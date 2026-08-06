Naked dressing: Τι είναι το αποκαλυπτικό trend της μόδας που προκαλεί... αμηχανία

Όταν η Τζένιφερ Έπσταϊν φόρεσε μια διάφανη φούστα από δαντέλα κατά την διάρκεια ενός δείπνου με τον σύζυγό της, η αντίδρασή του ήταν: «Πού είναι το υπόλοιπο του outfit σου;»

Ωστόσο, η Τζένιφερ, φαρμακοποιός από το Φορτ Ουάσινγκτον της Πενσυλβανίας, δήλωσε ότι δεν αναζητούσε την έγκρισή του. «Μου δίνει μια αίσθηση δύναμης», είπε η 43χρονη μιλώντας στην Washington Post. «Είναι ένα σύγχρονο είδος φεμινισμού που αγκαλιάζει την αυτοπεποίθηση και τη θηλυκότητα με τους δικούς σου όρους».

Ο σύζυγος της Τζένιφερ, ο Μπράιαν, δήλωσε ότι προσπαθεί να συνηθίσει τις επιλογές της συζύγου του όσον αφορά τα ρούχα που φοράει.

«Είναι σοκαριστικό όταν φοράει κάτι διαφανές», είπε ο 55χρονος επιχειρηματίας.

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Το λεγόμενο naked dressing ή «γυμνό ντύσιμο», τα διάφανα ή σχεδόν γυμνά φορέματα που αφήνουν ελάχιστα στη φαντασία, έχει κατακλύσει τα κόκκινα χαλιά τα τελευταία χρόνια. Από τις απονομές βραβείων μέχρι τις πρεμιέρες, όλο και περισσότερες διάσημες εμφανίζονται με σύνολα που παίζουν με τη διαφάνεια και την ιδέα του «γυμνού» σώματος.

Πλέον, όμως, έχει αρχίσει να μεταφέρεται από τις πασαρέλες και τα κόκκινα χαλιά στους απλούς καθημερινούς πολίτες — και η μετάβαση δεν φαίνεται να γίνεται ιδιαίτερα... ομαλά. Και αυτό φαίνεται και από την αντίδραση του Κρίστιαν Εσπινόσα.

Όταν ο 47χρονος ιδρυτής μιας εταιρείας κυβερνοασφάλειας παρευρέθηκε σε ένα συνέδριο στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα, έμεινε άναυδος με μία γυναίκα που καθόταν δίπλα του, η οποία φορούσε ένα bralette και μια διάφανη μαύρη φούστα.

«Δεν είμαι άνθρωπος που ταράζεται εύκολα», είπε ο 47χρονος στην Washington Post. «Αλλά θυμάμαι να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή ότι δεν ήξερα που να κοιτάξω».

Η Μαντόνα φορώντας το εμβληματικό κωνικό σουτιέν του Jean Paul Gaultier, κατά την διάρκεια της περιοδείας της «Blond Ambition» στο Ρότερνταμ, στις 24 Ιουλίου 1990. Getty Images

Το trend που έχει κατακλύσει τον κόσμο της μόδας

Σήμερα, όσοι προτιμούν το Naked dressing έχουν περισσότερες επιλογές από ποτέ.

Το Zara, για παράδειγμα, έχει μία σελίδα στον επίσημο ιστότοπό της αφιερωμένο αποκλειστικά σε τέτοιου είδους ρούχα, το ίδιο και η L’Agence αλλά και o οίκος μόδας Michael Kors.

Η Aerie, θυγατρική της American Eagle Outfitters, διαθέτει μια ολόκληρη συλλογή με την ονομασία «Show Off», η οποία περιλαμβάνει διάφανες δαντελένιες καμιλόζες που έχουν πάνω τους σουτιέν.

«Δεν συνδυάζουμε τα συγκεκριμένα κομμάτια με εσώρουχα, αλλά με παντελόνια», δήλωσε η Χέιλι Παλέζε, υπεύθυνη του εμπορικού τομέα της Aerie.

Ένα από τα πιο δημοφιλή προϊόντα της Victoria's Secret αυτή την άνοιξη, το οποίο είχε παρουσιάσει η Χέιλι Μπίμπερ, ήταν ένα στράπλες σουτιέν που μπορούσε να φορεθεί ως μπλούζα.

«Είναι εσώρουχα που φοριούνται ως ρούχα», δήλωσε η Χίλαρι Σούπερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Victoria’s Secret. «Με τον καιρό, οι άνθρωποι φορούν όλο και λιγότερα ρούχα».

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Δεν είναι φεμινισμός είναι άλλη μια μορφή αντικειμενοποίησης της γυναίκας

Ορισμένες γυναίκες λένε ότι το να δείχνουν περισσότερο δέρμα τις κάνει να νιώθουν απελευθερωμένες, ενώ άλλες το βλέπουν ως μια άλλη μορφή αντικειμενοποίησης της γυναίκας.

«Πολλοί άνθρωποι δεν αισθάνονται να φορούν ένα μπικίνι ως ρούχο», δήλωσε η Μπρουκ Ρούνικ, στιλίστρια στη Νέα Υόρκη, στο αμερικανικό μέσο.

Για να πετύχεις αυτό το στυλ απαιτείται μια ορισμένη δόση αυτοπεποίθησης, σορτσάκια τύπου «boy shorts» και άλλα εσώρουχα σχεδιασμένα να είναι ορατά, ενώ κρύβουν τα πιο απόκρυφα μέρη.

«Για εμένα είναι ένα κατηγορηματικό όχι», δήλωσε η Ρετζίνα Λέβι, μια 41χρονη δικηγόρος από το Γουέσττσεστερ της Νέας Υόρκης. «Έχω δύο αγόρια που δεν καν έφηβοι ακόμη. Αν δουν την μητέρα τους να είναι ντυμένη έτσι, θα τρελαθούν».

H ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν έκανε δημοφιλές το διαφανές πλεκτό φόρεμα Getty Images

Το naked dressing δεν είναι καινούργιο trend, καθώς είχε ξεκινήσει από την βικτοριανή εποχή με τους κορσέδες. Αργότερα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν έκανε δημοφιλές το διαφανές πλεκτό φόρεμα, ενώ το κωνικό σουτιέν της Μαντόνα, σχεδιασμένο από τον Ζαν Πολ Γκοτιέ, ήταν το κύριο αξιοθέατο της περιοδείας της «Blond Ambition» το 1990. Και φυσικά, ας μην ξεχάσουμε το διαφανές, ασημένιο φόρεμα που φόρεσε η Κέιτ Μος το 1993, το οποίο αποκάλυπτε σχεδόν τα πάντα.

Το στυλ αυτό έχει γίνει τόσο διαδεδομένο μεταξύ των διασημοτήτων, που πέρυσι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών απαγόρευσε τα γυμνά ντυσίματα. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε αστέρες, όπως τη Μπέλα Χάιντ και τη Ράιλι Κίου, να εμφανιστούν στο φετινό φεστιβάλ με φορέματα που σχεδόν δεν κάλυπταν τίποτα.

Είτε θεωρείται σύμβολο αυτοδιάθεσης είτε μια ακόμη τάση που ενισχύει την έκθεση του γυναικείου σώματος, το naked dressing έχει καταφέρει να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής του κόσμου της μόδας και για καλό λόγο.