Naked dressing: Τι είναι το αποκαλυπτικό trend της μόδας που προκαλεί... αμηχανία

Το λεγόμενο naked dressing ή «γυμνό ντύσιμο», τα διάφανα ή σχεδόν γυμνά φορέματα που αφήνουν ελάχιστα στη φαντασία, έχει κατακλύσει τα κόκκινα χαλιά τα τελευταία χρόνια

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Naked dressing: Τι είναι το αποκαλυπτικό trend της μόδας που προκαλεί... αμηχανία
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όταν η Τζένιφερ Έπσταϊν φόρεσε μια διάφανη φούστα από δαντέλα κατά την διάρκεια ενός δείπνου με τον σύζυγό της, η αντίδρασή του ήταν: «Πού είναι το υπόλοιπο του outfit σου;»

Ωστόσο, η Τζένιφερ, φαρμακοποιός από το Φορτ Ουάσινγκτον της Πενσυλβανίας, δήλωσε ότι δεν αναζητούσε την έγκρισή του. «Μου δίνει μια αίσθηση δύναμης», είπε η 43χρονη μιλώντας στην Washington Post. «Είναι ένα σύγχρονο είδος φεμινισμού που αγκαλιάζει την αυτοπεποίθηση και τη θηλυκότητα με τους δικούς σου όρους».

Ο σύζυγος της Τζένιφερ, ο Μπράιαν, δήλωσε ότι προσπαθεί να συνηθίσει τις επιλογές της συζύγου του όσον αφορά τα ρούχα που φοράει.

«Είναι σοκαριστικό όταν φοράει κάτι διαφανές», είπε ο 55χρονος επιχειρηματίας.

https://www.instagram.com/p/DbqnbYIIOVe/

Το λεγόμενο naked dressing ή «γυμνό ντύσιμο», τα διάφανα ή σχεδόν γυμνά φορέματα που αφήνουν ελάχιστα στη φαντασία, έχει κατακλύσει τα κόκκινα χαλιά τα τελευταία χρόνια. Από τις απονομές βραβείων μέχρι τις πρεμιέρες, όλο και περισσότερες διάσημες εμφανίζονται με σύνολα που παίζουν με τη διαφάνεια και την ιδέα του «γυμνού» σώματος.

Πλέον, όμως, έχει αρχίσει να μεταφέρεται από τις πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά στους απλούς καθημερινούς πολίτες — και η μετάβαση δεν φαίνεται να γίνεται ιδιαίτερα... ομαλά. Και αυτό φαίνεται και από την αντίδραση του Κρίστιαν Εσπινόσα.

Όταν ο 47χρονος ιδρυτής μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας παρευρέθηκε σε ένα συνέδριο στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, έμεινε άναυδος με μία γυναίκα που καθόταν δίπλα του, η οποία φορούσε ένα bralette και μια διάφανη μαύρη φούστα.

«Δεν είμαι άνθρωπος που ταράζεται εύκολα», είπε ο 47χρονος στην Washington Post. «Αλλά θυμάμαι να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή ότι δεν ήξερα που να κοιτάξω».

Madonna

Η Μαντόνα φορώντας το εμβληματικό κωνικό σουτιέν του Jean Paul Gaultier, κατά την διάρκεια της περιοδείας της «Blond Ambition» στο Ρότερνταμ, στις 24 Ιουλίου 1990.

Getty Images

Το trend που έχει κατακλύσει τον κόσμο της μόδας

Σήμερα, όσοι προτιμούν το Naked dressing έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ.

Το Zara, για παράδειγμα, έχει μία σελίδα στον επίσημο ιστότοπό της αφιερωμένο αποκλειστικά σε τέτοιου είδους ρούχα, το ίδιο και η L’Agence αλλά και o οίκος μόδας Michael Kors.

Η Aerie, θυγατρική της American Eagle Outfitters, διαθέτει μια ολόκληρη συλλογή με την ονομασία «Show Off», η οποία περιλαμβάνει διάφανες δαντελένιες καμιλόζες που έχουν πάνω τους σουτιέν.

«Δεν συνδυάζουμε τα συγκεκριμένα κομμάτια με εσώρουχα, αλλά με παντελόνια», δήλωσε η Χέιλι Παλέζε, υπεύθυνη του εμπορικού τομέα της Aerie.

Ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της Victoria's Secret αυτή την άνοιξη, το οποίο είχε παρουσιάσει η Χέιλι Μπίμπερ, ήταν ένα στράπλες σουτιέν που μπορούσε να φορεθεί ως μπλούζα.

