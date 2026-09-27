Πλάκα: Το βίντεο-ντοκουμέντο από το μοιραίο κτήριο – Στο «μικροσκόπιο» αγωγοί και πιστοποιητικά

Τι εξετάζουν οι ειδικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την έκρηξη – Το πιστοποιητικό στεγανότητας και τα ίχνη καύσης

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Πλάκα: Το βίντεο-ντοκουμέντο από το μοιραίο κτήριο – Στο «μικροσκόπιο» αγωγοί και πιστοποιητικά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα βίντεο-ντοκουμέντο αποκαλύπτει κρίσιμα ευρήματα για την έκρηξη στο κτήριο της Πλάκας, εστιάζοντας στον παροχετευτικό αγωγό και τον μετρητή.
  • Ο αγωγός και ο μετρητής, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990, έχουν κατασχεθεί και εξετάζονται από το Πολυτεχνείο για την πιστοποίηση και τις προδιαγραφές τους.
  • Υπάρχουν ίχνη καύσης στον μετρητή και στοιχεία ανάφλεξης τόσο στον δεύτερο όροφο όσο και στο ισόγειο του κτηρίου.
  • Όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ η αιτία της διαρροής και η χρονική αλληλουχία των γεγονότων παραμένουν υπό διερεύνηση.
  • Για το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας τον Φεβρουάριο του 2026, και εξετάζονται όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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Στη δημοσιότητα έρχεται ένα αποκαλυπτικό βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ANT1, το οποίο ρίχνει φως στα κρίσιμα ευρήματα των ερευνών για την υπόθεση της έκρηξης στο μοιραίο κτήριο της Πλάκας. Στο οπτικό υλικό αποτυπώνεται ο παροχετευτικός αγωγός που συνδέει το κεντρικό δίκτυο με τον μετρητή, τον οποίο οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποκάλυψαν με προσεκτικές κινήσεις.

Η σύνδεση ξεκινά από τον κεντρικό αγωγό και εκτείνεται σε μήκος μικρότερο των δύο μέτρων μέχρι τον μετρητή, πρόκειται δε για εγκατάσταση που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990, όταν το διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου συνδέθηκε για πρώτη φορά με το δίκτυο. Τόσο ο μετρητής όσο και το συγκεκριμένο τμήμα του αγωγού έχουν κατασχεθεί και μεταφερθεί στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η σωλήνωση είναι πιστοποιημένη και πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στη θέση του μετρητή διακρίνονται ήδη ίχνη καύσης, ενώ τις επόμενες ημέρες οι Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν και σε εκσκαφή του κεντρικού αγωγού.

Παρά το γεγονός ότι η ένταση του ωστικού κύματος εκτιμάται πως εντοπίζεται κυρίως στον δεύτερο όροφο, τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης διαπιστώνουν –μέσω και γραφικών απεικονίσεων– ότι υπήρξε ανάφλεξη και στον χώρο του ισογείου. Πέρα από τον αγωγό και τον μετρητή, έχουν κατασχεθεί και άλλες συσκευές, με τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποκρυπτογράφηση του μηχανισμού της έκρηξης. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, δεν αποκλείεται το άναμμα ενός λαμπτήρα να έδωσε το μοιραίο έναυσμα.

Συγκλονιστικό είναι και το στοιχείο ότι όλα τα θύματα βρέθηκαν στα κρεβάτια τους. Κεντρικό ζήτημα παραμένει το σημείο πρόκλησης της διαρροής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, για το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου είχε εκδοθεί πιστοποιητικό στεγανότητας των εγκαταστάσεων τον Φεβρουάριο του 2026, φέροντας την υπογραφή μηχανικού που βεβαίωνε την ασφαλή λειτουργία τους.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να διασαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία το μοιραίο πρωινό της Παρασκευής.

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