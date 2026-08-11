Αυστραλία: Μητέρα και κόρη βρήκαν μεγάπτερη φάλαινα που είχε ξεβραστεί σε παραλία

Ένα κορίτσι και η μητέρα της βοήθησαν μια μεγάπτερη φάλαινα που είχε ξεβραστεί σε μια παραλία στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, κρατώντας την ενυδατωμένη, μέχρι να έρθουν οι αρμόδιες αρχές για να την απελευθερώσουν.

Η Chantelle Smith δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο, που δείχνει την 10χρονη κόρη της, την Scarlet, να ρίχνει νερό πάνω στη φάλαινα σε μια παραλία στο Wathumba Creek στο νησί K'gari, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Ήταν σαν να μας μιλούσε», είπε σε τοπικά μέσα η Chantelle, η οποία επισκέπτεται την περιοχή εδώ και 20 χρόνια με το τζετ σκι της για να δει φάλαινες. «Ήταν μια απίστευτη εμπειρία», συνέχισε η Chantelle, η οποία αργότερα έμαθε ότι η φάλαινα τα κατάφερε, και επέστρεψε στην θάλασσα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε η Chantelle:

Η 10χρονη Scarlet ρίχνει νερό στην μεγάπτερη φάλαινα Facebook: Chantelle Smith

Η 10χρονη Scarlet ρίχνει νερό στην μεγάπτερη φάλαινα Facebook: Chantelle Smith

Η Chantelle και η Scarlet βρήκαν την φάλαινα ενώ έκαναν τζετ σκι κοντά στο νησί.

«Της ρίχναμε νερό για να μείνει ενυδατωμένη, αλλά έπρεπε να φύγουμε από το σημείο πριν φτάσουν οι αρμόδιες αρχές», είπε η Chantelle, τονίζοντας ότι ένα ζευγάρι παρέμεινε στην περιοχή μαζί με το ζώο, μέχρι να αλλάξει η παλίρροια.

«Τότε ήταν που κατάφερε να απελευθερωθεί», είπε. «Φεύγοντας, ένα άλλο σκάφος μου είπε ότι είχε γίνει αναφορά, οπότε ξέραμε ότι η βοήθεια ήταν καθ’ οδόν. Απλώς την κρατήσαμε ενυδατωμένη για όσο περισσότερη ώρα μπορούσαμε», κατέληξε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Επιστήμης και Καινοτομίας της Αυστραλίας δήλωσε ότι οι αρμόδιες αρχές έλαβαν κλήση σχετικά με την φάλαινα λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής και το ζώο απελευθερώθηκε λίγο μετά την άφιξή τους στην περιοχή.