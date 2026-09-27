Από τα Γλυκά Νερά και το Βελβεντό, στη Βέροια και την Ηγουμενίτσα: Οι δολοφόνοι που έπαιζαν θέατρο

Snapshot Ο 27χρονος στην Ηγουμενίτσα δολοφόνησε την πρώην σύντροφό του και σκηνοθέτησε επίθεση από ληστές για να καλύψει το έγκλημα.

Στη Θεσσαλονίκη, δύο άνδρες δολοφόνησαν την έγκυο 41χρονη Γεωργία Μουράτη και σκηνοθέτησαν ληστεία για να καλύψουν το έγκλημα.

Στο Βελβεντό, ο 49χρονος σύζυγος δολοφόνησε τη γυναίκα του και έθαψε τη σορό της για να εξαφανίσει τα ίχνη.

Ο Δάνος Μουρατίδης στη Βέροια στραγγάλισε την Κική Κούσογλου και για μήνες προσποιούνταν ότι την αναζητούσε.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος στα Γλυκά Νερά σκότωσε την Καρολάιν Κράουτς και σκηνοθέτησε ληστεία, πριν ομολογήσει και καταδικαστεί σε ισόβια. Snapshot powered by AI

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τα δάκρυα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, ο οποίος βγήκε στις κάμερες κι έκλαιγε για τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς από τους αδίστακτους «ληστές» ή τον Δάνο Μουρατίδη που έκανε εκκλήσεις μέσω της Αγγελικής Νικολούλη για να επιστρέψει η αγαπημένη του Κική Κούσογλου;

Άνανδροι δολοφόνοι, που προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά και σε ορισμένες υποθέσεις να το παίξουν και θύματα, προσπαθώντας να καλύψουν τα ίχνη τους και να αποπροσανατολίσουν τις Αρχές έτσι ώστε να μην ξεσκεπαστούν τα εγκλήματά τους.

Μια αντίστοιχη υπόθεση διαδραματίστηκε και στην Ηγουμενίτσα, εκεί όπου κατέφυγε μια κοπέλα για να γλιτώσει από τον μετέπειτα δολοφόνο της. Τον άνθρωπο με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περίπου δύο χρόνια και από τον οποίο έφυγε, μετακομίζοντας στην Ηγουμενίτσα για να κάνει μια νέα αρχή μακριά του. Εκείνος, όμως, φέρεται να είχε αποφασίσει να τη σκοτώσει.

Τη σκότωσε και μετά σκηνοθέτησε επίθεση από «ληστές»

Ο 27χρονος πήγε στην Ηγουμενίτσα για να τη συναντήσει και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, της επιτέθηκε με μαχαίρι, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ομολογία του, επιχείρησε να δημιουργήσει ένα σκηνικό που θα παρέπεμπε σε επίθεση από αγνώστους.

Ο ίδιος τραυματίστηκε με τον σουγιά, κρύφτηκε πίσω από θάμνους και τηλεφώνησε στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν πέσει θύματα επίθεσης από ληστές. Τα τραύματά του, ωστόσο, προκάλεσαν γρήγορα υποψίες και το σενάριο άρχισε να καταρρέει.

«Μας επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες για να μας ληστέψουν, χτύπησαν εμένα και το κορίτσι μου, δεν είμαι μακριά από το σημείο, ελάτε να με βρείτε» είπε στην κλήση του στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Τελικά, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε την πρώην σύντροφό του, υποστηρίζοντας ότι είχαν οικονομικές διαφορές και ότι εκείνη του χρωστούσε χρήματα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα για να τη συναντήσει.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, ενώ ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος και αναμένεται να αντιμετωπίσει βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία της 25χρονης.

Η Γεωργία Μουράτη με τον δολοφόνο της Άκη Τ.

Με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, το Newsbomb.gr «θυμάται» τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και με διαφορετικά κίνητρα, τα οποία ωστόσο, έχουν ένα κοινό στοιχείο: Μετά το έγκλημα, οι δράστες επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια άλλη πραγματικότητα. Άλλος εμφανίστηκε ως θύμα ληστείας, άλλος ως σύντροφος που αναζητούσε απεγνωσμένα την αγαπημένη του, άλλος προσπάθησε να εξαφανίσει τη σορό και άλλοι επιχείρησαν να παρουσιάσουν το έγκλημα ως ληστεία.

Μόνο που σε όλες τις περιπτώσεις, το «θέατρο» κατέρρευσε και η πραγματική ιστορία αποκαλύφθηκε.

Θεσσαλονίκη: Σκότωσαν την έγκυο και έστησαν «ληστεία» για να καλύψουν το έγκλημα

Τον Ιανουάριο του 2024, μια άλλη υπόθεση αποκάλυψε πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η προσπάθεια συγκάλυψης ενός εγκλήματος. Θύμα ήταν η 41χρονη Γεωργία Μουράτη, η οποία ήταν έγκυος.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 39χρονος σύντροφός της και ένας 34χρονος φίλος του φέρεται να είχαν σχεδιάσει τη δολοφονία της στην Καλαμαριά. Το σχέδιο προέβλεπε τη σκηνοθέτηση μιας στημένης «ληστείας» προκειμένου να ακινητοποιήσουν τη γυναίκα και στη συνέχεια να μεταβούν στο πατρικό της, όπου φέρεται να πίστευαν ότι υπήρχαν οικονομίες ύψους 7.000-8.000 ευρώ.