«Είναι εσώρουχα που φοριούνται ως ρούχα», δήλωσε η Χίλαρι Σούπερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Victoria’s Secret. «Με τον καιρό, οι άνθρωποι φορούν όλο και λιγότερα ρούχα».

https://www.instagram.com/p/DYshoTvE-Ze/

Δεν είναι φεμινισμός είναι άλλη μια μορφή αντικειμενοποίησης της γυναίκας

Ορισμένες γυναίκες λένε ότι το να δείχνουν περισσότερο δέρμα τις κάνει να νιώθουν απελευθερωμένες, ενώ άλλες το βλέπουν ως μια άλλη μορφή αντικειμενοποίησης της γυναίκας.

«Πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται να φορούν ένα μπικίνι ως ρούχο», δήλωσε η Μπρουκ Ρούνικ, στιλίστρια στη Νέα Υόρκη, στο αμερικανικό μέσο.

Για να πετύχεις αυτό το στυλ απαιτείται μια ορισμένη δόση αυτοπεποίθησης, σορτσάκια τύπου «boy shorts» και άλλα εσώρουχα σχεδιασμένα να είναι ορατά, ενώ κρύβουν τα πιο απόκρυφα μέρη.

«Για εμένα είναι ένα κατηγορηματικό όχι», δήλωσε η Ρετζίνα Λέβι, μια 41χρονη δικηγόρος από το Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης. «Έχω δύο αγόρια που δεν καν έφηβοι ακόμη. Αν δουν την μητέρα τους να είναι ντυμένη έτσι, θα τρελαθούν».

Jane Birkin

H ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν έκανε δημοφιλές το διαφανές πλεκτό φόρεμα

Getty Images

Το naked dressing δεν είναι καινούργιο trend, καθώς είχε ξεκινήσει από την βικτοριανή εποχή με τους κορσέδες. Αργότερα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν έκανε δημοφιλές το διαφανές πλεκτό φόρεμα, ενώ το κωνικό σουτιέν της Μαντόνα, σχεδιασμένο από τον Ζαν Πολ Γκοτιέ, ήταν το κύριο αξιοθέατο της περιοδείας της «Blond Ambition» το 1990. Και φυσικά, ας μην ξεχάσουμε το διαφανές, ασημένιο φόρεμα που φόρεσε η Κέιτ Μος το 1993, το οποίο αποκάλυπτε σχεδόν τα πάντα.

Το στυλ αυτό έχει γίνει τόσο διαδεδομένο μεταξύ των διασημοτήτων, που πέρυσι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών απαγόρευσε τα γυμνά ντυσίματα. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε αστέρες, όπως τη Μπέλα Χάιντ και τη Ράιλι Κίου, να εμφανιστούν στο φετινό φεστιβάλ με φορέματα που σχεδόν δεν κάλυπταν τίποτα.

Είτε θεωρείται σύμβολο αυτοδιάθεσης είτε μια ακόμη τάση που ενισχύει την έκθεση του γυναικείου σώματος, το naked dressing έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής του κόσμου της μόδας και για καλό λόγο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13ΚΑΙΡΟΣ

Καλοκαίρι χωρίς «ανάσα»: Τι δείχνουν τα μοντέλα ECMWF και GFS για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος γύρος στην κόντρα Άδωνι - ΠΑΣΟΚ για τα «σπιτάκια»: «Η τιμή ήταν τεκμηριωμένη από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να λέμε όλη την αλήθεια στους πολίτες», λέει ο υπουργός Υγείας

13:13LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο ΠΑΟ έφερε υψηλά ποσοστά στην καλοκαιρινή αρένα

13:11ΦΑΡΜΑΚΟ

Καμία διακοπή τον Αύγουστο στην κατ' οίκον αποστολή φαρμάκων - Ευρεία σύσκεψη στον ΕΟΦ

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία ψυχολόγου στην Αργολίδα: Αποδοκίμασαν τους κατηγορούμενους Ινδούς συγγενείς του θύματος

13:06ΕΛΛΑΔΑ

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη - Προσωρινά υπεύθυνος, εργαζόμενη και δύο παίκτες πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω από την Αστυνομία

13:00ΕΛΛΑΔΑ

6ος Προβλήτας ΟΛΘ: Τι σημαίνει η απόφαση ΣτΕ για την αμμοληψία στην Επανομή - Η ουσία της συζήτησης

