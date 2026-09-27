Ισπανία: Η έξωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν... ξαναγέμισε σκηνές 15 χρόνια μετά τους «Αγανακτισμένους»

Snapshot Η έξωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν στην Ισπανία προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες και κατασκήνωση στην Πουέρτα δελ Σολ, αναβιώνοντας το κίνημα των «Αγανακτισμένων» 15 χρόνια μετά.

Οι διαδηλωτές απαιτούν την έγκριση νέου νομοθετικού διατάγματος για τη στέγαση από την κυβέρνηση, με το αίτημα να ονομάζεται «διάταγμα Μαρίκαρμεν».

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε να φέρει το διάταγμα προς ψήφιση την Τρίτη, τονίζοντας ότι η στήριξή του είναι ζήτημα ανθρωπιάς και όχι ιδεολογίας.

Υπάρχουν πολιτικές εντάσεις μεταξύ κυβερνητικών εταίρων και κομμάτων σχετικά με τα μέτρα του διατάγματος, ειδικά για τη ρύθμιση των κερδοσκοπικών επενδυτικών κεφαλαίων και τις φορολογικές ρυθμίσεις.

Το διάταγμα θεωρείται κρίσιμο πολιτικό ζήτημα ενόψει των επερχόμενων εκλογών, με τον κίνδυνο πολιτικού κόστους για κόμματα που ενδεχομένως θα αντιταχθούν στη νομοθεσία. Snapshot powered by AI

Η διαμαρτυρία για την έξωση της Μαρίκαρμεν κατέληξε σε κατασκήνωση στην Πουέρτα δελ Σολ, όπου οι διαδηλωτές απαιτούν από την κυβέρνηση να εγκρίνει νέο διάταγμα για τη στέγαση.

«Αύριο, όταν ξαναδούμε τη Μαρίκαρμεν, θα της πούμε: “Κοίτα, θεία, τι αναστάτωση προκάλεσες!”», φωνάζει η Βαλέρια Ράκου, εκπρόσωπος του Συνδικάτου Ενοικιαστών, προσπαθώντας να ξεσηκώσει τα εκατοντάδες άτομα που κατασκήνωσαν το Σάββατο στην Πουέρτα δελ Σολ.

Η απάντηση είναι εκκωφαντική: επευφημίες, χειροκροτήματα και συνθήματα που απλώνονται σε ολόκληρη την πλατεία.

Περίπου 150 σκηνές έχουν ήδη στηθεί στην καρδιά της Μαδρίτης. Στο κέντρο της πλατείας, μια πορτοκαλί τέντα, στο χρώμα του Συνδικάτου Ενοικιαστών, χρησιμεύει ως χώρος αποθήκευσης νερού, τροφίμων και άλλων προμηθειών, ώστε οι διαδηλωτές να μπορέσουν να παραμείνουν εκεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου.

Η εικόνα παραπέμπει αναπόφευκτα στην κατασκήνωση του κινήματος των Αγανακτισμένων «15-M», που πριν από 15 χρόνια είχε μετατρέψει την ίδια πλατεία σε επίκεντρο κοινωνικής διαμαρτυρίας.

Αυτή τη φορά, η αφορμή έχει ονοματεπώνυμο: Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ, μια 87χρονη γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο, η οποία εξώθηκε την Τετάρτη από το σπίτι της σε κεντρική συνοικία της Μαδρίτης.

Η μαζική πορεία που οργανώθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την έξωσή της κατέληξε το Σάββατο με το άνοιγμα σκηνών στην πλατεία, η οποία μέχρι αργά τη νύχτα κρατούσε την Πουέρτα δελ Σολ γεμάτη κόσμο.

Από το κέντρο της πλατείας, το Συνδικάτο Ενοικιαστών έχει ήδη ορίσει τον επόμενο σταθμό.

«Την Τρίτη συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο. Αυτή η κυβέρνηση, που αυτοχαρακτηρίζεται προοδευτική, θα πρέπει να αποδείξει αν είναι ικανή να ακούσει αυτή τη σπίθα που άναψε. Και αν είναι ικανή, επιτέλους, να σταθεί στο πλευρό του κόσμου και όχι στο πλευρό των κερδοσκόπων», φώναξε η Ράκου.

Στη συνέχεια διατύπωσε ξεκάθαρα το αίτημα:

«Έχουν μπροστά τους το “διάταγμα Μαρίκαρμεν”. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να το εγκρίνουν την Τρίτη».