Η 41χρονη οδηγήθηκε στο σπίτι του συντρόφου της, όπου βρισκόταν ήδη ο 34χρονος. Εκεί, σύμφωνα με την προανάκριση, την ακινητοποίησαν δένοντάς της τα χέρια και της επιτέθηκαν με μαχαίρι στον λαιμό. Στη συνέχεια μετέφεραν τη σορό της σε δύσβατη δασική περιοχή μεταξύ Νέας Τρίγλιας και Γαλάτιστας Χαλκιδικής, όπου και την εγκατέλειψαν.

Πριν φύγουν, της αφαίρεσαν 80 ευρώ. Η σορός της εντοπίστηκε έπειτα από υπόδειξη του 34χρονου. Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, φροντίσει να καθαρίσουν το διαμέρισμα και να απομακρύνουν ακόμη και το στρώμα πάνω στο οποίο έγινε το έγκλημα.

Οι δύο άνδρες φυλακίστηκαν και αντιμετώπισαν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία.

Η Ανθή Λινάρδου με τον δολοφόνο της Τάσο Τσιουχάρα

Βελβεντό: Τη σκότωσε, την έθαψε και προσπάθησε να κρύψει το έγκλημα

Τον Ιανουάριο του 2016, στο Βελβεντό Κοζάνης, ο 49χρονος σύζυγος της Ανθής Λινάρδου δολοφόνησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια επιχείρησε να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Η Ανθή δολοφονήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 9 Ιανουαρίου δίπλα από το δωμάτιο που κοιμόνταν τα τρία παιδιά της. Για πέντε μέρες ο δολοφόνος έπαιζε θέατρο. Δήλωσε την εξαφάνιση της συζύγου του και έλεγε ότι μάλλον έφυγε «οικειοθελώς»...

Οι Αρχές πίστευαν ότι είχε και συνεργό, όμως δεν κατηγορήθηκε τελικά κάποιος άλλος. Ο πατέρας του δράστη συνελήφθη τότε για οπλοκατοχή. Για τη νύφη του δήλωνε ότι «η Ανθή έφυγε με κάποιον γιατί δεν της άρεσε η ζωή στο Βελβεντό. Ηταν συνεννοημένο το πράγμα. Κατά καιρούς είχε δείξει σημάδια ότι ήθελε να ξεσκάσει. Με τον κόσμο δεν έκανε παρέα -τα είχε γράψει στο Facebook αυτά. Η γυναίκα έφυγε» έλεγε ο πεθερός της δολοφονημένης γυναίκας.

Ο Τσιουχάρας ομολόγησε εν τέλει ότι τη σκότωσε μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της και την έθαψε σε χωράφι ιδιοκτησίας του. Χρόνια αργότερα, το Εφετείο Κοζάνης διατήρησε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο Δάνος Μουρατίδης όταν «έψαχνε» την Κική στην Αγγελική Νικολούλη

Βέροια: Τη στραγγάλισε και για τέσσερις μήνες έκανε πως την έψαχνε

Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις δολοφόνου που προσπάθησε να εμφανιστεί ως άνθρωπος που αναζητούσε το θύμα του είναι η υπόθεση της Κικής Κούσογλου στη Βέροια.

Η 20χρονη εξαφανίστηκε τον Απρίλιο του 2005. Ο τότε σύντροφός της, Δάνος Μουρατίδης, γνώριζε τι είχε συμβεί, καθώς, όπως ομολόγησε αργότερα, τη στραγγάλισε έπειτα από καβγά. Στη συνέχεια μετέφερε τη σορό της με τη βοήθεια εξαδέλφου του και την έθαψαν στην περιοχή του φράγματος Ασωμάτων.

Το πιο ανατριχιαστικό, όμως, ήταν το θέατρο που ακολούθησε. Για περίπου τέσσερις μήνες, ο Μουρατίδης εμφανιζόταν ως ο άνθρωπος που αγωνιούσε για την τύχη της Κικής και συμμετείχε στην αναζήτησή της. Έφτασε μάλιστα να εμφανιστεί και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, μιλώντας για τη «μεγάλη του αγάπη», την ώρα που γνώριζε ότι εκείνη ήταν νεκρή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση και ο Μουρατίδης καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Κικής Κούσογλου.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος όταν μιλούσε για τους «ληστές» που σκότωσαν την Καρολάιν και το σκυλί

Γλυκά Νερά: Το μεγαλύτερο «θέατρο» με τη σκηνοθετημένη ληστεία

Κανείς όμως δεν μπορεί να ξεπεράσει την... οσκαρική ερμηνεία του πιλότου, του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και την υπόθεση της φριχτής δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά .

Η 20χρονη δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους τον Μάιο του 2021. Αμέσως μετά, εκείνος σκηνοθέτησε μια υποτιθέμενη ληστεία, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα και υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι δράστες είχαν εισβάλει στο σπίτι, είχαν σκοτώσει την Καρολάιν και είχαν φύγει.

Για 37 ημέρες υποστήριζε την ίδια ιστορία, δίνοντας περιγραφές των υποτιθέμενων ληστών και εμφανιζόμενος συντετριμμένος μπροστά στις κάμερες. Η Αστυνομία, ωστόσο, συνέχισε την έρευνα και τα στοιχεία άρχισαν να αποδομούν την εκδοχή της ληστείας. Τελικά, ο Αναγνωστόπουλος ομολόγησε ότι ο ίδιος είχε σκοτώσει την Καρολάιν και ότι είχε σκηνοθετήσει το σκηνικό για να καλύψει το έγκλημα.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Καρολάιν, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή για τη θανάτωση του σκύλου της οικογένειας, που αποτέλεσε μέρος της σκηνοθετημένης ληστείας.