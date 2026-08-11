Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

Snapshot Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε 17χρονο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων και απειλή.

Ο 17χρονος παραδέχθηκε τις γενετήσιες πράξεις, τις οποίες χαρακτήρισε συναινετικές στην κατάθεσή του.

Ο 17χρονος απειλούσε τον πρώτο 15χρονο με δημοσιοποίηση βίντεο για να τον εξαναγκάζει σε συνευρέσεις τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Κατασχέθηκε το κινητό του 17χρονου και αποστάλθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξέταση του βιντεοσκοπημένου υλικού.

Ο 15χρονος κατέθεσε ότι ζούσε υπό καθεστώς φόβου και εκβιασμού λόγω της απειλής δημοσιοποίησης των βίντεο. Snapshot powered by AI

Μετά την καταγγελία 15χρονου για τον βιασμό του από 17χρονο στη Σκιάθο, ακόμα μία καταγγελία προστίθεται στη δικογραφία, καθώς και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε στις αρχές τον κατηγορούμενο ανήλικο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, πορνογραφία ανηλίκων και απειλή.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Εισαγγελίας, με τον 17χρονο που βίαζε και εκβίαζε τον 15χρονο, να παραδέχεται τις γενετήσιες πράξεις, τις οποίες χαρακτήρισε συναινετικές, στην κατάθεσή του. Ο 17χρονος εκβίαζε και απειλούσε τον 15χρονο τα τελευταία 2,5 χρόνια πως εάν δεν υποκύψει στις εντολές του για συνευρέσεις, θα έδινε βίντεο στην δημοσιότητα.

Στο πλαίσιο των ερευνών, έχει κατασχεθεί το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη του επίμαχου βιντεοσκοπημένου υλικού.

Ο 15χρονος περιέγραψε στην Αστυνομία όπου πήγε με τον πατέρα του την περασμένη Παρασκευή ότι ζούσε υπό καθεστώς φόβου και απειλών, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία του, ο 17χρονος χρησιμοποιούσε βίντεο από τις κακοποιήσεις που είχε καταγράψει, προκειμένου να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του τοπικού μέσου.

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