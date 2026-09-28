Τραμπ για Ιράν: «Θα κερδίσουμε τον πόλεμο πολύ σύντομα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στη νίκη απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον σημειώνει πρόοδο τόσο με στρατιωτικά μέσα όσο και μέσω οικονομικής πίεσης. Άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Ιράν: «Θα κερδίσουμε τον πόλεμο πολύ σύντομα»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι κοντά στη νίκη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
  • Η Ουάσιγκτον σημειώνει πρόοδο τόσο με στρατιωτικά μέσα όσο και μέσω οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη.
  • Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιθέσεων κατά του Ιράν.
  • Βασικός στόχος της αμερικανικής στρατηγικής είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.
  • Προβλέπεται ότι οι τιμές του πετρελαίου θα επιστρέψουν στα προπολεμικά επίπεδα μετά τη λήξη της σύγκρουσης.
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Την εκτίμηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «κερδίσουν τον πόλεμο πολύ σύντομα» απέναντι στο Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του στο Fox News.

«Νομίζω ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα κερδίσουμε τον πόλεμο πολύ σύντομα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν το πάνω χέρι στη σύγκρουση.

«Επιτυχία στο στρατιωτικό και οικονομικό μέτωπο»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον σημειώνει πρόοδο «τόσο στο στρατιωτικό όσο και στο οικονομικό μέτωπο», αποδίδοντας την πίεση που ασκείται στην Τεχεράνη στον συνδυασμό στρατιωτικής δράσης και οικονομικών μέτρων.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιστρέψουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις, δεν το απέκλεισε.

«Είναι πιθανό, αλλά απλώς δεν θέλω να το πω», δήλωσε.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και οι τιμές του πετρελαίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι βασικός στόχος της αμερικανικής στρατηγικής παραμένει να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο.

«Το κλειδί είναι ότι το Ιράν δεν θα διαθέτει πυρηνικό όπλο», είπε.

Παράλληλα, προέβλεψε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα υποχωρήσουν στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο, όταν τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα συνδέσει την εξέλιξη του πολέμου με τις πιέσεις στις ενεργειακές αγορές, υποστηρίζοντας ότι η αποκλιμάκωση θα οδηγήσει και σε αποκλιμάκωση των τιμών.

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