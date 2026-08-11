Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι ευρωπαϊκές μάχες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, το Super Cup Ελλάδας και το UEFA Super Cup στο επίκεντρο

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Οι μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Μία εβδομάδα γεμάτη σημαντικές ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις έχει ξεκινήσει με τις ελληνικές ομάδες να δίνουν κρίσιμους αγώνες στα προκριματικά των Κυπέλλων Ευρώπης και δύο τρόπαια να κρίνονται στα Super Cup Ελλάδας και Ευρώπης.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 20:30, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τις ευρωπαϊκές τους ρεβάνς.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», οι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν την πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 20:30, ο Παναθηναϊκός δίνει την ευρωπαϊκή του ρεβάνς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, εκτός έδρας, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο 1-1 και οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για τα playoffs.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, στις 21:30, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άντερλεχτ, στη ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση στα playoffs.

Δύο μεγάλα Super Cup την Τετάρτη

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται την Τετάρτη 12 Αυγούστου με δύο μεγάλα παιχνίδια στα οποία κρίνονται τρόπαια.

Στις 20:00, στο Παγκρήτιο Στάδιο, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Κυπελλούχο Ελλάδας ΟΦΗ στο Super Cup, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το ίδιο βράδυ, στις 22:00, στο Σάλτσμπουργκ, διεξάγεται το UEFA Super Cup. Η κάτοχος του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την κάτοχο του Europa League Άστον Βίλα, με φόντο το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της σεζόν.

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρεται πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τις μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της εβδομάδας, μεταξύ των οποίων:

• Μέθοδος Πρόκρισης/Κατάκτησης

• Ομάδα που θα σκοράρει το πρώτο γκολ

• Ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ

• Ακριβές Σκορ 1ου Ημιχρόνου

• Αποτέλεσμα 1ου/2ου Ημιχρόνου

• Goal/No Goal & Over/Under γκολ αγώνα

• Διπλή Ευκαιρία & Over/Under γκολ αγώνα

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει ακόμα για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* και «Bet Builder Boost»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 

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