Και προειδοποίησε, μέσα σε χειροκροτήματα:

«Ή θα πέσει το μοντέλο της κερδοσκοπίας πάνω στα ενοίκια ή θα πέσει η κυβέρνηση. Να είναι απολύτως ξεκάθαρο».

Λίγα μέτρα πιο πέρα, αρκετοί διαδηλωτές δίνουν τη δική τους μάχη με μια σκηνή Quechua που αρνείται να σταθεί όρθια.

«Χρειάζεστε βοήθεια;», ρωτούν από τη διπλανή σκηνή όσοι έχουν ήδη καταφέρει να στήσουν τη δική τους.

Πλησιάζουν, τραβούν ένα κοντάρι, κρατούν μια γωνία, δοκιμάζουν ξανά. Με συλλογική προσπάθεια, τελικά η σκηνή στήνεται.

Λίγο πιο πέρα, πέντε νέοι συζητούν με ανησυχία για το πόσες έδρες θα μπορούσε να κερδίσει το Vox στις επόμενες εκλογές. Κάνουν υπολογισμούς και σενάρια. Στο τέλος, ένας από αυτούς κλείνει τη συζήτηση με ένα ανασήκωμα των ώμων:

«Θα δούμε».

Η Ράκου, meanwhile, συνεχίζει να καλεί τον κόσμο να παραμείνει στην πλατεία.

«Πόσο όμορφο είναι να ξέρουμε ότι όταν οργανωνόμαστε έχουμε περισσότερη δύναμη από οποιονδήποτε πολιτικό, αστυνομικό, δικαστή ή επιχειρηματία», λέει.

Ωστόσο, πάνω από την κατασκήνωση αιωρείται ένα ερώτημα: για πόσο θα αντέξει η διάθεση και η κινητοποίηση του κόσμου;

Προς το παρόν, το σχέδιο είναι να παραμείνουν στην Πουέρτα δελ Σολ και την Κυριακή, με την ελπίδα ότι παρόμοιες κινητοποιήσεις θα οργανωθούν και σε άλλες πόλεις.

Στη συνέχεια, στόχος είναι να παραμείνουν μέχρι την Τρίτη.

Ένας από τους διαδηλωτές, ο 58χρονος Χοσέ Άνχελ Ανάγια Βαλβέρδε, συζητά με φίλους του για την κινητοποίηση. Ελπίζει ότι αυτό που συμβαίνει εκείνο το βράδυ θα εξελιχθεί σε ένα νέο «26-S».

Και δεν είναι ο μόνος που βλέπει πέρα από το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο.

Η 38χρονη Αντία Λουσάδα λέει ότι θέλει να μείνει μέχρι την Τρίτη, για να διαπιστώσει αν η κοινωνική πίεση μπορεί να οδηγήσει στην έγκριση του νέου διατάγματος για τη στέγαση.

Την Τετάρτη βρισκόταν έξω από το σπίτι της Μαρίκαρμεν την ώρα της έξωσης. Συμμετείχε επίσης σε διαμαρτυρία έξω από το ρετιρέ που συνδέεται με την Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο και το απόγευμα του Σαββάτου πήρε μέρος στη μεγάλη πορεία στους δρόμους της Μαδρίτης.

Τώρα ετοιμάζεται να περάσει τη νύχτα στην Πουέρτα δελ Σολ μαζί με τον Άνχελ Βιγιαλόν, ο οποίος κουβαλά ένα στρωματάκι δεμένο στο σακίδιό του.

«Ο κοινωνικός αγώνας είναι πάντα συγκινητικός, επειδή σε κάνει να αισθάνεσαι ότι συμμετέχεις σε κάτι μεγαλύτερο από εσένα και ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν», λέει ο Άνχελ.

Και οι δύο είχαν συμμετάσχει στο 15-M και αυτή τη νύχτα στέκονται ιδιαίτερα σε μία εικόνα: τόσοι πολλοί νέοι να καταλαμβάνουν ξανά την πλατεία.

«Λέγεται συχνά ότι οι νέοι στρέφονται προς την άκρα δεξιά, αλλά εδώ βλέπω πολλούς που δεν είναι», λέει η Αντία.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην πλατεία φτάνει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Χουάν Ντιέγκο Μπότο για να εκφράσει τη στήριξή του στους διαδηλωτές, όπως είχε κάνει και την ημέρα της έξωσης της Μαρίκαρμεν.

