Βασιλιάς Χάακον: Πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ σαν «κοινός θνητός»

Αιφνιδίασε τους πελάτες σε κατάστημα στο Ρέντμπεργκ κατά την πρώτη του επίσκεψη στην περιοχή μετά την άνοδό του στον θρόνο

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Βασιλιάς Χάακον: Πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ σαν «κοινός θνητός»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάακον Η΄, έκανε την πρώτη του επίσκεψη στο Ρέντμπεργκ μετά την ανάληψη του θρόνου.
  • Ο βασιλιάς έκανε τα ψώνια του στο σουπερμάρκετ, προκαλώντας ενθουσιασμό και αναστάτωση στους πελάτες.
  • Ο Χάακον ανέλαβε τον θρόνο στις 28 Αυγούστου μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χάραλντ Ε΄.
  • Την 1η Σεπτεμβρίου έδωσε τον όρκο στο νορβηγικό Κοινοβούλιο, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της βασιλείας του.
  • Η βασιλεία του ξεκίνησε σε περίοδο πένθους λόγω του θανάτου της πριγκίπισσας Άστριντ.
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Μια απρόσμενη έκπληξη περίμενε τους πελάτες ενός σουπερμάρκετ στο Ρέντμπεργκ της Νορβηγίας, όταν είδαν τον νέο βασιλιά Χάακον να κάνει τα ψώνια του χαλαρά, σαν κοινός θνητός. Ρεπόρτερ της τοπικής εφημερίδας Laagendalsposten που βρισκόταν τυχαία στο κατάστημα άκουσε τον μονάρχη να αποκαλύπτει ότι θα περάσει τις διακοπές του στο εξοχικό του στο Ούνβνταλ, ενώ φωτογραφία του από το σημείο διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Χάακον στην περιοχή από τότε που ανήλθε στον νορβηγικό θρόνο. Η παρουσία του έγινε γρήγορα αντιληπτή, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και ενθουσιασμό στους πελάτες. Αρκετοί νεαροί έσπευσαν να τον χαιρετήσουν, με τον βασιλιά να ανταποκρίνεται χαμογελαστός και να συνομιλεί μαζί τους.

Ο Χάακον Η΄ ανέλαβε τα ηνία της χώρας στις 28 Αυγούστου, μετά τον θάνατο του πατέρα του, βασιλιά Χάραλντ Ε΄, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου έδωσε τον προβλεπόμενο όρκο στο νορβηγικό Κοινοβούλιο στο Όσλο. Η αρχή της βασιλείας του συνέπεσε με μια περίοδο πένθους για την οικογένεια, λόγω του θανάτου και της κηδείας της πριγκίπισσας Άστριντ σε ηλικία 94 ετών.

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