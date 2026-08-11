Γιατί γουργουρίζει το στομάχι; Αιτίες και πότε να ανησυχήσετε

Το στομάχι σας δεν γουργουρίζει απλώς επειδή πεινάτε.

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Γιατί γουργουρίζει το στομάχι; Αιτίες και πότε να ανησυχήσετε
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το γουργουρητό στο στομάχι συνήθως δεν αποτελεί προειδοποίηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που ιατρικά ονομάζονται βορβορυγμός προέρχεται κυρίως από φυσιολογικές συσπάσεις στο πεπτικό σύστημα καθώς αέρια, υγρά και τροφή μετακινούνται μέσω του στομάχου και των εντέρων.

Η πείνα μπορεί να κάνει τους θορύβους πιο αισθητούς, αλλά το γουργουρητό μπορεί επίσης να συμβεί μετά το φαγητό, κατά τη διάρκεια στρες ή απλώς ενώ η πέψη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ήχος από μόνος του είναι γενικά ακίνδυνος. Τα συνοδευτικά συμπτώματα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία.

Γιατί γουργουρίζει το στομάχι σας όταν πεινάτε;

Όταν το πεπτικό σύστημα είναι σχετικά άδειο, οι συσπάσεις συνεχίζονται αντί να υποχωρούν. Τα σήματα που σχετίζονται με την πείνα ενθαρρύνουν το στομάχι και τα έντερα να συστέλλονται, μετακινώντας τα υπόλοιπα υγρά, αέρια και πεπτικό υλικό.

Με λιγότερη στερεά τροφή μέσα για να καταπνίξει την κίνηση, αυτές οι συσπάσεις μπορεί να ακούγονται απρόσμενα δυνατά. Η κατανάλωση ενός γεύματος ή σνακ συχνά ηρεμεί προσωρινά το γουργούρισμα που σχετίζεται με την πείνα.

Γιατί το στομάχι σας να κάνει θορύβους μετά το φαγητό;

Μετά από ένα γεύμα ρυθμικές μυϊκές συσπάσεις, που ονομάζονται περίσταλση, μετακινούν την τροφή μέσω του πεπτικού σωλήνα. Καθώς η τροφή, τα πεπτικά υγρά και αέρας πιέζονται προς τα εμπρός, μπορούν να παράγουν γουργουρητό και ήχους συριγμού.

Τα αέρια προσθέτουν στον θόρυβο. Όλοι καταπίνουμε λίγο αέρα ενώ τρώμε και πίνουμε, ενώ τα βακτήρια στο παχύ έντερο δημιουργούν επιπλέον αέρια, όταν ζυμώνουν υδατάνθρακες, που δεν είχαν χωνευτεί πλήρως νωρίτερα (στο στομάχι και στο λεπτό έντερο).

Τα φασόλια, οι φακές, το λάχανο, ορισμένες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, τα ανθρακούχα ποτά και οι αλκοόλες ζάχαρης μπορούν να αυξήσουν τα αέρια σε ευαίσθητα άτομα. Η γρήγορη κατάποση φαγητού (ειδικά με μεγάλες μπουκιές), το μάσημα τσίχλας και η κατανάλωση ανθρακούχων ποτών μπορεί επίσης να αυξήσουν τον καταπιεσμένο αέρα.

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Μπορεί το στρες να κάνει το στομάχι σας να γουργουρίζει;

Ναι. Ο εγκέφαλος και το πεπτικό σύστημα επικοινωνούν συνεχώς και το στρες μπορεί να αλλάξει τις κινήσεις του εντέρου. Μερικοί παρατηρούν περισσότερο γουργουρητό, κράμπες ή μια επιθυμία να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, όταν είναι αγχωμένοι.

Ένα περιστασιακά... θορυβώδες στομάχι κατά τη διάρκεια μιας αγχωτικής κατάστασης δεν υποδηλώνει απαραίτητα ασθένεια. Εάν, όμως, το στρες συνοδεύεται επανειλημμένα από πόνο, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, τότε μια πεπτική πάθηση όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου μπορεί να χρειαστεί αξιολόγηση.