«Η στέγαση είναι το μεγάλο ζήτημα της χώρας μας», δηλώνει στην EL PAÍS.

Για τον Μπότο, η κινητοποίηση που προκάλεσε η υπόθεση της Μαρίκαρμεν και η οποία έχει γεμίσει ξανά την πλατεία δεν αποτελεί έκπληξη.

«Αυτό ήταν αναπόφευκτο. Αν δεν συνέβαινε σήμερα, θα συνέβαινε κάποια στιγμή», υποστηρίζει.

Και συνοψίζει την κατάσταση με δύο παραδείγματα:

«Αν είσαι νέος, δεν μπορείς να φύγεις από το πατρικό σου. Αν είσαι ενήλικος, δεν μπορείς να πάρεις διαζύγιο».

Για τον ίδιο, η διαμαρτυρία είναι απολύτως αναγκαία, ιδιαίτερα μετά από μια έξωση όπως εκείνη της Μαρίκαρμεν.

«Βλέπουμε εξώσεις τόσο σκληρές όσο αυτή της άλλης ημέρας και δεν υπάρχει κανένας νόμος που να μπορεί να τις αποτρέψει», λέει.

Δίπλα του εμφανίζεται και ο ηθοποιός Κάρλος Μπαρδέμ, αδελφός του Χαβιέρ Μπαρδέμ, με δύο καρότσια σούπερ μάρκετ γεμάτα τρόφιμα για όσους έχουν κατασκηνώσει στην πλατεία.

Την ίδια ώρα, στον τοίχο του κτιρίου της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Μαδρίτης προβάλλεται το πρόσωπο της Μαρίκαρμεν.

Πρόκειται για βίντεο που είχε ήδη κυκλοφορήσει τις προηγούμενες ημέρες με τα πρώτα λόγια που έστειλε η ίδια από το νοσοκομείο, μία ημέρα μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου είχε ζήσει επί 71 χρόνια.

Ο ήχος δεν φτάνει σε κάθε γωνιά της Πουέρτα δελ Σολ. Τα χειροκροτήματα, όμως, ακούγονται παντού.

Γίνονται ιδιαίτερα δυνατά όταν η Μαρίκαρμεν ενθαρρύνει τους διαδηλωτές να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Η σκηνή έχει κάτι από déjà vu.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, η Πουέρτα δελ Σολ γεμίζει ξανά σκηνές και θυμίζει εκείνη την κατασκήνωση του 2011, που εξελίχθηκε σε σύμβολο μιας κοινωνικής διαμαρτυρίας που συγκλόνισε ολόκληρη την Ισπανία.

Το βράδυ της 15ης Μαΐου 2011, περίπου 30 άνθρωποι είχαν κατασκηνώσει στην Πουέρτα δελ Σολ μετά τις διαδηλώσεις που είχε οργανώσει το κίνημα Democracia Real Ya!

Δύο ημέρες αργότερα, τη νύχτα της 17ης Μαΐου, είχαν γίνει περίπου 200.

Τα ξημερώματα της 18ης Μαΐου, η αστυνομία διέλυσε την κατασκήνωση.

Αντί όμως να τερματίσει τη διαμαρτυρία, η επέμβαση προκάλεσε την προσέλευση ακόμη περισσότερων ανθρώπων.

Εκείνο το βράδυ και τις επόμενες ημέρες, η κατασκήνωση συνέχισε να μεγαλώνει μέχρι που χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν την πλατεία.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, ο θόρυβος στην Πουέρτα δελ Σολ αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί.

Μπροστά στις σκηνές παραμένουν ακόμη μικρές ομάδες ανθρώπων, όρθιοι, συζητώντας και κρατώντας βάρδιες, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση για ύπνο.

Όσοι αναζητούν μερικές ώρες ξεκούρασης αρχίζουν να καταλαμβάνουν τα παγκάκια κάτω από το εμβληματικό κτίριο με την επιγραφή Tío Pepe.

Ένας από αυτούς, ένας 56χρονος άνδρας, βρίσκεται ξαπλωμένος και μισοκοιμισμένος όταν χτυπά το τηλέφωνό του.

Απαντά. Από την άλλη πλευρά τον ρωτούν πού βρίσκεται.

«Πού είμαι; Ζω από κοντά ένα ιστορικό γεγονός».

