Κυψέλη: Πώς η Αμερικανίδα μπήκε σε υποψίες ότι ο Αχμαντζάι σκότωσε και έβαλε στη βαλίτσα τη Σκωτσέζα

Snapshot Η Αλάινα, σύζυγος του Σαρίφ Αχμαντζάι, κατέθεσε στην αστυνομία ότι συνδύασε SMS, ημερομηνίες και τη συμπεριφορά του άνδρα της για να υποψιαστεί τον φόνο της Σκωτσέζας Ελίζαμπεθ.

Η Ελίζαμπεθ, η οποία εργαζόταν εθελοντικά σε φιλανθρωπική οργάνωση, δολοφονήθηκε πιθανόν στις 15 Ιουλίου, ενώ το πτώμα της βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Ο Αχμαντζάι παραδέχτηκε ότι βρέθηκε στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ την ημέρα της δολοφονίας, αλλά αρχικά είπε στην Αλάινα ότι βρισκόταν εκεί μόνο για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Η Αλάινα ξύπνησε στις 29 Ιουλίου με υποψίες για την τύχη της Ελίζαμπεθ μετά από ανησυχητικά μηνύματα που έλαβε και την ενημέρωση για το πτώμα σε βαλίτσα. Snapshot powered by AI

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας, το πτώμα της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη στα μέσα Ιουλίου. Σήμερα, προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός Σαρίφ Αχμαντζάι, την ώρα που η βρετανική εφημερίδα Sun αποκαλύπτει την κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του η οποία και «ξεκλείδωσε» τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς γνωρίστηκε η Σκωτσέζα με την Αλάινα και τον Αχμαντζάι

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελίζαμπεθ γνώρισε τον Αχμαντζάι και τη σύζυγό του Αλάινα, ενώ εργαζόταν εθελοντικά σε μια φιλανθρωπική οργάνωση για πρόσφυγες στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2026.

Η πλήρης κατάθεση της Αλάινα έχει πλέον δημοσιοποιηθεί, στην οποία περιέγραψε την Ελισάβετ ως «ένα πολύ ευχάριστο και γλυκό άτομο, καλοκάγαθο, με καλή ψυχή».

Είπε στην αστυνομία ότι την τελευταία φορά που είδε την Ελίζαμπεθ ήταν στις 12 Ιουλίου – μόλις λίγες μέρες πριν από την ημερομηνία που πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε, στις 15 Ιουλίου.

Η Αλάινα ισχυρίζεται ότι η Ελίζαμπεθ της ζήτησε να πάνε μια βόλτα, και αργότερα στην παρέα προστέθηκε ο Αχμαντζάι.

Η Αμερικανίδα σύζυγος του 26χρονου, είπε στη συνέχεια ότι άφησε τον σύζυγό της και τη Σκωτσέζα εργαζόμενη σε φιλανθρωπική οργάνωση μόνους τους, καθώς επέστρεψε στο σπίτι της.

Ο Αχμαντζάι και η Ελίζαμπεθ παρέμειναν σε επαφή για μερικές ημέρες μετά το περιστατικό, ενώ η εργαζόμενη σε ανθρωπιστική οργάνωση ζήτησε από τον ύποπτο να τη βοηθήσει να παραδώσει Βίβλους.

Στις 15 Ιουλίου, η Αλάινα λέει ότι είδε ένα SMS που έστειλε η Ελίζαμπεθ στον Αχμαντζάι, το οποίο ανέφερε: «Σ’ ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να έρθεις μαζί μου.»

Στον ανακριτή μεταφέρεται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για την δολοφονία της Βρετανίδας η σορός της οποίας βρέθηκε σε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτήριο στη περιοχή της Κυψέλης Eurokinissi

Αργότερα εκείνο το βράδυ, η Αλάινα ισχυρίστηκε στην κατάθεσή της ότι ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της είχε φύγει από το σπίτι τους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Είπε: «Έλεγξα την τοποθεσία του από το κινητό μου. Είδα ότι βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου Ξαφνιάστηκα, γιατί δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος λόγος να βρίσκεται εκεί εκείνη την ώρα.»

Του τηλεφώνησε και εκείνος της είπε ότι είχε βγει να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα σε ένα καφέ και ότι είχε μπει στο διαμέρισμα απλώς για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Ο Αχμαντζάι παραδέχτηκε ότι πήγε στο διαμέρισμα της Ελίζαμπεθ στις 15 Ιουλίου, όπου, σύμφωνα με τα τηλεφωνικά αρχεία της Αλάινα, βρισκόταν.

Εκείνη την εποχή, η Αλάινα είπε ότι πίστεψε τον ισχυρισμό του του για το ποδόσφαιρο. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, ο Αχμαντζάι φαινόταν να έχει ξαναβρεί το κέφι του και μάλιστα αγόρασε στην Αλάινα ένα καινούργιο, εντυπωσιακό κινητό, ένα iPhone 17 όπως έχει γράψει το Newsbomb, όπως ανέφερε η σύζυγός του.

Πότε μπήκε σε υποψίες η Αλάινα

Εν τω μεταξύ, έγινε γνωστό ότι μια γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή μέσα σε μια βαλίτσα κοντά στο σημείο όπου ζούσε το ζευγάρι. Η ταυτότητα του θύματος δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά η Αλάινα λέει ότι ξύπνησε στη μέση της νύχτας στις 29 Ιουλίου και σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν η Ελίζαμπεθ.

Το ζευγάρι δεν είχε μιλήσει εδώ και εβδομάδες, οπότε η Αλάινα έστειλε αμέσως μήνυμα στη Σκωτσέζα και έλαβε δύο ανησυχητικές απαντήσεις.

Η Αλάινα είπε: «Αυτά τα μηνύματα δεν ήταν στο στυλ της Λίζα, τόσο όσον αφορά το επίπεδο των αγγλικών της όσο και τη χρήση emoji που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ»

Αφού δεν κατάφερε να την βρει στο τηλέφωνο, η Αλάινα είπε ότι άρχισε να σκέφτεται το ενδεχόμενο η Ελίζαμπεθ να είναι η γυναίκα το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα.

Αργότερα δήλωσε στην αστυνομία: «Όλα τα παραπάνω με έκαναν να νιώθω περίεργα. Ειδικά όταν συνδύασα τις ημερομηνίες, τα μηνύματα και τη συμπεριφορά του συζύγου μου. Έχω διάφορες σκέψεις που με κάνουν να νιώθω άβολα»

Αφού το πτώμα ταυτοποιήθηκε ως της Ελίζαμπεθ, η σύζυγος είπε ότι φοβήθηκε τόσο πολύ που εκείνη και ο σύζυγός της έφυγαν από το σπίτι τους και πέρασαν τη νύχτα σε διαφορετικά μέρη.

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