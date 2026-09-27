Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Snapshot Η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ προσέλκυσε πάνω από 95.000 θεατές, καταγράφοντας μεγάλη ζήτηση από την προπώληση εισιτηρίων.

Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονταν από 21,20 έως 477 ευρώ, με εκτιμώμενες συνολικές εισπράξεις από τα εισιτήρια μεταξύ 6,2 και 6,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Το συνολικό κόστος παραγωγής της συναυλίας εκτιμήθηκε σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, με πάνω από 400 άτομα να συμμετέχουν στην υλοποίηση της εκδήλωσης.

Η παραγωγή περιλάμβανε μεγάλη σκηνή 360 μοιρών, προηγμένο φωτισμό, γιγαντιαίες οθόνες και διεθνείς συνεργασίες, όπως η συμμετοχή της κιθαρίστριας Orianthi.

Η συναυλία επιβεβαίωσε τη θέση της Άννας Βίσση ως ένα από τα πιο δυνατά και δημοφιλή ονόματα στην ελληνική μουσική σκηνή. Snapshot powered by AI

Η Άννα Βίσση απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το όνομά της παραμένει συνδεδεμένο με μεγάλα μουσικά γεγονότα, με τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ να συγκεντρώνει περισσότερους από 95.000 θεατές και να αφήνει πίσω της, πέρα από το καλλιτεχνικό αποτύπωμα, και ένα ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ δεν ήταν απλώς ένα ακόμη live. Ήταν μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας, με χιλιάδες θεατές, διαφορετικές κατηγορίες εισιτηρίων, σημαντικές εμπορικές συνεργασίες και μια εντυπωσιακή σκηνική και τεχνική υποδομή.

Με βάση τις διαθέσιμες τιμές των εισιτηρίων, τον αριθμό των θεατών και τις χορηγικές συμφωνίες, οι συνολικές εισπράξεις της διοργάνωσης εκτιμάται ότι κινούνται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Πώς διαμορφώνεται ο τζίρος

Περισσότερα από 95.000 εισιτήρια διατέθηκαν για τη μεγάλη συναυλία, με τις τιμές να παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση ανάλογα με τη θέση και την κατηγορία.

Τα εισιτήρια στις κερκίδες ξεκινούσαν από 21,20 ευρώ, ενώ στην αρένα υπήρχαν κατηγορίες στα 31,80, 53 και 63,60 ευρώ. Στις ακριβότερες καθήμενες θέσεις οι τιμές έφταναν τα 106, 265 και 318 ευρώ, ενώ το Diamond Ultimate Experience κόστιζε 477 ευρώ και περιλάμβανε επιπλέον VIP παροχές.

Με δεδομένο τον συνολικό αριθμό των εισιτηρίων, ακόμη και μια μέση πραγματική τιμή της τάξης των 65-70 ευρώ θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε ακαθάριστες εισπράξεις περίπου 6,2 έως 6,7 εκατομμυρίων ευρώ από το ticketing.

Πρόκειται, βέβαια, για υπολογισμό και όχι για επίσημο οικονομικό απολογισμό της παραγωγής. Η πραγματική μέση τιμή εξαρτάται από το πόσα εισιτήρια πουλήθηκαν σε κάθε κατηγορία.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ζήτηση για τη συναυλία είχε φανεί από πολύ νωρίς. Μέσα στο πρώτο 24ωρο της προπώλησης είχαν ήδη διατεθεί περισσότερα από 65.000 εισιτήρια, δείχνοντας από την αρχή το μέγεθος της ανταπόκρισης του κοινού.

Μια παραγωγή αντίστοιχη του μεγέθους της συναυλίας

Φυσικά, ο τζίρος μιας συναυλίας δεν αποτελεί καθαρό κέρδος. Πίσω από ένα τόσο μεγάλο live υπάρχει ένα εξίσου μεγάλο κόστος παραγωγής, από τις τεχνικές υποδομές και το προσωπικό μέχρι τους καλλιτέχνες και όλους τους συνεργάτες που εργάστηκαν για τη βραδιά.

Το ΟΑΚΑ μεταμορφώθηκε για τις ανάγκες του show, με μια μεγάλη σκηνή 360 μοιρών, γιγαντιαίες οθόνες, εξελιγμένα συστήματα φωτισμού και εικόνας, καθώς και μια πολυμελή ομάδα που εργάστηκε τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Στη συναυλία συμμετείχε η διεθνώς αναγνωρισμένη κιθαρίστρια Orianthi, ενώ το opening act ανέλαβε ο ARGY. Τις χορογραφίες υπέγραφε ο Fredrik Rydman, ενώ τη συνολική fashion εικόνα είχε αναλάβει η Rita Melssen.

Οι εκτιμήσεις που είχαν γίνει πριν από τη συναυλία τοποθετούσαν το συνολικό budget της παραγωγής περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ, με το καθαρά παραγωγικό κόστος να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 400 ανθρώπους να συμμετέχουν στην προετοιμασία και την υλοποίηση του show.

Η Άννα Βίσση και ένα ΟΑΚΑ γεμάτο κόσμο

Όποιο κι αν είναι τελικά το ακριβές οικονομικό αποτέλεσμα, είναι δεδομένο πως η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ήταν μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας που κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερους από 95.000 ανθρώπους.

Για έναν Έλληνα καλλιτέχνη, η εικόνα ενός ΟΑΚΑ γεμάτου από δεκάδες χιλιάδες θεατές αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό επίτευγμα. Και η Άννα Βίσση, με τη μακρά πορεία της στη μουσική, εξακολουθεί να δημιουργεί shows που προσελκύουν ένα κοινό πολλών διαφορετικών ηλικιών και γενεών.

Το οικονομικό αποτύπωμα έρχεται, λοιπόν, να προστεθεί σε μια βραδιά που είχε ήδη ξεχωρίσει για το μέγεθος της παραγωγής και την ανταπόκριση του κοινού, επιβεβαιώνοντας πως η Άννα Βίσση εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ και συγκίνηση με την αφιέρωση στο Μαζωνάκη

Η καταιγίδα που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην Αττική δεν λειτούργησε ως εμπόδιο. Χιλιάδες θεατές εξοπλισμένοι με αδιάβροχα και ομπρέλες άρχισαν να καταφθάνουν από τις 17:00, γεμίζοντας σταδιακά τις κερκίδες και τον χώρο της αρένας.

Λίγο μετά τις 21:00, η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στη σκηνή κατεβαίνοντας μέσα από μια κυκλική κατασκευή. Φορώντας μια ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα, άνοιξε το πρόγραμμα με το «Αιγαίο» και απογείωσε την ενέργεια στο στάδιο. «Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος», ήταν τα πρώτα λόγια που απηύθυνε στο κοινό, προτού περάσει στις κλασικές επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που».

Αναφερόμενη στη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό της, θύμισε με νόημα: «Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ, έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».

Η φορτισμένη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η πιο συγκινησιακή στιγμή της τρίωρης εμφάνισης σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στα γιγαντιαία μάτριξ του σταδίου προβλήθηκε το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις κερκίδες να ξεσπούν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.

«Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση», είπε η Άννα Βίσση εμφανώς συγκινημένη. Την ίδια ώρα, θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της για την ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή: «Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του».

Καλώντας τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί της, είπε «από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν» και ερμήνευσε το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου». Αμέσως μετά προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, αφιερώνοντας στη μνήμη του «Το Τρένο», ένα κομμάτι για το οποίο σημείωσε χαρακτηριστικά πως τον είχε δει να κλαίει ακούγοντάς το.

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