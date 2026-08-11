ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών - Πού θα δείτε τους πίνακες

Snapshot Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι πίνακες αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους κλάδους ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ79 και ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 12 έως 21 Αυγούστου 2026, με καταβολή παράβολου 50 ευρώ μέσω της πλατφόρμας eΠαράβολο. Snapshot powered by AI

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα για τις μεγάλες προκηρύξεις των εκπαιδευτικών, με τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων για τις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026.

Η ανάρτηση των πινάκων αφορά χιλιάδες υποψηφίους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Ειδικότερα, περιλαμβάνει τους κλάδους ΠΕ60 (Νηπιαγωγοί), ΠΕ70 (Δάσκαλοι), ΠΕ73 και ΠΕ79 της Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, καθώς και τις ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να ελέγξουν τη σειρά κατάταξής τους ανά κλάδο, ειδικότητα και μουσική ειδίκευση, προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκονται στους πίνακες ή στους απορριπτέους.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα εδώ

Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 12 Αυγούστου2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 έως και τις 21 Αυγούστου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη > Βοήθεια > Εγχειρίδια Χρήσης > Ηλεκτρονική Ένσταση).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.asep.gr/helpdesk ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 3), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

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