Άδωνις Γεωργιάδης: Καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ τον Δημήτρη Σκουλό
Την υποψηφιότητα του φωτογράφου Δημήτρη Σκουλού με τη Νέα Δημοκρατία στη Β’ Πειραιά έκανε γνωστή ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στη διάρκεια εκδήλωσης στη Νέα Ιωνία
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- Ο Δημήτρης Σκουλός ανακοινώθηκε ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιά από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.
- Η ανακοίνωση έγινε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία, όπου παρευρέθηκαν επίσης ο Δημήτρης Καιρίδης και άλλοι τοπικοί παράγοντες.
- Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε προσωπικά τη σχέση του με τον Δημήτρη Σκουλό, αναφέροντας ότι είναι συμπαίκτες στο τένις.
- Η εκδήλωση είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου παρά τις κακές καιρικές συνθήκες.
Την ένταξη του Δημήτρη Σκουλού στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας καλωσόρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία, όπου έδωσε το «παρών» και ο γνωστός φωτογράφος.
Κατά την ομιλία του, ο Άδωνις Γεωργιάδης καλωσόρισε τον Δημήτρη Σκουλό ως υποψήφιο της ΝΔ στη Β’ Πειραιά.
«Καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς)», ανέφερε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε, σε πιο προσωπικό τόνο, ότι ο Δημήτρης Σκουλός είναι συμπαίκτης του στο τένις.
Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος και έχει γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι GNTM.
Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Σήμερα με τον @DimKairidis βρεθήκαμε σε ένα καφέ στη Νέα Ιωνία προσκεκλημένοι από την κ. Σοφία Γεωργίου και τον κ. Παντελή Στεργιάνη. Μας τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας και η πρώην Δήμαρχος. Το κυριότερο όμως είναι ότι παρά την βροχή μαζεύτηκε πλήθος κόσμου έγινε χαμός. Ευχαριστώ τον κόσμο αυτόν για την αγάπη και την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς) και τον συμπαίκτη μου στο τένις κ. Δημήτρη Σκουλό.