Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες
Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο
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- Φωτιά ξέσπασε σε βοηθητικό χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά, στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου.
- Οι φλόγες προκλήθηκαν σε παρακείμενο κτίριο που πιθανόν είναι αποθήκη ή γκαράζ.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο στο σημείο της φωτιάς.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα.
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε βοηθητικό χώρο κατοικίας στα Γλυκά Νερά, και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Μωραΐτη και Αγίου Διονυσίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φλόγες ξέσπασαν σε παρακείμενο κτίριο σπιτιού, ενδεχομένως αποθήκη ή γκαράζ, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, εθελοντές και 7 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να επιχειρήσουν στο σημείο.
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