Πώς να μειώσετε τους θορύβους του στομάχου

Δεν μπορείτε —και δεν χρειάζεται— να εξαλείψετε τους φυσιολογικούς εντερικούς ήχους. Μερικές συνήθειες μπορεί να μειώσουν το υπερβολικό βουητό:

  • Τρώτε πιο αργά, με μικρές μπουκιές και μασάτε με το στόμα κλειστό, για να καταπίνετε λιγότερο αέρα
  • Τρώτε τακτικά γεύματα εάν τα μεγάλα διαλείμματα σας προκαλούν ήχους πείνας
  • Περιορίστε τα ανθρακούχα ποτά, τις τσίχλες ή συγκεκριμένες τροφές που παράγουν αέρια
  • Παραμείνετε επαρκώς ενυδατωμένοι
  • Κάντε έναν ήπιο, σύντομο περίπατο μετά το φαγητό
  • Κρατήστε ένα ημερολόγιο τροφίμων και συμπτωμάτων εάν ορισμένα γεύματα σας προκαλούν επανειλημμένα υπερβολικά αέρια ή εντερικό θόρυβο

Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε θρεπτικά τρόφιμα όπως τα φασόλια ή τα λαχανικά μόνο και μόνο επειδή περιστασιακά κάνουν την κοιλιά σας θορυβώδη.

Πότε μπορεί το βουητό στο στομάχι να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα;

Ο θόρυβος από μόνος του σπάνια είναι ανησυχητικός. Ζητήστε ιατρική συμβουλή όταν εμφανίζετε:

  • επίμονους ή ασυνήθιστα έντονους εντερικούς ήχους με σημαντικό κοιλιακό πόνο
  • επαναλαμβανόμενους εμετούς
  • πυρετό
  • επίμονη διάρροια ή δυσκοιλιότητα
  • αίμα στα κόπρανα
  • κοιλιακό πρήξιμο
  • ανεξήγητη απώλεια βάρους

Ήχοι υψηλής συχνότητας με έντονο πόνο και εμετό μπορεί να εμφανιστούν με εντερική απόφραξη, ενώ σημαντικά μειωμένοι ή απόντες ήχοι του εντέρου μπορεί να εμφανιστούν όταν επιβραδύνεται η εντερική κίνηση. Αυτά τα μοτίβα δεν μπορούν να διαγνωστούν ακούγοντας την κοιλιά σας στο σπίτι.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί το στομάχι μου γουργουρίζει περισσότερο τη νύχτα;

Το πεπτικό σύστημα συνεχίζει να κινείται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πείνα, ένα μεγάλο γεύμα αργά το βράδυ, το αλκοόλ ή τα αέρια μπορεί να συμβάλλουν, ενώ ένα ήσυχο δωμάτιο απλώς κάνει τους συνηθισμένους ήχους του εντέρου πιο εύκολο να ακουστούν.

Αν πιω νερό θα σταματήσει το γουργούρισμα του στομάχου;

Μερικές φορές ναι, αλλά προσωρινά. Το νερό μπορεί να μειώσει την αίσθηση άδειου στομάχου, αλλά μπορεί επίσης να δημιουργήσει γουργούρισμα καθώς το υγρό κινείται μέσω του εντέρου. Η επίμονη πείνα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τροφή και όχι μόνο με νερό.

Συμπέρασμα

Το γουργουρητό στο στομάχι είναι συνήθως ο ήχος ενός λειτουργικού πεπτικού συστήματος, όχι ασθένειας. Η πείνα, η πέψη, τα αέρια, ο καταπιεσμένος αέρας και το άγχος μπορούν να το κάνουν πιο εμφανές. Δώστε προσοχή σε τυχόν συμπτώματα που συνοδεύουν τον ήχο, όχι μόνο στην έντασή του, και ζητήστε βοήθεια όταν εμφανίζεται γουργούρισμα με πόνο, έμετο, αιμορραγία ή σημαντικές αλλαγές στο έντερο.

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