IDF: Εντοπίστηκε μεγάλο υπόγειο δίκτυο της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο - «Χτίστηκε από το Ιράν»

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι εντόπισε και βρίσκεται σε διαδικασία καταστροφής ενός εκτεταμένου υπόγειου δικτύου σηράγγων της Χεζμπολάχ κοντά στο Κάστρο Μποφόρ, στον νότιο Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με άμεση οικονομική και τεχνική υποστήριξη από το Ιράν.

Σύμφωνα με τον IDF, βασικός στόχος της επιχείρησης στην περιοχή του Μποφόρ ήταν η κατάληψη και η εξουδετέρωση της υπόγειας εγκατάστασης, καθώς και η αποτροπή εκτόξευσης ρουκετών προς το Ισραήλ από την περιοχή.

«Οι επιχειρήσεις του IDF στην περιοχή του Μποφόρ αποσκοπούσαν στην απόκτηση επιχειρησιακού ελέγχου μιας ζώνης που αποτελεί απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την καταστροφή του δικτύου σηράγγων», ανέφερε ο στρατός.

Όπως υποστηρίζει ο IDF, το υπόγειο συγκρότημα είχε κατασκευαστεί σε κατοικημένη περιοχή, σε σημείο που επέτρεπε τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής της Άνω Γαλιλαίας, μόλις έξι χιλιόμετρα από τη Μετούλα, και λειτουργούσε ως τοπικό κέντρο επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του IDF εργάζονται για την καταστροφή της «μεγάλης υπόγειας υποδομής της Χεζμπολάχ στην οροσειρά Μποφόρ».

«Πρόκειται για ένα υπόγειο δίκτυο πολλαπλών επιπέδων, το οποίο έχει διανοιχθεί βαθιά στο βραχώδες έδαφος. Ολόκληρο το έργο σχεδιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε από το ιρανικό καθεστώς επί περισσότερο από μία δεκαετία», ανέφερε.

Κατά τον Ντέφριν, η εγκατάσταση λειτουργούσε ως σημαντικό κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χεζμπολάχ, όπου σταθμεύαν εκατοντάδες μέλη της οργάνωσης. Από το συγκεκριμένο υπόγειο συγκρότημα συντονίζονταν επιχειρήσεις και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, ωστόσο οι μαχητές εγκατέλειψαν την περιοχή όταν ξεκίνησε η ισραηλινή επιχείρηση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επιχείρηση σχεδιαζόταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα και πραγματοποιήθηκε όταν κρίθηκε επιχειρησιακά κατάλληλη η συγκυρία. Όπως είπε, το συγκρότημα είχε δεχθεί επανειλημμένα αεροπορικά πλήγματα πριν από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, το υπόγειο δίκτυο διέθετε υποδομές ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, δυνατότητες αντιαρματικής και αντιαεροπορικής άμυνας, καθώς και πολυάριθμους χώρους διαμονής και υποστήριξης, όπως θαλάμους, ντους, χώρους υγιεινής, χειρουργείο και κουζίνες.

Ο IDF ανακοίνωσε επίσης ότι εντοπίστηκαν αποθηκευμένα όπλα στις εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων αντιαρματικοί πύραυλοι, εκτοξευτές και άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός.

Κατά τους ισραηλινούς ισχυρισμούς, από την περιοχή εκτοξεύθηκαν περισσότερες από 400 ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ κατά τη διάρκεια των πρόσφατων συγκρούσεων, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), φορητοί πύραυλοι και αντιαρματικά βλήματα.

Ο ισραηλινός στρατός σημειώνει ακόμη ότι η υπόγεια εγκατάσταση βρισκόταν σε περιοχή όπου δραστηριοποιείται ο λιβανικός στρατός.

«Στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υποβλήθηκε αίτημα προς τον λιβανικό στρατό να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της εγκατάστασης, όμως η Χεζμπολάχ εμπόδισε σαφώς μια τέτοια ενέργεια», αναφέρει η ανακοίνωση του IDF.

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