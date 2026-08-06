Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους

Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του 90χρονου πατέρα μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στον ξενώνα του 55χρονου στον Μυστρά.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Μυστράς: Η αδελφή του 55χρονου «γκρέμισε» το άλλοθι του για τον εξαφανισμένο πατέρα τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η αδελφή του 55χρονου κατέθεσε ότι ο 90χρονος πατέρας τους είχε εγκατασταθεί στον Μυστρά από το 2001, αναιρώντας τους ισχυρισμούς του αδελφού της.
  • Οι Αρχές εντόπισαν τη σορό του 90χρονου πατέρα μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στον ξενώνα του 55χρονου στον Μυστρά.
  • Ο 55χρονος παραδέχθηκε ότι απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του για περίπου δυόμισι χρόνια και διατηρούσε τη σορό για να εισπράττει τη σύνταξή του.
  • Σε βάρος του 55χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για ψευδή κατάθεση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του αεροβόλο πιστόλι.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστεί η διάρκεια που η σορός βρισκόταν στον καταψύκτη και αν υπήρχαν άλλα άτομα που γνώριζαν την κατάσταση.
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Η κατάθεση της αδελφής του 55χρονου αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης που έχει προκαλέσει σοκ στον Μυστρά, όπου ο κατηγορούμενος φέρεται να διατηρούσε επί χρόνια τη σορό του 90χρονου πατέρα του μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, στον ξενώνα που διατηρούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια είχαν εδώ και χρόνια διαταραγμένες σχέσεις, ενώ ο 55χρονος φέρεται να είχε απαγορεύσει στην αδελφή του ακόμη και την είσοδο στον ξενώνα.

Η κατάθεση που ανέτρεψε τους ισχυρισμούς

Η έρευνα των αστυνομικών ξεκίνησε όταν αναζήτησαν τον 90χρονο πατέρα του 55χρονου. Αρχικά, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ο ηλικιωμένος βρισκόταν στην Αθήνα μαζί με οικιακή βοηθό.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν το διαμέρισμα της οικογένειας στην Αθήνα, συνομίλησαν με την αδελφή του 55χρονου, η οποία φέρεται να κατέθεσε ότι ο πατέρας τους είχε εγκατασταθεί μόνιμα στον Μυστρά ήδη από το 2001. Η μαρτυρία της ήρθε σε πλήρη αντίθεση με όσα υποστήριζε ο αδελφός της, ενισχύοντας τις υποψίες των Αρχών.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως τα δύο αδέλφια δεν είχαν καλές σχέσεις τα τελευταία χρόνια.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται η υπόθεση

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν έπειτα από πληροφορίες κατοίκων του Μυστρά, οι οποίοι είχαν διαπιστώσει ότι ο 90χρονος, που αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας, είχε εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή. Όπως ανέφεραν, είχαν περισσότερα από τέσσερα χρόνια να τον δουν, χωρίς να λαμβάνουν πειστικές απαντήσεις από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλούσαν τα αυξημένα μέτρα απομόνωσης στον ξενώνα του 55χρονου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν επέτρεπε την είσοδο σε τρίτους, ακόμη και σε συνεργεία που έπρεπε να πραγματοποιήσουν εργασίες στον χώρο.

Όπως κατέγραψε η ΕΡΤ, στην είσοδο υπήρχαν πινακίδες, αλυσίδες και κώνοι απαγόρευσης, δημιουργώντας την εικόνα ενός πλήρως απομονωμένου χώρου.

Οι πληροφορίες των κατοίκων οδήγησαν τελικά σε επίσημη καταγγελία και οι αστυνομικές Αρχές έστρεψαν την έρευνά τους στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του ηλικιωμένου.

Η αποκάλυψη στον ξενώνα

Την Τρίτη 4 Αυγούστου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης κάλεσαν τον 55χρονο για εξέταση. Ακολούθησε έρευνα στον ξενώνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού και ιατροδικαστή.

Στον υπόγειο χώρο του κτιρίου εντοπίστηκε επαγγελματικός καταψύκτης, μέσα στον οποίο βρέθηκε η σορός του 90χρονου.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 55χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια και ότι διατήρησε τη σορό στον καταψύκτη ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παραδέχθηκε ότι απέκρυπτε τον θάνατο του πατέρα του για περίπου δυόμισι χρόνια.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε αεροβόλο πιστόλι.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Σπάρτης, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή, ενώ μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να προσδιορίσουν το ακριβές χρονικό διάστημα που η σορός βρισκόταν στον καταψύκτη, καθώς και να εξακριβώσουν αν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν τι συνέβαινε.

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