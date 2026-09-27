Αδόλφος Χίτλερ: Το μακάβριο μυστήριο γύρω από τον θάνατο της ανιψιάς του, ο έρωτας και η κατάθλιψη

Snapshot Η Άνγκελα Μαρία Ράουμπαλ, ανιψιά του Χίτλερ, είχε μια περίεργη και ταραχώδη σχέση μαζί του που τελείωσε με τον θάνατό της το 1931.

Νέα έγγραφα καταρρίπτουν το άλλοθι του Χίτλερ και δείχνουν ότι βρισκόταν κοντά όταν η Γκέλι βρέθηκε νεκρή, ενισχύοντας θεωρίες για δολοφονία ή συγκάλυψη.

Ο θάνατος της Γκέλι προκάλεσε βαριά κατάθλιψη στον Χίτλερ και επηρέασε σημαντικά την ψυχολογία και τη συμπεριφορά του.

Η Γκέλι ένιωθε καταπίεση από τον περιορισμό που της επέβαλε ο Χίτλερ και φέρεται να ήθελε να ξεφύγει από τη ζωή στο Μόναχο.

Υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες εκδοχές για τον θάνατό της, συμπεριλαμβανομένων θεωριών για εγκυμοσύνη, δολοφονία ή αυτοκτονία υπό πίεση. Snapshot powered by AI

Μια κοπέλα με ασυνήθιστη ομορφιά, μελαχρινή και ψηλή εμφανιζόταν συχνά στα καφέ και στα εστιατόρια του Μονάχου στο πλευρό του Αδόλφου Χίτλερ. Ο Χίτλερ λάτρευε να την επιδεικνύει. Συμπεριφερόταν ως ένας άνδρας ερωτευμένος.

Εκείνη την εποχή ο Χίτλερ είχε αρχίσει ήδη να συγκεντρώνει μεγάλα πλήθη στις συγκεντρώσεις του και να ετοιμάζεται να καταλάβει την εξουσία στη Γερμανία. Η γυναίκα στο πλευρό του ήταν η νεαρή Άνγκελα Μαρία Ράουμπαλ, κόρη της ετεροθαλούς αδελφής του Χίτλερ και ένα από τα πιο μυστηριώδη και σκοτεινά κεφάλαια στη ζωή του Γερμανού δικτάτορα.

Η Γκέλι, όπως την φώναζαν, μπήκε στη ζωή του Χίτλερ όταν εκείνος ήταν 36 ετών και εκείνη μόλις 17 ετών. Ο πατέρας της είχε πεθάνει όταν ήταν μόλις δύο ετών. Έτσι η μητέρα της το 1925 ξεκίνησε να δουλεύει ως οικονόμος στο σπίτι του Χίτλερ και πήρε μαζί την Γκέλι και την αδελφή της Ελφριέντε. Μερικά χρόνια αργότερα η μητέρα της δέχθηκε μία θέση εργασίας ως νταντά στην Αυστρία. Ο «θείος Άλφ», όπως τον αποκαλούσε η Γκέλι, την προσκάλεσε να μείνει μαζί του στο Μόναχο.

Το 1929 η 19χρονη μετακομίζει στο διαμέρισμα του Χίτλερ στο Μόναχο και ξεκινάει μία περίεργη και ταραχώδης σχέση, η οποία έληξε με τον θάνατο της Γκέλι το 1931.

Αυτή η φωτογραφία του Φεβρουαρίου του 1934 απεικονίζει, από αριστερά προς τα δεξιά, τον Υπουργό της Βαυαρίας Χέρμαν Έσερ, την ανιψιά του Χίτλερ Γκέλι Ράουμπαλ, την αδελφή του Χίτλερ Άνγκελα Ράουμπαλ Χίτλερ και τον Υπουργό Εργασίας Φραντς Σέλντε, καθώς παρακολουθούν έναν διαγωνισμό σκι στο Μπέρχτεσγκαδεν, στις Βαυαρικές Άλπεις της Γερμανίας AP

Η κατάρριψη του άλλοθι του Χίτλερ

Σύμφωνα με τον γνωστό ιστορικό και βιογράφο του Χίτλερ, η Γκέλι υπήρξε «η μεγάλη αγάπη του, μία αγάπη ταμπού». Η ακριβής φύση της σχέσης τους παραμένει μυστήριο ανάμεσα στους ιστορικούς. Ωστόσο όλοι συμφωνούν, όπως και ο Αμερικανός ιστορικός Ουίλιαμ Σίρερ ότι «ήταν ο μοναδικός πραγματικά μεγάλος έρωτας της ζωής του».