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Πέταξε λαχείο που κέρδιζε €1.000.000 και το βρήκε δυο μέρες μετά ψάχνοντας σορούς από σκουπίδια

12:52ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια πρεμιέρα για τη διεθνή συμπαραγωγή «Artist Unknown* [Αγνώστου Καλλιτέχνη *]*Η Ήβη ήταν εδώ»

12:43ANNOUNCEMENTS

ΠΑΟΚ-Άντερλεχτ με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

12:26LIFESTYLE

Naked dressing: Τι είναι το αποκαλυπτικό trend της μόδας που προκαλεί... αμηχανία

12:24LIFESTYLE

Nicole Kidman και Zoe Saldaña απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο - Ποιοι είναι στην παρέα τους

12:20ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Tο «βάναυσο καλοκαίρι της Ευρώπης» - Η προσπάθειά των «27» να ελέγξουν τη μοίρα τους δοκιμάζεται απο δυνάμεις που δεν ελέγχουν

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Με επευφημίες η άφιξη του δήμαρχου Στυλίδας στα δικαστήρια Θήβας: «Είμαστε μαζί σου» - Κατηγορείται για τη megafire της Αττικοβοιωτίας

12:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρήτρα Διαφυγής: Η Ελλάδα ζητά την επέκτασή της στην ενέργεια - Επενδύσεις 1 δισ. ως το 2028

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Πολιτισμού: Τι έδειξε αυτοψία στο αρχαίο φρούριο των Αιγοσθένων μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό

12:09ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η πλατφόρμα myAGRO - Πώς γίνεται η νέα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος - Το σενάριο της ηλεκτροπληξίας

11:50ΥΓΕΙΑ

Νέα ογκολογική κλινική στο νοσοκομείο Λαμίας και χώρος φιλοξενίας για τους συγγενείς των ασθενών

11:48ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΣ: Κατάταξη επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 55χρονος έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης και έχασε €100.000 - Γλίτωσε άλλες €50.000

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντον Τραμπ: Έδωσε 7,6 εκατ. στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την «έβγαλε» από την έπαυλή τους στη Φλόριντα

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Με επευφημίες η άφιξη του δήμαρχου Στυλίδας στα δικαστήρια Θήβας: «Είμαστε μαζί σου» - Κατηγορείται για τη megafire της Αττικοβοιωτίας

10:45WHAT THE FACT

«Αξιοθρήνητη απόφαση»: Η νέα επίσημη γλώσσα της Νέας Ζηλανδίας

06:52LIFESTYLE

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνοιξε το γκαράζ των 100 εκατ. ευρώ – Οι Bugatti, οι Ferrari και η συλλογή που μοιάζει με μουσείο

12:24LIFESTYLE

Nicole Kidman και Zoe Saldaña απολαμβάνουν διακοπές στη Μύκονο - Ποιοι είναι στην παρέα τους

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Χαλκιάς: Στο Α΄ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο - Από τις 10:00 το λαϊκό προσκύνημα

12:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρήτρα Διαφυγής: Η Ελλάδα ζητά την επέκτασή της στην ενέργεια - Επενδύσεις 1 δισ. ως το 2028

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός καβγάς για την Παναγία Σουμελά: «Σαν την Μέκκα», είπε επιχειρηματίας– Επίθεση από καθηγητή σε Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πόντιους

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Καζακστάν: Σπάνια τίγρης Αμούρ απελευθερώθηκε για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια - Δείτε βίντεο από την στιγμή που αφέθηκε ελεύθερη

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος - Το σενάριο της ηλεκτροπληξίας

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

11:48ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΣ: Κατάταξη επιτυχόντων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις για το περιστατικό στα ΤΕΠ Νοσοκομείου Κορίνθου: «Δεν έπεσε η ψευδοροφή, την ξήλωσαν»

12:26LIFESTYLE

Naked dressing: Τι είναι το αποκαλυπτικό trend της μόδας που προκαλεί... αμηχανία

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα που αποκάλυψαν το σχέδιο μητέρας και γιαγιάς πριν από τη δολοφονία των 4 παιδιών στη Νέα Υόρκη - «Το φάρμακο δεν πιάνει, ένα παιδί κατάλαβε τι συμβαίνει»

07:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Spider-Man: Brand New Day»: Η ταινία που μας έκανε να σταματήσουμε να μιλάμε για την «Οδύσσεια»

07:42ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει αν φάτε ένα σύκο με σκουλήκι μέσα;

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους - Πίστευε ότι ζούσε ακόμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