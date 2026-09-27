Άδωνις Γεωργιάδης: Καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ τον Δημήτρη Σκουλό

Snapshot Ο Δημήτρης Σκουλός ανακοινώθηκε ως υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας στη Β’ Πειραιά από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η ανακοίνωση έγινε σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία, όπου παρευρέθηκαν επίσης ο Δημήτρης Καιρίδης και άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε προσωπικά τη σχέση του με τον Δημήτρη Σκουλό, αναφέροντας ότι είναι συμπαίκτες στο τένις.

Η εκδήλωση είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου παρά τις κακές καιρικές συνθήκες. Snapshot powered by AI

Την ένταξη του Δημήτρη Σκουλού στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας καλωσόρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας βρέθηκε μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη σε εκδήλωση στη Νέα Ιωνία, όπου έδωσε το «παρών» και ο γνωστός φωτογράφος.

Κατά την ομιλία του, ο Άδωνις Γεωργιάδης καλωσόρισε τον Δημήτρη Σκουλό ως υποψήφιο της ΝΔ στη Β’ Πειραιά.

«Καλωσόρισα στα ψηφοδέλτια μας (στην β´ Πειραιώς)», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε, σε πιο προσωπικό τόνο, ότι ο Δημήτρης Σκουλός είναι συμπαίκτης του στο τένις.

Ο Δημήτρης Σκουλός είναι φωτογράφος και έχει γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι GNTM.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη