Άννα Βίσση: Αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ και συγκίνηση με την αφιέρωση στο Μαζωνάκη

Η κορυφαία ερμηνεύτρια παρουσίασε ένα τρίωρο σόου στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, μοιράστηκε τη σκηνή με την κιθαρίστρια Orianthi και τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου συναδέλφου της.

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Άννα Βίσση: Αποθέωση από δεκάδες χιλιάδες θεατές στο ΟΑΚΑ και συγκίνηση με την αφιέρωση στο Μαζωνάκη
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  • Η Άννα Βίσση παρουσίασε ένα τρίωρο σόου σε κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο παρά την κακοκαιρία, με χιλιάδες θεατές να την αποθεώνουν.
  • Η συναυλία περιελάμβανε αναδρομές σε κλασικές επιτυχίες και ιδιαίτερη συγκίνηση με αφιέρωση στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη.
  • Η Βίσση αναφέρθηκε συγκινημένη στην ξαφνική απώλεια του Μαζωνάκη και αφιέρωσε το τραγούδι «Το Τρένο» στη μνήμη του.
  • Στην παράσταση συμμετείχε η Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, με την οποία παρουσίασαν δυναμικό ηλεκτρικό σετ.
  • Ο DJ Argy προηγήθηκε της εμφάνισης της Βίσση, δίνοντας τον ρυθμό στο κοινό πριν την έναρξη της συναυλίας.
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Μπροστά σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, η Άννα Βίσση πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες της διαδρομής της, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε ένα εκρηκτικό μουσικό πάρτι γεμάτο αναδρομές και έντονο συναίσθημα.

Η καταιγίδα που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην Αττική δεν λειτούργησε ως εμπόδιο. Χιλιάδες θεατές εξοπλισμένοι με αδιάβροχα και ομπρέλες άρχισαν να καταφθάνουν από τις 17:00, γεμίζοντας σταδιακά τις κερκίδες και τον χώρο της αρένας. Στις 20:00 το pre-show ανέλαβε ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ Argy (Αργύρης Θεοφίλης), δίνοντας τον ρυθμό πριν από την εμφάνιση της σταρ, με την οποία συνεργάστηκε το καλοκαίρι στο κομμάτι «Όλο πιο πάνω».

Λίγο μετά τις 21:00, η Άννα Βίσση εμφανίστηκε στη σκηνή κατεβαίνοντας μέσα από μια κυκλική κατασκευή. Φορώντας μια ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα, άνοιξε το πρόγραμμα με το «Αιγαίο» και απογείωσε την ενέργεια στο στάδιο. «Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος», ήταν τα πρώτα λόγια που απηύθυνε στο κοινό, προτού περάσει στις κλασικές επιτυχίες «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που». Αναφερόμενη στη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό της, θύμισε με νόημα: «Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ, έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».

Η φορτισμένη αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η πιο συγκινησιακή στιγμή της τρίωρης εμφάνισης σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Στα γιγαντιαία μάτριξ του σταδίου προβλήθηκε το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις κερκίδες να ξεσπούν σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.

«Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση», είπε η Άννα Βίσση εμφανώς συγκινημένη. Την ίδια ώρα, θέλησε να μοιραστεί τις σκέψεις της για την ξαφνική απώλεια του τραγουδιστή: «Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του».

Καλώντας τον κόσμο να τραγουδήσει μαζί της, είπε «από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν» και ερμήνευσε το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου». Αμέσως μετά προχώρησε σε μια προσωπική αποκάλυψη, αφιερώνοντας στη μνήμη του «Το Τρένο», ένα κομμάτι για το οποίο σημείωσε χαρακτηριστικά πως τον είχε δει να κλαίει ακούγοντάς το.

Ξεχωριστό στιγμιότυπο της συναυλίας αποτέλεσε η σύμπραξη με την Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, την οποία είχε ξεχωρίσει το 2009 ο Μάικλ Τζάκσον για τις παραστάσεις «This Is It». Οι δύο καλλιτέχνιδες παρουσίασαν ένα δυναμικό σετ με ηλεκτρικό ήχο υπό τις νότες των Led Zeppelin, κερδίζοντας τις επευφημίες των θεατών.

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