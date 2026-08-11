Σαν σήμερα 11 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 11 Αυγούστου.

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Σαν σήμερα 11 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1716 - Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοικτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος.
  • 1950 - Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση στο Στρασβούργο εγκρίνει πρόταση του Τσώρτσιλ περί δημιουργίας ενιαίου στρατού της Ευρώπης.
  • 1956 - Πεθαίνει ο Αμερικανός ζωγράφος Τζάκσον Πόλοκ. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Αποτελεί παράλληλα, έναν από τους μείζονες αλλά και δημοφιλέστερους ζωγράφους της Αμερικής.
  • 1962 - Εκτοξεύεται το Βοστόκ 3 από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ και ο κοσμοναύτης Αντριάν Νικολάγεφ γίνεται το πρώτο πρόσωπο που αιωρείται στη μικροβαρύτητα.
  • 1970 - Η επιδημία χολέρας που μαστίζει την Ινδία και έχει κάνει την εμφάνισή της στην Αίγυπτο με τη μορφή χολεροειδούς γαστρεντερίτιδας εξαπλώνεται και στη Σοβιετική Ένωση, ενώ κρούσματα αναφέρονται στη Ρουμανία, την Τουρκία και τη Νότια Κορέα. Μέτρα λαμβάνουν η Ιταλία και η Ελλάδα, ενώ σοβιετικές πόλεις στη Μαύρη Θάλασσα και την περιοχή του Βόλγα μπαίνουν σε καραντίνα.
  • 1979 - Στην Ουκρανία, δύο Tupolev Tu-134 της Aeroflot συγκρούονται στον αέρα, σκοτώνοντας και τους 178 επιβαίνοντες των δύο αεροσκαφών.
  • 1988 - Ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Κάιντα.
  • 2014 - Πεθαίνει σε ηλικία 63 ετών, Αμερικανός ηθοποιός και σταντ απ κωμικός, Ρόμπιν Ουίλιαμς.
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