Με βάση τις επίσημες αναφορές στις 19 Σεπτεμβρίου του 1931 η Γκέλι εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιο της στο διαμέρισμα του Χίτλερ. Η σορός της βρισκόταν μέσα σε μία λίμνη αίματος με ένα τραύμα στο στήθος που έγινε από όπλο του Χίτλερ.

Ο Χίτλερ υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο διαμέρισμα όταν πέθανε η ανιψιά του και είχε φύγει από το Μόναχο το απόγευμα της 18ης Σεπτεμβρίου 1931. Στην σορό δεν διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή και την εποχή εκείνη υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν εμπλοκή του Χίτλερ στον θάνατό της.

Ακόμη και οπαδοί του ναζιστικού κόμματος πίστευαν ότι ο Χίτλερ είτε σκότωσε την ανιψιά του είτε έδωσε σε άλλους εντολή να την δολοφονήσουν. Τώρα έγγραφα που εντοπίστηκαν στα αρχεία του Μονάχου καταρρίπτουν το άλλοθι του Χίτλερ και ενισχύουν την θεωρία της δολοφονίας ή ότι τουλάχιστον ο Χίτλερ δεν αποκάλυψε όσα πραγματικά έγιναν ανάμεσα σε εκείνον και την ανιψιά του λίγο πριν πεθάνει.

Τα έγγραφα, σύμφωνα με το περιοδικό Spiegel, δείχνουν ότι η σορός εντοπίστηκε το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου στις 10.15. Επομένως ο θάνατός της πιθανότατα είχε επέλθει το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου ή νωρίς το πρωί της επομένης, όταν ο Χίτλερ βρισκόταν ακόμη στο διαμέρισμα.

Στις 18 Σεπτεμβρίου ο Χίτλερ βρισκόταν στο Μόναχο καθώς συμμετείχε σε μια διαδήλωση του κόμματος μεταξύ 10.30-12.30. Το απόγευμα εκείνης της ημέρας αναχώρησε για τη Νυρεμβέργη. Εκείνη την περίοδο ο Χίτλερ έβλεπε την δύναμη του να αυξάνεται και φοβόταν για την πολιτική καριέρα του εάν αποδεικνυόταν κάποια εμπλοκή στον θάνατο της Γκέλι.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Τόμας Βέμπερ, ο Χίτλερ επιδίωκε να εμφανίζεται ως «η ενσάρκωση όλων των αρετών και των αξιών» και η υποψία ότι θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο ανιψιάς του αμαύρωνε την εικόνα αυτήν.

Στην κηδεία της ο Χίτλερ δεν ήταν παρών αλλά επισκέφθηκε τον τάφο της την αμέσως επόμενη ημέρα. Μέλη της οικογένειας του Χίτλερ αποκάλυψαν ότι ο θάνατος της Γκέλι του προκάλεσε βαριά κατάθλιψη. Έδωσε εντολή να διατηρηθεί το δωμάτιο της ακριβώς όπως το είχε αφήσει εκείνη και το στόλισε με λουλούδια σαν ιερό.

Η οικογένειά του ήταν στο πλευρό του και τον παρακολουθούσε καθώς φέρεται να μιλούσε ακόμη και για το ενδεχόμενο να αυτοκτονήσει. Από εκείνη την περίοδο και μετά πιστεύεται ότι ο Χίτλερ έγινε χορτοφάγος καθώς δεν άντεχε την θέα του κρέατος που του θύμιζε τη σορό της Γκέλι.

