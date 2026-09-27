Οι IDF σκότωσαν τον τρομοκράτη που απήγαγε τη Νόα Αργκαμάνι και τον Αβινατάν Ορ δύο χρόνια μετά

Η Αργκαμάνι διασώθηκε από τη Γάζα στις 8 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αρνόν»

Δημήτρης Δρίζος

Οι IDF σκότωσαν τον τρομοκράτη που απήγαγε τη Νόα Αργκαμάνι και τον Αβινατάν Ορ δύο χρόνια μετά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο τρομοκράτης Σαχέρ Σακρ, υπεύθυνος για την απαγωγή της Νόα Αργκαμάνι στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκε σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Νουσεϊράτ της Γάζας το καλοκαίρι του 2024.
  • Η Νόα Αργκαμάνι διασώθηκε από τη Γάζα στις 8 Ιουνίου 2024 κατά την επιχείρηση «Αρνόν», μαζί με τρεις ακόμη ομήρους.
  • Ο Αβινατάν Ορ, που απήχθη μαζί με την Αργκαμάνι στο φεστιβάλ Nova, παραμένει ακόμη όμηρος στη Γάζα μετά τη διάσωση της Αργκαμάνι.
  • Τον Ιούλιο 2024, ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν άλλους δύο τρομοκράτες που σχετίζονταν με απαγωγές ομήρων, συμπεριλαμβανομένου του Αχμέντ Χουσεΐν Μοχάμεντ Καφίνα, που συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.
  • Η απαγωγή της Νόα Αργκαμάνι και του Αβινατάν Ορ έγινε σύμβολο της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, με τη φωτογραφία της Αργκαμάνι πάνω σε μοτοσικλέτα να κυκλοφορεί ευρέως διεθνώς.
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Ο Σαχέρ Σακρ, τρομοκράτης που εμπλέκεται στην απαγωγή της Νόα Αργκαμάνι στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκε σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές το Σαββατοκύριακο στη Νουσεϊράτ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, επιβεβαίωσε την Κυριακή αξιωματούχος των IDF στη Walla.

Ο Σακρ είχε καταγραφεί να μεταφέρει την Αργκαμάνι στη Γάζα, πάνω σε μοτοσικλέτα, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Η Αργκαμάνι διασώθηκε από τη Γάζα στις 8 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αρνόν». Μαζί της διασώθηκαν ο Αντρέι Κοζλόφ, ο Αλμόγκ Μεΐρ Γιαν και ο Σλόμι Ζιβ.

Τον Ιούλιο, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν σε αεροπορικές επιδρομές δύο τρομοκράτες που συνδέονταν με την απαγωγή και την κράτηση Ισραηλινών ομήρων, μεταξύ των οποίων και ο Αχμέντ Χουσεΐν Μοχάμεντ Καφίνα, διοικητής των Ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν.

Ο Καφίνα ήταν μεταξύ των τρομοκρατών που εισέβαλαν στο Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, επικεφαλής ομάδας μαχητών που τελούσαν υπό τις διαταγές του.

Σύμφωνα με τις IDF, είχε συμμετάσχει στην απαγωγή του Αβινατάν Ορ και της Νόα Αργκαμάνι, ενώ είχε δώσει οδηγίες σε άλλους τρομοκράτες που συμμετείχαν στην απαγωγή του Σουντισάκ Ρινθαλάκ.

Η απαγωγή που σόκαρε τον κόσμο

Η Νόα Αργκαμάνι και ο Αβινατάν Ορ βρίσκονταν στο φεστιβάλ μουσικής Nova, κοντά στο Ρεΐμ, όταν το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 η επίθεση της Χαμάς μετέτρεψε τον χώρο της μουσικής εκδήλωσης σε σκηνικό μαζικής επίθεσης. Οι δυο τους προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως έπεσαν στα χέρια των ενόπλων που είχαν εισβάλει από τη Γάζα.

Οι εικόνες από την απαγωγή της Αργκαμάνι έκαναν τον γύρο του κόσμου. Σε βίντεο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 26χρονη τότε Νόα φαίνεται καθισμένη στο πίσω μέρος μιας μοτοσικλέτας, ενώ ένας ένοπλος την απομακρύνει προς τη Γάζα. Η ίδια απλώνει τα χέρια της προς τον Αβινατάν Ορ, ο οποίος βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά της και οδηγείται επίσης προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Η συγκεκριμένη εικόνα έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της απαγωγής των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου. Η Αργκαμάνι μεταφέρθηκε στη Γάζα, ενώ ο Ορ οδηγήθηκε επίσης ως όμηρος στη Λωρίδα. Για μήνες οι οικογένειές τους δεν γνώριζαν με βεβαιότητα τι είχε συμβεί και ζητούσαν την επιστροφή τους.

Σύμφωνα με μεταγενέστερη ανακοίνωση των IDF και της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet, ο Αχμάντ Ιμπραχίμ Ρατζάμπ Σάερ ήταν μεταξύ των τρομοκρατών που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την απαγωγή της Αργκαμάνι και του Ορ. Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ο Αχμάντ Αμπού Μαρहίλ είχε εμπλακεί στην απαγωγή του Ορ.

Η διάσωση της Νόα Αργκαμάνι

Η Αργκαμάνι παρέμεινε όμηρος για περίπου οκτώ μήνες. Στις 8 Ιουνίου 2024, οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την επιχείρηση «Αρνόν» στη Νουσεϊράτ, στην κεντρική Γάζα, και την απελευθέρωσαν μαζί με τρεις ακόμη ομήρους: τον Αλμόγκ Μεΐρ Γιαν, τον Αντρέι Κοζλόφ και τον Σλόμι Ζιβ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε δύο κτίρια στη Νουσεϊράτ, όπου κρατούνταν οι τέσσερις όμηροι. Οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν ταυτόχρονα στα δύο σημεία και κατάφεραν να απομακρύνουν τους ομήρους. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός της μονάδας Yamam Αρνόν Ζαμόρα, προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε η επιχείρηση.

Ο Αβινατάν Ορ, ωστόσο, δεν βρισκόταν μεταξύ των ομήρων που απελευθερώθηκαν εκείνη την ημέρα. Παρέμεινε στη Γάζα, ενώ η απελευθέρωση της Αργκαμάνι σήμανε ότι οι δυο τους, που είχαν απαχθεί μαζί από το φεστιβάλ, χωρίστηκαν για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα.

Η υπόθεση της Αργκαμάνι και του Ορ έγινε έτσι μία από τις πιο γνωστές ιστορίες των ομήρων της 7ης Οκτωβρίου: δύο άνθρωποι που καταγράφηκαν να απάγονται μαζί, με τη συγκλονιστική εικόνα της Νόα πάνω στη μοτοσικλέτα να προσπαθεί να στραφεί προς τον σύντροφό της, ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές μέσα στην ομηρία.

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