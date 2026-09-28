Γερμανία-Ελλάδα 0-1 – Κουρμπέλης: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά, πιστεύω σ’ αυτή την ομάδα»

Snapshot Η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ, σημειώνοντας την πρώτη νίκη μετά από 11 αγώνες απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Η Εθνική Ελλάδας είναι πρώτη στον όμιλο της League A του Nations League, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος τόνισε τη σκληρή δουλειά και την πίστη στην ομάδα.

Η ελληνική ομάδα στοχεύει να συνεχίσει να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να αντέξει το δύσκολο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Ο Κουρμπέλης εξέφρασε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και την ποιότητα της ομάδας για την παραμονή της στην κορυφή του ομίλου. Snapshot powered by AI

Η Εθνική Ελλάδας έγραψε μία από τις σημαντικότερες σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας της, καθώς έφυγε με σπουδαίο διπλό από τη Γερμανία, επικρατώντας με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ και πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά νίκη απέναντι στη γερμανική ομάδα έπειτα από 11 αγώνες.

Μετά το «διπλό» στη Γερμανία, η «γαλανόλευκη» έκανε το απόλυτο στον όμιλό της στη League A του Nations League, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη επί της Σερβίας (2-1) στην πρεμιέρα. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται μόνη στην κορυφή, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος φόρεσε παράλληλα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο μέσος του Αστέρα Τρίπολης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία, αλλά και για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Κουρμπέλης:

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είναι ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μία διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, υποφέραμε, όμως μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτελέσματα. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια, το αξίζουμε και θέλουμε να είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα, από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι».

Ερωτηθείς, για το αν του έλεγαν πριν ξεκινήσει η διοργάνωση ότι μετά από τα πρώτα δύο ματς σε αυτό τον όμιλο θα ήταν στη κορυφή η Ελλάδα κι αν θα το πίστευε, ο Κουρμπέλης είπε: «Θα το πίστευα, πιστεύω πολύ στις δυνατότητες. Πρέπει να υποφέρεις για να είσαι σε έναν τέτοιο όμιλο πρώτος. Αλλά με το ποδόσφαιρό μας, τη ποιότητά μας, την άμυνά μας πιστεύω ότι το αξίζουμε».