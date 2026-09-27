Δεν έχετε αυξημένη πίεση, απλά βάζετε λάθος το χέρι σας στην μέτρηση

Μια μέτρηση αρτηριακής πίεσης μπορεί να βγει αισθητά υψηλότερη, απλώς επειδή το χέρι σας δεν βρίσκεται στη σωστή θέση.

Αν αφήσετε το χέρι να ακουμπά στα γόνατά σας ή να κρέμεται στο πλάι του σώματος, μπορεί να προστεθούν αρκετά υποδεκαδικά ψηφία στο αποτέλεσμα (mm Hg), κάνοντας την αρτηριακή πίεση να φαίνεται χειρότερη απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Πόσο μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση η θέση του χεριού;

Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη διασταυρούμενου σχεδιασμού (crossover trial) του 2024, μετρήθηκε η αρτηριακή πίεση 133 ενηλίκων με το χέρι είτε να στηρίζεται σε γραφείο στο ύψος της καρδιάς, είτε να ακουμπά στα γόνατα, είτε να κρέμεται ελεύθερα στο πλάι χωρίς στήριξη.

Σε σύγκριση με τη συνιστώμενη θέση στο γραφείο, η θέση όπου το χέρι ακουμπά στα γόνατα αύξησε τη συστολική πίεση κατά μέσο όρο κατά 3,9 mm Hg και τη διαστολική κατά 4 mm Hg. Όταν το χέρι κρεμόταν στο πλάι, η συστολική πίεση αυξήθηκε κατά 6,5 mm Hg και η διαστολική κατά 4,4 mm Hg.

Αυτή η διαφορά μπορεί να έχει μεγάλη σημασία όταν η τιμή της μέτρησης βρίσκεται κοντά σε κάποιο όριο διάγνωσης ή θεραπείας.

Γιατί το χέρι που κρέμεται οδηγεί σε υψηλότερη μέτρηση;

Ο κύριος λόγος είναι η βαρύτητα. Όταν η περιχειρίδα (το περιβραχιόνιο) βρίσκεται χαμηλότερα από το ύψος της καρδιάς, η στήλη αίματος ανάμεσα στην καρδιά και την περιχειρίδα προσθέτει πίεση, καθιστώντας την μέτρηση τεχνητά υψηλή.

Επίσης, ένα χέρι χωρίς στήριξη μπορεί να διατηρεί τους μύες του ώμου και του βραχίονα σε ελαφρά σύσπαση, γεγονός που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την πίεση που καταγράφεται στο μηχάνημα.

Ο πρακτικός κανόνας είναι απλός: διατηρήστε την περιχειρίδα περίπου στο ύψος της καρδιάς και στηρίξτε πλήρως το χέρι σε τραπέζι.

Ποια είναι η σωστή θέση του χεριού;

Για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε καθιστή θέση, τοποθετήστε τον πήχη σας σε τραπέζι, γραφείο ή σε σταθερό μπράτσο καρέκλας, έτσι ώστε το μέσο της περιχειρίδας να βρίσκεται περίπου στο ύψος της καρδιάς. Το χέρι και ο βραχίονας πρέπει να είναι χαλαρά.

Εάν η επιφάνεια είναι πολύ χαμηλή, τοποθετήστε ένα μαξιλάρι ή μια διπλωμένη πετσέτα κάτω από το χέρι. Μην κρατάτε το χέρι στον αέρα προσπαθώντας να φτάσετε στο ύψος της καρδιάς.

Τι άλλο μπορεί να καταστήσει ανακριβή την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης;

Η θέση του χεριού είναι μόνο μία παράμετρος της διαδικασίας. Για ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα:

Καθίστε ήσυχα για τουλάχιστον 5 λεπτά, αρχικά

Φροντίστε να στηρίζεται η πλάτη σας

Τοποθετήστε και τα πέλματα επίπεδα στο δάπεδο και μην σταυρώνετε τα πόδια σας

Τοποθετήστε την περιχειρίδα απευθείας στο δέρμα, όχι πάνω από μπλούζα

Χρησιμοποιήστε περιχειρίδα που να εφαρμόζει σωστά στο μπράτσο σας

Αποφύγετε την καφεΐνη, το κάπνισμα και τη σωματική άσκηση για περίπου 30 λεπτά πριν από την μέτρηση

Αδειάστε την κύστη σας πριν την μέτρηση

Μην μιλάτε και μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη διάρκεια της μέτρησης

Η αρτηριακή πίεση παρουσιάζει φυσιολογικές διακυμάνσεις και μικρά σφάλματα μέτρησης μπορεί να αθροιστούν σε λανθασμένη μέτρηση.

ΛΑΘΟΣ τοποθέτηση χεριού για την μέτρηση της πίεσης Bigstock®

Πρέπει να ανησυχείτε για μία υψηλή μέτρηση;

Συνήθως, μία μεμονωμένη μέτρηση δεν αρκεί για τη διάγνωση υπέρτασης. Η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται ανάλογα με το στρες, τη σωματική δραστηριότητα, την κατανάλωση καφεΐνης, την ασθένεια και άλλους παράγοντες.

Εάν πραγματοποιείτε μετρήσεις στο σπίτι, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία κάθε φορά και επαναλαμβάνετε τις μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες. Εάν οι τιμές παραμένουν επανειλημμένα υψηλές παρά τη σωστή τεχνική, συζητήστε το θέμα με γιατρό και μην υποθέσετε ότι ευθύνεται η θέση του χεριού.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο χέρι πρέπει να χρησιμοποιώ;

Κατά την αρχική αξιολόγηση, είναι προτιμότερο να ελέγχεται η αρτηριακή πίεση και στα δύο χέρια. Εάν το ένα χέρι δίνει σταθερά υψηλότερες τιμές, τότε αυτό χρησιμοποιείται συνήθως για τις μελλοντικές μετρήσεις.

Μπορεί το λάθος μέγεθος περιχειρίδας να επηρεάσει το αποτέλεσμα;

Ναι. Μια περιχειρίδα που είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη μπορεί να δώσει ανακριβές αποτέλεσμα. Επιλέξτε περιχειρίδα που αντιστοιχεί στην περιφέρεια του μπράτσου σας. Ρωτήστε σχετικά τον φαρμακοποιό απ’ όπου θα την αγοράσετε.

Συμπέρασμα

Η θέση του χεριού μπορεί να μεταβάλει την τιμή της αρτηριακής πίεσης σε βαθμό που να επηρεάζει την ερμηνεία της. Το να ακουμπάτε το χέρι στα γόνατά σας ή να το αφήνετε να κρέμεται μπορεί να κάνει τις τιμές να φαίνονται αυξημένες κατά αρκετές μονάδες. Για πιο ακριβή μέτρηση, στηρίξτε άνετα το χέρι στο ύψος της καρδιάς, καθίστε σωστά και διατηρήστε σταθερές τις συνθήκες μέτρησης.

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