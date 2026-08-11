Νέο πεδίο σύγκρουσης UEFA – FIFA, αυτήν τη φορά για το VAR: «Να κρατήσουμε το ποδόσφαιρο που αγαπάμε»

Νέο μέτωπο στη διαρκώς εντεινόμενη κόντρα UEFA – FIFA, με το ζήτημα του VAR να τίθεται στο «μικροσκόπιο». Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία επιχειρεί να βάλει «φρένο» στην ολοένα και συχνότερη παρέμβαση της τεχνολογίας, θέλοντας να ξαναδώσει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στον διαιτητή. «Να διατηρήσουμε το ποδόσφαιρο που αγαπάμε», είναι το μήνυμα του επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι.

Η UEFA, υπό την προεδρία του Αλεξάντερ Τσεφέριν, θέτει σε εφαρμογή το Clear Line, «μία νέα πλατφόρμα που παρέχει σαφείς κατευθύνσεις, με στόχο τη συνεπή εφαρμογή των κανονισμών του παιχνιδιού και τη χρήση του VAR», όπως αναφέρει ο Ροσέτι στην Équipe.

Το νέο «εργαλείο» θα παρέχει «μία εικόνα για το σκεπτικό που βρίσκεται πίσω από τις αποφάσεις σε πολλές από τις πιο σύνθετες και αμφιλεγόμενες φάσεις του ποδοσφαίρου». Θα συγκεντρώνει «περισσότερες από 150 περιπτώσεις διαιτησίας» και θα προσφέρει «λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύονται οι κανονισμοί του παιχνιδιού, καθώς και για τις περιπτώσεις στις οποίες το VAR πρέπει –ή δεν πρέπει– να παρεμβαίνει», εξηγεί.

«Θέλουμε διαιτητές με προσωπικότητα και ένα VAR που θα αποτελεί απλώς μία περιστασιακή βοήθεια», επισημαίνει. Με απλά λόγια, στις διοργανώσεις της –EURO, Champions League, Europa League κ.ά.– η UEFA θέλει να επαναφέρει τον διαιτητή στο επίκεντρο της λήψης των αποφάσεων.

Αντίθετα, στο τελευταίο Μουντιάλ, οι δυνατότητες προσφυγής στη διαιτησία μέσω βίντεο είχαν διευρυνθεί πέρα από τη διόρθωση των λεγόμενων «προφανών λαθών».

«Η υποβοήθηση μέσω βίντεο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ξεκάθαρου και προφανούς λάθους. Το VAR δεν διαιτητεύει τον αγώνα, είναι εκεί μόνο για ξεκάθαρες περιπτώσεις και προφανή λάθη», τονίζει ο Ροσέτι.

«Θέλουμε διαιτητές με προσωπικότητα και ένα VAR που θα αποτελεί απλώς μία περιστασιακή βοήθεια. Πρέπει να διατηρήσουμε το ποδόσφαιρο που αγαπάμε και που αγαπούσαν οι γονείς μας. Σήμερα, δεν είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται κάποιες φορές το VAR, καθώς ασχολείται με μικροσκοπικές λεπτομέρειες», προσθέτει.

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