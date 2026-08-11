Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 14 Αυγούστου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
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  • Από 10 έως 14 Αυγούστου θα καταβληθούν συνολικά 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους επιδομάτων από eΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.
  • Ο eΕΦΚΑ θα καταβάλει 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές πρώην ΟΑΕΕ και 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης.
  • Επίσης, η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Κατά την περίοδο 10 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 56.756.000 ευρώ σε 58.370 δικαιούχους επιδομάτων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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