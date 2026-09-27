Γερμανία - Ελλάδα: Αυτή είναι η ενδεκάδα της Εθνικής - Δύο αλλαγές

Snapshot Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου στη WWK Arena του Άουγκσμπουργκ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε την αρχική ενδεκάδα με δύο αλλαγές σε σχέση με προηγούμενους αγώνες.

Στην εστία ξεκινά ο Τζολάκης και στην άμυνα οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας.

Στη μεσαία γραμμή παίζουν οι Ζαφείρης και Ανδρούτσος, ενώ στην επίθεση βρίσκονται οι Τζόλης, Καρέτσας, Τεττέης και ο Παυλίδης στην κορυφή.

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 21:45. Snapshot powered by AI

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε, 27 Σεπτεμβρίου, τη Γερμανία στη WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21:45.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, έγινε γνωστή η αρχική ενδεκάδα με την οποία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να παρατάξει τη «γαλανόλευκη».

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Τζολάκης, ενώ στην άμυνα ξεκινούν οι Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Τσιμίκας.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Ζαφείρης και Ανδρούτσος, ενώ πιο μπροστά ξεκινούν οι Τζόλης, Καρέτσας και Τεττέη, με τον Παυλίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας

Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Τζόλης, Καρέτσας, Τεττέη, Παυλίδης.

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