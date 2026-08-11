Σεισμός στην Κολομβία: Ο παιδίατρος που έγινε ήρωας διασώζοντας βρέφη - «Είναι άγγελος επι Γης»

Κολομβία: Η ιστορία ενός παιδιάτρου που κινδύνεψε για να προστατεύσει τα βρέφη της κλινικής του αμέσως μετά την ισχυρή δόνηση, κάνει τον γύρο του κόσμου

Νατάσα Παυλοπούλου

Σεισμός στην Κολομβία: Ο παιδίατρος που έγινε ήρωας διασώζοντας βρέφη - «Είναι άγγελος επι Γης»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο παιδίατρος Χερμάν Σομογιάρ εκκένωσε με αυταπάρνηση τα βρέφη της Παναμερικανικής Κλινικής στο Απαρτάδο κατά τη διάρκεια σεισμού 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία.
  • Τα νεογνά απαιτούσαν συνεχή φροντίδα και υποστήριξη, καθιστώντας την ασφαλή εκκένωσή τους ιδιαίτερα δύσκολη.
  • Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε νοσοκομειακές υποδομές και ανάγκη για άμεση εκκένωση ασθενών σε πολλές πληγείσες περιοχές.
  • Το ιατρικό προσωπικό εργάστηκε υπό δύσκολες συνθήκες, συνεχίζοντας τη νοσηλεία σε ασφαλείς χώρους ενώ γίνονταν επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων.
  • Η αφοσίωση του παιδίατρου απέναντι στα βρέφη έγινε σύμβολο ελπίδας και τιμήθηκε από το κοινό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Πίσω από τις εικόνες αγωνίας που άφησε πίσω του ο καταστροφικός σεισμός στην Κολομβία, προβάλλει το μεγαλείο των ανθρώπων της πρώτης γραμμής. Με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό, γιατροί και διασώστες έγιναν για μία ακόμη φορά οι αφανείς ήρωες της διπλανής πόρτας.

Στην Παναμερικανική Κλινική στην πόλη Απαρτάδο, το ιατρικό προσωπικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει την έκτακτη ανάγκη ενώ ο σεισμός έπληξε τις εγκαταστάσεις της. Εν μέσω του χάους που προκλήθηκε από τη δόνηση των 7,4 ρίχτερ, ο παιδίατρος Χερμάν Σομογιάρ έγινε ο φύλακας-άγγελος για τα βρέφη που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις και πλέον είναι ένας από τους ήρωες της τραγωδίας, με τους συμπατριώτες του να τον επιδοκιμάζουν για το θάρρος του.

Τα νεογνά που νοσηλεύονται μπορεί να χρειάζονται οξυγόνο, συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο θερμοκρασίας ή θερμοκοιτίδες, η μετακίνησή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης επομένως δεν είναι απλό θέμα. Το προσωπικό πρέπει να αξιολογήσει γρήγορα την υποστήριξη που χρειάζεται κάθε βρέφος για να διασφαλίσει την ασφαλή εκκένωσή του.

Την ώρα του σεισμού, ο Σομογιάρ είχε βάρδια στην Παιδιατρική Υπηρεσία Εσωτερικών Ασθενών της Παναμερικανικής Κλινικής στο Aπαρτάδο (Αντιόχεια) όταν ένιωσε ότι τα κρεβάτια άρχισαν να κινούνται. Στην αρχή, νόμιζε ότι το φυσικό φαινόμενο θα ήταν σύντομο και ότι ήταν απλώς ένας σεισμός, αλλά ο ίδιος ήταν σε επιφυλακή λόγω των σεισμών που έπληξαν πρόσφατα τη Βενεζουέλα και έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 6.000 νεκρούς. «Εκείνη τη στιγμή, ο σεισμός ήταν αρχικά ήπιος, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε σε ένταση και τότε οι άνθρωποι άρχισαν να εκκενώνουν αμέσως την κλινική» είπε.

Ενώ η γη έτρεμε ο ίδιος έμεινε στο πλευρό των νεαρών ασθενών του. Τους κράτησε στην αγκαλιά του και τους προστάτευσε εν μέσω της έκτακτης ανάγκης. Η εικόνα του να κρατάει δύο βρέφη ταυτόχρονα, το ένα ακουμπισμένο στο στήθος του και το άλλο προστατευμένο στην αγκαλιά του, ενώ γύρω του διακρίνεται και άλλο ιατρικό προσωπικό, έγινε σύμβολο ελπίδας μέσα στα χαλάσματα.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί ήταν εκείνοι που τόνισαν την αφοσίωσή στους ασθενείς και, ιδιαίτερα, στα μωρά που αφέθηκαν στη φροντίδα του κατά τη διάρκεια του σεισμού. «Είσαι άγγελος Κυρίου», «Ο Θεός να σε φυλάει» και «Ο Θεός να σε ευλογεί πάντα σε όλη σου τη ζωή» ήταν μερικά από τα σχόλια που δημοσίευσαν.

Ο σεισμός προκάλεσε εκκενώσεις και καταστροφές νοσοκομειακών υποδομών σε πολλές πληγείσες περιοχές . Στην πόλη Κάλι, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης περιέγραψαν χαοτικές στιγμές καθώς προσπαθούσαν να εκκενώσουν τους ασθενείς αφού υπέστησαν ζημιές παράθυρα, αντικείμενα και τμήματα των εγκαταστάσεων.

Ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Κάλ, μεταξύ των οποίων και το παιδιατρικό τμήμα, κατέρρευσαν μετά τον σεισμό, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης η κυβερνήτης της Βάγιε ντελ Κάουκα, Ντίλιαν Φρανσίσκα Τόρο. "Ως εκ τούτου, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παγιδευτεί", ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X. Οι πυροσβέστες και ο στρατός "εργάζονται για να τους διασώσουν", πρόσθεσε.

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