Η φράση μένει να αιωρείται πάνω από την Πουέρτα δελ Σολ, μαζί με ένα ακόμη σύνθημα:

«Μέχρι τέλους, σύντροφοι, όπως μας δίδαξε η Μαρίκαρμεν».

Σάντσεθ: Στηρίξτε το διάταγμα για τη στέγαση «για τη Μαρίκαρμεν και τα εκατομμύρια Ισπανών που υποφέρουν από την κρίση»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, που εργάζεται «με το ρολόι να μετρά αντίστροφα» για να εγκριθεί το μέτρο την Τρίτη, επιμένει ότι η στήριξή του «είναι ζήτημα ανθρωπιάς» και «όχι ιδεολογίας».

Η οργή που προκάλεσε στην κοινή γνώμη η έξωση της Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ, ένα κύμα δυσαρέσκειας που έχει ήδη οδηγήσει σε διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία και σε νέα κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην Πουέρτα δελ Σολ, 15 χρόνια μετά το κίνημα των «Αγανακτισμένων» του 15-M, εξελίσσεται σε ισχυρό μοχλό πολιτικής πίεσης.

Η υπόθεση ενδέχεται να πετύχει κάτι που μέχρι πρότινος έμοιαζε αδύνατο: να εξασφαλίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας του Κογκρέσου στο νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση, το οποίο η κυβέρνηση σχεδίαζε να εγκρίνει πριν από το καλοκαίρι αλλά αναγκάστηκε να αναβάλει επ’ αόριστον λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων βέτο των κυβερνητικών εταίρων, όπως μεταδίδει η ισπανική El Pais.

Ο συμβολισμός της έξωσης της Μαρίκαρμεν από το σπίτι όπου έζησε σχεδόν όλη της τη ζωή αποτελεί «σημείο καμπής», όπως αναγνωρίζουν τόσο υπουργοί όσο και στελέχη του προοδευτικού μπλοκ.

Και ο Πέδρο Σάντσεθ, γνωρίζοντας ότι έχει ανοίξει ένα πολιτικό παράθυρο ευκαιρίας, δεν δείχνει διατεθειμένος να το αφήσει ανεκμετάλλευτο.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι ομιλητές σε συγκέντρωση του PSOE στη Χετάφε της Μαδρίτης, δεν έκανε καμία αναφορά, ούτε άμεση ούτε έμμεση, στην κρίση της Θέουτα κατά τη διάρκεια της δίωρης εκδήλωσης, απευθύνθηκε προσωπικά στην 87χρονη γυναίκα, η οποία τον είχε καλέσει μέσω βίντεο να δώσει λύση σε περιπτώσεις όπως η δική της.

«Μαρίκαρμεν, έχω ένα μήνυμα για σένα: η κυβέρνηση εργάζεται με το ρολόι να μετρά αντίστροφα ώστε να φέρει την Τρίτη το νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση», δήλωσε ο Σάντσεθ.

«Ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να κάνουμε μία τελευταία προσπάθεια ώστε το διάταγμα να επικυρωθεί. Για τη Μαρίκαρμεν και για τα εκατομμύρια των Ισπανών που υποφέρουν από τη στεγαστική κρίση. Δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, είναι ζήτημα ανθρωπιάς», τόνισε ο Σάντσεθ ενώπιον περισσότερων από 2.000 ανθρώπων.

Με τον τρόπο αυτό, ο Ισπανός πρωθυπουργός κατέστησε σαφή και τη γενικότερη εκτίμηση που επικρατεί στο PSOE: κανένα από τα κόμματα που τον στήριξαν για την πρωθυπουργία το 2023 δεν θα μπορούσε εύκολα να δικαιολογήσει την απόρριψη ενός βασιλικού νομοθετικού διατάγματος που θα περιλαμβάνει μέτρα κατά των εξώσεων.

Το πολιτικό κόστος θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, μόλις οκτώ μήνες πριν από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, ενώ στα κομματικά επιτελεία δεν αποκλείουν οι εθνικές εκλογές να διεξαχθούν ακόμη νωρίτερα, τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο.

Ο Σάντσεθ απέφυγε να αποκαλύψει συγκεκριμένα μέτρα του διατάγματος. Η βάση των διαπραγματεύσεων παραμένει το κείμενο που είχε κοινοποιήσει η κυβέρνηση στους εταίρους τον περασμένο Ιούλιο.