Ο ιδρυτής της Γκεστάπο και καταδικασμένος εγκληματίας πολέμου, Χέρμαν Γκέρινγκ είχε πει στη δίκη της Νυρεμβέργης ότι «ο θάνατος της Γκέλι είχε τόσο καταστροφική επίδραση στον Χίτλερ που… άλλαξε τη σχέση του με όλους». Ο Χάινριχ Χόφμαν, φωτογράφος και στενός φίλος του Χίτλερ, ο οποίος είχε φωτογραφήσει την Γκέλι αρκετές φορές, είχε κάνει και τη δική του εκτίμηση για την σχέση τους.

Για τον Χόφμαν αν η Γκέλι δεν είχε πεθάνει ίσως η εξέλιξη του Χίτλερ να ήταν διαφορετική καθώς ο θάνατός της προκάλεσε «την εκκόλαψη των σπόρων της απανθρωπιάς μέσα στον Χίτλερ».

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 5ης Δεκεμβρίου 1931, ο Αδόλφος Χίτλερ, ηγέτης των Εθνικοσοσιαλιστών, χαιρετίζεται καθώς φεύγει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Μόναχο AP

Ψηλή, χαμογελαστή και εντυπωσιακή

Ο ίδιος ο Χίτλερ λέγεται ότι περιέγραφε την Γκέλι ως «εξαιρετικά όμορφη». Ο επιχειρηματίας και στενός φίλος του Χίτλερ, Ερνστ Χάνφσταενγκλ είχε υποστηρίξει ότι μαζί της ο Χίτλερ συμπεριφερόταν ως «ένας άνδρας ερωτευμένος» που την «παρακολουθούσε από πολύ κοντά» σαν να ήταν έφηβος.

Ο Κόνραντ Χάιντεν, ένας από τους πρώτους δημοσιογράφους που έγραψαν για τον Χίτλερ, είχε αναφέρει ότι ο Χίτλερ πήγαινε με την ανιψιά του σε διάφορες γερμανικές πόλεις «για να της δείχνει πώς ο “θείος Άλφ” μπορούσε να γοητεύει τα πλήθη».

Ο Ρούντολφ Ες που έγινε το δεξί χέρι του Χίτλερ από το 1927 είχε πει για την Γκέλι: «Είναι μια ψηλή, ελκυστική έφηβη, πάντα χαρούμενη και εξίσου έξυπνη με τα λόγια όπως ο θείος της. Δεν μπορούσε σχεδόν να ανταγωνιστεί τη νοημοσύνη της».

Στο Μόναχο, ο Χίτλερ περπατούσε μαζί της αγκαζέ, την πήγαινε σε καφέ, κοινωνικές εκδηλώσεις και παραστάσεις. Πλήρωνε τα μαθήματα τραγουδιού που έκανε η Γκέλι και είχε σκεφτεί ακόμη και να την παντρευτεί.

Ο Χόφμαν παραθέτει στο βιβλίο του με τίτλο «Ο Χίτλερ ήταν φίλος μου» που κυκλοφόρησε το 1955 τα εξής λόγια που αποδίδει στον Χίτλερ: «Ανησυχώ τόσο πολύ για το μέλλον της Γκέλι που νιώθω ότι πρέπει να την φροντίζω. Αγαπώ τη Γκέλι και θα μπορούσα να την παντρευτώ. Αλλά ξέρεις τη θέση μου. Θέλω να παραμείνω ανύπαντρος. Γι’ αυτό διατηρώ το δικαίωμα να ασκώ επιρροή στον κύκλο των φίλων της, μέχρι να βρει τον κατάλληλο άντρα».

«Μια γυναίκα εισάγονταν πολύ σπάνια στον στενό μας κύκλο αλλά δεν της επιτρεπόταν ποτέ να καταλάβει κεντρική θέση. Έπρεπε να παραμένει ορατή, αλλά να μην ακούγεται. [...] Μερικές φορές μπορούσε να έχει έναν μικρό ρόλο στη συζήτηση, αλλά δεν της επιτρεπόταν ποτέ να υπερασπιστεί μια άποψη ή να αντιταχθεί στον Χίτλερ», είχε εξηγήσει ο Χάινριχ Χόφμαν.

