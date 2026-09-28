Γερμανία-Ελλάδα 0-1 – Κουρμπέλης: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά, πιστεύω σ’ αυτή την ομάδα»

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης χαρακτήρισε «πολύ μεγάλο αποτέλεσμα» τη νίκη της Ελλάδας στη Γερμανία, τονίζοντας ότι η Εθνική αξίζει να βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γερμανία-Ελλάδα 0-1 – Κουρμπέλης: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά, πιστεύω σ’ αυτή την ομάδα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα κέρδισε τη Γερμανία με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ, σημειώνοντας την πρώτη νίκη μετά από 11 αγώνες απέναντι στη γερμανική ομάδα.
  • Η Εθνική Ελλάδας είναι πρώτη στον όμιλο της League A του Nations League, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.
  • Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο αρχηγός Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος τόνισε τη σκληρή δουλειά και την πίστη στην ομάδα.
  • Η ελληνική ομάδα στοχεύει να συνεχίσει να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να αντέξει το δύσκολο πρόγραμμα της διοργάνωσης.
  • Ο Κουρμπέλης εξέφρασε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και την ποιότητα της ομάδας για την παραμονή της στην κορυφή του ομίλου.
Snapshot powered by AI

Η Εθνική Ελλάδας έγραψε μία από τις σημαντικότερες σελίδες της σύγχρονης Ιστορίας της, καθώς έφυγε με σπουδαίο διπλό από τη Γερμανία, επικρατώντας με 1-0 στο Άουγκσμπουργκ και πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά νίκη απέναντι στη γερμανική ομάδα έπειτα από 11 αγώνες.

Μετά το «διπλό» στη Γερμανία, η «γαλανόλευκη» έκανε το απόλυτο στον όμιλό της στη League A του Nations League, καθώς είχε προηγηθεί η νίκη επί της Σερβίας (2-1) στην πρεμιέρα. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται μόνη στην κορυφή, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος φόρεσε παράλληλα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο μέσος του Αστέρα Τρίπολης μίλησε για τη μεγάλη επιτυχία, αλλά και για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Κουρμπέλης:

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, είναι ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα σε μία διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πολύ σκληρά, υποφέραμε, όμως μόνο έτσι μπορείς να πάρεις αποτελέσματα. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια, το αξίζουμε και θέλουμε να είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μας περιμένει ένα δύσκολο πρόγραμμα, από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι».

Ερωτηθείς, για το αν του έλεγαν πριν ξεκινήσει η διοργάνωση ότι μετά από τα πρώτα δύο ματς σε αυτό τον όμιλο θα ήταν στη κορυφή η Ελλάδα κι αν θα το πίστευε, ο Κουρμπέλης είπε: «Θα το πίστευα, πιστεύω πολύ στις δυνατότητες. Πρέπει να υποφέρεις για να είσαι σε έναν τέτοιο όμιλο πρώτος. Αλλά με το ποδόσφαιρό μας, τη ποιότητά μας, την άμυνά μας πιστεύω ότι το αξίζουμε».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:56ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από σαουδαραβικές επιδρομές σε αγορά – Οι Χούθι απειλούν με αντίποινα

01:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία-Ελλάδα 0-1 – Κουρμπέλης: «Δουλέψαμε πολύ σκληρά, πιστεύω σ’ αυτή την ομάδα»

01:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γερμανία-Ελλάδα 0-1 – Γιοβάνοβιτς: «Τεράστια νίκη για το μέλλον του ποδοσφαίρου μας»

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέλαβε δεύτερο αμερικανικό υποβρύχιο drone – Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

00:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Καμπανάκι» από τον Μπιλ Γκέιτς: «Δεν αρκεί η αυτορρύθμιση» στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Ζητά υποχρεωτικές δικλείδες ασφαλείας

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Άλμα 25% στις ποδηλατικές διαδρομές και νέα ρεκόρ σε Εδιμβούργο και Γλασκώβη

23:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ

23:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Πώς χρησιμοποιείται

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Ζευγάρι εγκλωβίστηκε σε όχημα

23:34ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορείτε να εντοπίζετε και να αποφεύγετε τις απάτες στο διαδίκτυο

23:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την αγορά από την αναζήτηση έως τα συμβόλαια

23:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ τον Δημήτρη Σκουλό

23:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Θυμάστε πόσο κόστιζε το σουβλάκι στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια;

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια πρωτιά: Ρομποτικό ιστιοφόρο διέσχισε ολόκληρο τον Ατλαντικό - Πηγή έρευνας τα δεδομένα που συνέλεξε

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν στρέφει το εμπόριό του προς την Κασπία καθώς ο πόλεμος πλήττει τα Στενά του Ορμούζ

22:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ στο Άμπου Ντάμπι

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Αναληθές» ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που κατέθεσαν για την ύπαρξη οσμής πριν την έκρηξη - Η ανακοίνωση της εταιρίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:07ΕΛΛΑΔΑ

Θυμάστε πόσο κόστιζε το σουβλάκι στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια;

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν υπολόγιζε κανέναν», λέει η θεία της για την 56χρονη γιατρό

08:01LIFESTYLE

Πασχάλης για το «στιγμιαίο λάθος»: «Η κακιά μοίρα μου έδωσε μικρή επιπολαιότητα και αυτήν πληρώνω»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Χάακον: Πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ σαν «κοινός θνητός»

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

23:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με 0-1 στο Άουγκσμπουργκ

22:09LIFESTYLE

«Τα χρήματα δεν αγοράζουν φινέτσα»: Σάλος για το φόρεμα της Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στον Λευκό Οίκο

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - 180 χιλιοστά βροχής στον Κάβο Μαλιά - Νέα επιδείνωση

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Η λάμπα του μπάνιου στον δεύτερο όροφο πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς; Το 15% της διαρροής που έφερε την έκρηξη

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τραγικός επίλογος για την 64χρονη τουρίστρια που αγνοείτο - Βρέθηκε νεκρή

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται να στείλει τον Ερντογάν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης

07:44WHAT THE FACT

Το ρήγμα της Κασκάντια αλλάζει τον παγκόσμιο γεωλογικό χάρτη

14:18LIFESTYLE

Το ξέσπασμα της Βάνας Μπάρμπα: «Πλέον είναι μια βίζιτα πολυτελείας»

15:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι χειμώνα θα κάνει στην Ελλάδα – Οι προβλέψεις για το 2026-2027 - Ο «άγνωστος Χ»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: Προσπαθούσε να πείσει τις συγχωριανές της στον Δομοκό να κάνουν... πλασμαφαίρεση!

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή εισβολή όλη τη νέα εβδομάδα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

20:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Πόσα περισσότερα θα δουν οι μισθωτοί στον λογαριασμό τους και πότε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