ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους

Ανοιχτές ειναι οι αιτήσεις για το Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΠΑ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: «Τρέχουν» οι αιτήσεις του ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους
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  • Ανοιχτές είναι οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ.
  • Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στη ΔΥΠΑ για 12 μήνες με μηνιαίες αποδοχές 1.250 ευρώ για πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 1.200 ευρώ για τεχνολογικής εκπαίδευσης.
  • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 18 Αυγούστου 2026, ώρα 23:59.
  • Η επιλογή των υποψηφίων βασίζεται σε κριτήρια όπως διάρκεια ανεργίας, αριθμός ανήλικων τέκνων, επαγγελματική εμπειρία, κατάρτιση, μεταπτυχιακό τίτλο και δομημένη συνέντευξη.
  • Η Δημόσια Πρόσκληση και τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα από τις 27 Ιουλίου 2026 στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.
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Συνεχίζεται η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α.»

Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, και διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους ωφελούμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για τους ωφελούμενους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει την Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μία (1) αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας μία μόνο κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία (1) Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:

  • το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες,
  • ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) τέκνα,
  • η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ,
  • η επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των δώδεκα (12) μηνών,
  • η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, με ανώτατο όριο ένα (1) πρόγραμμα,
  • η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, και
  • η ατομική δομημένη συνέντευξη.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Η Δημόσια Πρόσκληση, τα παραρτήματα, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι διαθέσιμες την Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2026, στον διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr

Το ΦΕΚ του προγράμματος, καθώς και το σχετικό Παράρτημα με τις Υπηρεσίες Τοποθέτησης και τον αριθμό των διατιθεμένων θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους από σήμερα, Παρασκευή, 24.07.2026, στον διαδικτυακό τόπο της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies

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