Ούτε καν η Εύα Μπράουν – μία από τις υπαλλήλους του Χόφμαν, την οποία ο Χίτλερ γνώρισε για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 1929 – δεν αποτελούσε εξαίρεση, παρά τη μακροχρόνια σχέση της με τον Χίτλερ.

Με την ανιψιά του, όμως, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. «Όταν η Γκέλι καθόταν στο τραπέζι, όλα περιστρέφονταν γύρω της», σύμφωνα με τον Χόφμαν, «και ο Χίτλερ δεν προσπαθούσε ποτέ να κυριαρχήσει στη συζήτηση».

«Η Γκέλι ήταν μαγική. Χάρη στη φυσική της συμπεριφορά, εντελώς απαλλαγμένη από κάθε επιτήδευση, η απλή παρουσία της έβαζε όλους τους παρόντες στην καλύτερη διάθεση. Όλοι μιλούσαν με καλά λόγια γι’ αυτήν, ειδικά ο θείος της, ο Αδόλφος Χίτλερ», είχε υποστηρίξει ο φωτογράφος.

O Xίτλερ με την Εύα Μπράουν στην κατοικία του στις Βαυαρικές Άλπεις AP

Η ζήλια και το «χρυσό κλουβί»

Σύμφωνα με την κόρη του φωτογράφου, Ενριέτε Χόφμαν όσο μεγάλωνε ο έρωτας του Χίτλερ για την Γκέλι τόσο εκείνη απομακρυνόταν και ήθελε να ξεφύγει από τη ζωή της στο Μόναχο. Τελικά η Γκέλι ερωτεύτηκε τον σοφέρ του Χίτλερ, Εμίλ Μορίς. Όταν ο Χίτλερ το ανακάλυψε, απέρριψε κατηγορηματικά την σχέση και της ζήτησε να περιμένει, σύμφωνα με μια επιστολή της Γκέλι από τον Δεκέμβριο του 1928.

«Ο θείος Άντολφ επιμένει να περιμένουμε δύο χρόνια. Σκέψου μόνο, Έμιλ, για δύο ολόκληρα χρόνια θα μπορούμε να φιλιόμαστε μόνο περιστασιακά και πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του θείου Άντολφ. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σου δίνω την αγάπη μου και να σου είμαι άνευ όρων πιστή. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, απεριόριστα», έγραψε στο γράμμα η Γκέλι.

Ο σοφέρ απολύθηκε και η Γκέλι παρέμεινε με τον Χίτλερ στο διαμέρισμά του. Ωστόσο στενοί συνεργάτες του ναζιστή δικτάτορα συμφωνούν ότι από εκείνη την περίοδο και μετά έγινε ξεκάθαρο ότι η Γκέλι αισθανόταν καταπίεση από τον περιορισμό που της είχε επιβάλλει ο Χίτλερ. Δεν μπορούσε να το ξεπεράσει ούτε με την πολυτέλεια της ζωής που της παρείχε ο Χίτλερ ούτε με την ολοένα και μεγαλύτερη φήμη του στην πολιτική ζωή της Γερμανίας.

Η Γκέλι Ράουμπαλ σε νεαρή ηλικία. Wikipedia

Σχεδόν όλες οι πηγές, με εξαίρεση τον Χίτλερ, επιβεβαιώνουν ότι οι δύο είχαν μια σοβαρή διαφωνία μεταξύ τους τις ημέρες πριν τον θάνατό της. Εκείνος της διέταξε να μείνει στο σπίτι κατά τη διάρκεια της απουσίας του στη Βιέννη. Υπήρξαν αναφορές ότι σχεδιάζαν να ταξιδέψουν μαζί αλλά η Γκέλι φέρεται να ετοιμαζόταν να ξεφύγει και να μείνει μόνιμα στην Αυστρία.