Ωστόσο, για τον πρωθυπουργό θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό να παρουσιαστεί την Τρίτη ένα πακέτο μέτρων που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που εκφράζονται πλέον στους δρόμους.

«Μια φωλιά, αλλά για γύπες»

Ο Σάντσεθ θα επιχειρήσει να αναδείξει εμπράκτως τη δέσμευσή του στο στεγαστικό ζήτημα τη Δευτέρα, με επίσκεψη στη Βαρκελώνη σε συγκρότημα δημόσιων κατοικιών με προσιτό ενοίκιο.

Παράλληλα, επέρριψε εκ νέου ευθύνες στο Λαϊκό Κόμμα (PP) για τα προβλήματα στη στέγαση, καθώς πρόκειται για τομέα που εμπίπτει και στις αρμοδιότητες των αυτόνομων περιφερειών, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις του PP ότι αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο για τη στέγαση.

«Γνωρίζουμε ήδη ποια είναι η στεγαστική πολιτική του PP και της Αγιούσο, η οποία έχει δώσει περισσότερες εκδοχές για το σκάνδαλο με το ρετιρέ απ’ όσα εκατομμύρια έχουν δοθεί στην Quirón», είπε ειρωνικά ο Ισπανός πρωθυπουργός αναφερόμενος στην πρόεδρο της Περιφέρειας της Μαδρίτης.

«Μια έλεγαν ότι προοριζόταν για κυβερνητικό γραφείο, μια ότι δεν της φαινόταν κακό... Και πώς να σου φανεί κακό ένα ρετιρέ με βεράντα 200 τετραγωνικών μέτρων;», συνέχισε.

Ο Σάντσεθ διερωτήθηκε επίσης γιατί ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με την υπόθεση που αφορά την Αγιούσο.

«Ξέρει κανείς ποια είναι η άποψη του Φεϊχόο; Για προσβολές, όσες θέλετε. Για το ρετιρέ, όμως, τίποτα», σχολίασε.

Και κατέληξε: «Το θέμα είναι ότι η Αγιούσο ήθελε να έχει μια φωλιά — αλλά φωλιά για γύπες».

Εκτός από την άρνησή του να εφαρμόσει τον νόμο για τη στέγαση και να παρέμβει στις τιμές της αγοράς, το PP έχει επανειλημμένα ψηφίσει μαζί με το Vox κατά διαταγμάτων για τη στέγαση που περιλάμβαναν μέτρα αποτροπής εξώσεων ευάλωτων πολιτών — μέτρα που, στην περίπτωση της Μαρίκαρμεν, θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την έξωσή της.

Την Πέμπτη, ενώ η υπόθεση της Μαρίκαρμεν είχε ήδη γίνει διεθνής είδηση, η αναπληρώτρια γραμματέας Θεσμικής Αναγέννησης του PP, Κούκα Γκαμάρα, συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα την «ανασφάλεια και την κατάληψη ακινήτων» στο Αλκορκόν της Μαδρίτης.

Από την πλευρά του, ο Όσκαρ Λόπεθ, υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού και γενικός γραμματέας του PSOE Μαδρίτης, δεσμεύθηκε ότι, εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιφέρειας, θα παρέμβει στην αγορά κατοικίας και θα «παγώσει» τις αυξήσεις των ενοικίων μέσω της εφαρμογής του νόμου περί στέγασης.

«Θα επανεξετάσουμε το φορολογικό πλαίσιο ώστε να μην πληρώνει τα ίδια κάποιος που αγοράζει ένα διαμέρισμα για να μείνει και ένα επενδυτικό fund που αγοράζει ολόκληρο κτίριο για κερδοσκοπία», υποσχέθηκε.

Την ίδια ώρα, πηγές από τη Μονκλόα αναφέρουν ότι στόχος για την Τρίτη είναι η κατάθεση ενός «ισορροπημένου» βασιλικού νομοθετικού διατάγματος, με μέτρα που να ικανοποιούν τους κυβερνητικούς εταίρους και όχι ενός κειμένου «μαξιμαλιστικών» απαιτήσεων, όπως, σύμφωνα με το PSOE, επιδιώκει το Sumar.

Η ανησυχία των Σοσιαλιστών είναι ότι ένα τέτοιο διάταγμα ενδέχεται να μην επικυρωθεί εξαιτίας του αδιεξόδου ανάμεσα στο PNV και το Junts από τη μία πλευρά και το Podemos από την άλλη.

