Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ποινικό δικαστήριο στην Συρία καταδίκασε σε θάνατο τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξεκίνησε το 2011. Πρόκειται για απόφαση που ελήφθη ερήμην του Άσαντ, ο οποίος έχει διαφύγει στη Ρωσία μαζί με την σύζυγό του.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο SANA, κατά την ανακοίνωση της απόφασης ο δικαστής Φακρ αλ-Ντιν αλ-Άριαν, είπε: «Το δικαστήριο έκρινε ότι ο Μπασάρ αλ Άσαντ, ως ο ανώτατος υπεύθυνος λήψης αποφάσεων, συνέβαλε στα εγκλήματα, κινητοποιώντας κρατικούς θεσμούς για την εκτέλεσή τους, καταδικάζοντάς τον για προμελετημένη δολοφονία, βασανιστήρια, αυθαίρετη κράτηση και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και καταδικάζοντάς τον σε θάνατο».

Εκτός από τον Μπασάρ αλ Άσαντ, το δικαστήριο καταδίκασε επίσης σε θάνατο τον Ατέφ Νατζίμπ, πρώην επικεφαλής της Πολιτικής Ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα της νότιας Συρίας.

Ο Νατζίμπ, ξάδερφος του Μπασάρ αλ Άσαντ, κατηγορείται ότι επέβλεπε τα βασανιστήρια κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, και θεωρείται υπεύθυνος για πολλούς θανάτους.