίκα σκοτώσει Αμερικανό στρατιώτη.