«Μπορούμε να βγάλουμε ένα διάταγμα και να συμφωνήσουν όλοι, αλλά κάποιες φορές φαίνεται ότι το Sumar ενδιαφέρεται περισσότερο για το πολιτικό αφήγημα», σχολιάζουν στο σοσιαλιστικό σκέλος της κυβέρνησης.

Στη Ρίβας, λίγα χιλιόμετρα από τη Χετάφε, η Γιολάντα Ντίαθ απαίτησε, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ισπανίας, ένα στεγαστικό διάταγμα που να «χτυπά» τα λεγόμενα «vulture funds», τα κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια που αγοράζουν μαζικά ακίνητα.

Η δεύτερη αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εργασίας κάλεσε παράλληλα τους διαδηλωτές που έχουν κατασκηνώσει στην Πουέρτα δελ Σολ να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, στο πλαίσιο της σαφούς πολιτικής αντιπαράθεσης με το Podemos για την έκφραση και αξιοποίηση της κοινωνικής διαμαρτυρίας στα αριστερά του PSOE.

Η Ντίαθ επέμεινε ότι το Sumar δεν πρόκειται να αποδεχθεί «οποιοδήποτε βασιλικό διάταγμα» και κάλεσε τους Σοσιαλιστές να «κάνουν ένα βήμα μπροστά».

Το Sumar έχει δηλώσει δημοσίως διατεθειμένο να κάνει παραχωρήσεις προς το Junts στο φορολογικό πεδίο, με αντάλλαγμα τη στήριξή του στο διάταγμα.

Ο γενικός γραμματέας του Junts, Ζόρντι Τουρούλ, ζήτησε από την κυβέρνηση να μη συνδυάσει το διάταγμα για τη στέγαση με μέτρα που, όπως υποστηρίζει, ποινικοποιούν τους μικρούς ιδιοκτήτες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «αν θεσπιστεί ρύθμιση για να μπει φρένο στα κερδοσκοπικά funds, το Junts θα ψηφίσει υπέρ».

«Η κυβέρνηση το γνωρίζει. Αν θέλουν να ανακατέψουν διαφορετικά πράγματα, δεν θα έχουν την ψήφο μας. Και πιστεύω ότι εδώ όλα τα κόμματα πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια», πρόσθεσε στη Βιτόρια, όπου είχε προσκληθεί στην Alderdi Eguna, την ημέρα εορτασμού του PNV.

Η «κόκκινη γραμμή» του Junts αφορά την παροχή φορολογικών κινήτρων ώστε περισσότεροι ιδιοκτήτες να διαθέσουν κατοικίες στην αγορά, καθώς και φορολογικών ελαφρύνσεων για τους ενοικιαστές.

Το Sumar πλέον δεν ασκεί βέτο σε αυτή την πρόταση, αλλά απαιτείται και η συγκατάθεση του Podemos.

Η γενική γραμματέας του Podemos, Ιόνε Μπελάρα, απαίτησε αυτή την εβδομάδα το διάταγμα να περιλαμβάνει, «τουλάχιστον», «μορατόριουμ στις εξώσεις και παράταση των συμβολαίων ενοικίασης».

Προειδοποίησε κυρίως το PSOE να μην εντάξει στο διάταγμα τη μεταρρύθμιση του νόμου περί γης, καθώς εκτιμά ότι αυτή «εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τη συνέχιση της κερδοσκοπικής φούσκας».

Ήδη από το καλοκαίρι, το Podemos είχε θέσει ως αδιαπραγμάτευτο όρο την αφαίρεση από το προσχέδιο των άρθρων που τροποποιούν τον συγκεκριμένο νόμο.

Από την άλλη πλευρά, το PNV, του οποίου επίσης απαιτείται η θετική ψήφος, έχει προειδοποιήσει ότι η τροποποίηση του νόμου περί γης πρέπει να περιλαμβάνεται στο διάταγμα, προκειμένου να «ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, να επιταχυνθούν οι πολεοδομικοί σχεδιασμοί και να αποφεύγονται τα μπλοκαρίσματα».

Το PNV ζητεί επίσης να περιλαμβάνεται η ρύθμιση των εποχικών μισθώσεων και να διασφαλίζεται ο σεβασμός στις αρμοδιότητες των αυτόνομων περιφερειών.

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