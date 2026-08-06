Λάρισα: Νεκρός εντοπίστηκε 75χρονος αγρότης στο χωράφι του

Snapshot Ένας 75χρονος αγρότης από τον Δομένικο Ελασσόνας βρέθηκε νεκρός στο χωράφι του σήμερα το πρωί.

Οι συγγενείς του άρχισαν να τον αναζητούν όταν καθυστέρησε να επιστρέψει από το χωράφι όπου είχε πάει για να κόψει χόρτα.

Ειδοποιήθηκαν η αστυνομία και ασθενοφόρο όταν τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για νεκροψία-νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικούς λόγους. Snapshot powered by AI

εκρός εντοπίστηκε ένας 75χρονος αγρότης του Δομενίκου Ελασσόνας, ο οποίος είχε μεταβεί στο χωράφι του για να κάνει εργασίας, σήμερα το πρωί.

Όπως γράφει το elassona884, συγγενείς ξεκίνησαν να τον αναζητούν αφού είχε καθυστερήσει να επιστρέψει από το χωράφι όπου είχε πάει για να κόψει χόρτα. Όταν πήγαν εκεί τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας καθώς και ασθενοφόρο.

Η σορός του άτυχου άνδρα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να εξεταστεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για παθολογικούς λόγους

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