Ήχοι εκρήξεων στο νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ: Επιτεθήκαμε σε εχθρικούς στόχους

Ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν γύρω από το νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim, που εκπέμπει από το Ιράν και βασίζεται σε ανώνυμες πηγές, ακούστηκαν ήχοι εκρήξεων γύρω από το νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν γύρω στις 21:40 τοπική ώρα φέρεται να προήλθαν από «επιχείρηση εναντίον εχθρικών στόχων» στην είσοδο του Στενού του Ορμούζ.

Ο ιρανικός Τύπος ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό θα κοινοποιηθούν στο κοινό τις επόμενες ώρες.