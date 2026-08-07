Στρατιωτικές Σχολές: Στις 8 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων και ΣΜΥ

Snapshot Η κατάταξη των επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι επιτυχόντες στην Ευελπίδων πρέπει να παρουσιαστούν στις 08:00 στη Βάρη Αττικής.

Οι επιτυχόντες στη ΣΜΥ θα παρουσιαστούν την ίδια μέρα και ώρα στα Τρίκαλα.

Οι νέοι σπουδαστές πρέπει να έχουν μαζί τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΔΥΕΘΑ 04/2026.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στις επίσημες ιστοσελίδες των δύο Σχολών. Snapshot powered by AI

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η κατάταξη των επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού.

Οι επιτυχόντες στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων καλούνται να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στη Βάρη Αττικής, στις 08:00.

Την ίδια ημέρα και ώρα θα παρουσιαστούν και οι επιτυχόντες στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στα Τρίκαλα.

Οι νέοι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική εγκύκλιο προκήρυξης του διαγωνισμού επιλογής, ΕΔΥΕΘΑ 04/2026.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις επίσημες ιστοσελίδες των δύο Σχολών.