Η τελευταία γνωστή της πράξη ήταν να αρχίσει να γράφει ένα γράμμα αφού κλειδώθηκε στο δωμάτιο της. Το γράμμα έγραφε: «Όταν πάω στη Βιέννη, ελπίζω πολύ σύντομα, θα πάμε στο Σέμερινγκ και...». Η πρόταση δεν ολοκληρώθηκε ποτέ και είναι ένα από τα κομμάτια του μυστηρίου που δεν έχουν εξηγηθεί. Γιατί σταμάτησε να γράφει σε εκείνο το σημείο; Γιατί κάποια η οποία ετοιμαζόταν να αυτοκτονήσει έγραφε τι σκόπευε να κάνει σε ένα μελλοντικό ταξίδι στη Βιέννη;

Ο Χίτλερ προσπάθησε εκείνη την περίοδο να απαντήσει μέσω της εφημερίδας Münchner Post και να διαλύσει τις φήμες για τον θάνατό της. Είχε γράψει:«Δεν είναι αλήθεια ότι τσακωνόμουν συχνά με την ανιψιά μου [Γκέλι] Ράουμπαλ και ότι είχαμε τσακωθεί την Παρασκευή, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή πριν από εκείνη την ημέρα.Δεν είναι αλήθεια ότι ήμουν κατηγορηματικά αντίθετος στο ταξίδι της στη Βιέννη.Δεν είναι αλήθεια ότι εκείνη θα έκανε συμβιβασμό στη Βιέννη, ούτε ότι εγώ θα ήμουν αντίθετος σε έναν συμβιβασμό. Είναι αλήθεια ότι η ανιψιά μου βασανιζόταν από την ανησυχία ότι δεν μπορούσε ακόμα να εμφανιστεί δημόσια. Ήθελε να πάει στη Βιέννη ώστε ένας δάσκαλος τραγουδιού να δουλέψει ξανά τη φωνή της.Δεν είναι αλήθεια ότι έφυγα από το διαμέρισμά μου στις 18 Σεπτεμβρίου μετά από έναν βίαιο καβγά. Δεν υπήρξαν διαφωνίες, ούτε έντονα συναισθήματα, όταν έφυγα από το διαμέρισμά μου εκείνη την ημέρα».

Υπάρχει όμως ένας μεγάλος αριθμός αντικρουόμενων εκδοχών για το τι πραγματικά συνέβη στη Γκέλι. Ένα σενάριο υποστηρίζει ότι ο Χάινριχ Χίμλερ, ο τότε αρχηγός των SS επισκέφθηκε την Γκέλι και την έπεισε να αυτοκτονήσει επειδή πρόδωσε τον Χίτλερ. Μια άλλη εκδοχή υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο Χίτλερ την οδήγησε στην αυτοκτονία επειδή ήταν έγκυος από έναν Εβραίο εραστή. Ένα άλλο σενάριο θέλει την Γκέλι να ήταν έγκυος με το παιδί του Χίτλερ και γι’ αυτό να ξεκίνησε ο καβγάς και να την δολοφόνησε ο ίδιος ο Χίτλερ.

Άλλοι πίστευαν ότι το θάνατός της ήταν ατύχημα κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης που είχε με τον Χίτλερ. Το βέβαιο είναι ότι η οικογένεια του Χίτλερ και της Γκέλι είχε καταλάβει καιρό την ερωτική σχέση μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον ξάδελφό της, Γουίλιαμ Στιούαρτ-Χιούστον, ανιψιό του Χίτλερ μέσω του ετεροθαλούς αδελφού του, Αλόις: «Όταν επισκέφθηκα το Βερολίνο το 1931, η οικογένεια βρισκόταν σε δύσκολη θέση. ... Όλοι γνώριζαν ότι ο Χίτλερ και η ίδια είχαν από καιρό στενή σχέση και ότι περίμενε παιδί – γεγονός που εξόργισε τον Χίτλερ».