Ιράν – Γερμανία: Τηλεφωνική επικοινωνία Αραγτσί και Βάντεφουλ για τα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συνέδεσε την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ με τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών ενεργειών.

Ο Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να τις κάνει υπεύθυνες για τις επιπτώσεις.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ υπογράμμισε την ανάγκη του Ιράν να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με γειτονικές χώρες και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Το Βερολίνο ζήτησε το άμεσο και άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για να διασφαλιστεί η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Snapshot powered by AI

Τηλεφωνική επικοινωνία για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης είχαν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και ο Γερμανός ομόλογός του Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η ασφάλεια στα Στενά προϋποθέτει τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών ενεργειών, ιδίως του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταστήσει την Ουάσιγκτον υπεύθυνη για τις επιπτώσεις που έχει το κλείσιμο των Στενών στην ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία.

Από την πλευρά του, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι υπογράμμισε την ανάγκη το Ιράν να συμμετάσχει εποικοδομητικά σε διαπραγματεύσεις με τις γειτονικές χώρες και τις ΗΠΑ, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άνευ όρων, ώστε να διασφαλιστούν η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας για όλους.