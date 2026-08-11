Ζάκυνθος: Από όχημα Beach Buggy ξεκίνησε η φωτιά - Έχει τεθεί υπό έλεγχο

Snapshot Η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου ξεκίνησε από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy» υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης εγκατέλειψαν εγκαίρως το όχημα και σώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Στο έργο κατάσβεσης συμμετείχαν 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το 112 ενεργοποιήθηκε καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Από τετράτροχη μοτοσικλέτα τύπου «Beach Buggy» φαίνεται πως ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Μαραθιά στη Ζάκυνθο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά παραμένουν αδιευκρίνιστες και σύμφωνα με την ΕΡΤ, «από θαύμα» σώθηκαν ο οδηγός του οχήματος και ο γιος του που ήταν συνεπιβάτης, καθώς πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν έγκαιρα. Ωστόσο η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

ΕΡΤ

Σημειώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:00 το πρωί και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Ειδικότερα, στο σημείο επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 9:30, μάλιστα, ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

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