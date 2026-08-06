Πάμε Στοίχημα: Περισσότερα από 95 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Ιούλιο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα της Allwyn. Τον Ιούλιο του 2026 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 95 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 25 έως τις 31 Ιουλίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στο Περιστέρι, επέλεξε τοστοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 14 αγώνες από το Champions League, το ConferenceLeague και τη Superettan της Σουηδίας, έπαιξε το σύστημα 9 κέρδισε 33.352,09 ευρώ. Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, το Σάββατο 1 Αυγούστου, στον Νικητή της 3ης ιπποδρομίας από το Goodwood, ένας νικητής κέρδισε 4.400,05 ευρώ.

Η Allwyn στην Ελλάδα

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει σεαριθμοπαιχνίδια και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης (casual gaming).

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θυγατρικών εταιρειών, που παρέχουναριθμοπαιχνίδια, επίγειο και διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, λαχεία και στιγμιαία τυχερά παιχνίδια (ΣΚΡΑΤΣ), παιγνιο μηχανήματα (VLTs), επίγειο αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα και διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο. Επιπλέον, κατέχει ηγετική θέση ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές της. Ακόμη, εστιάζει στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία έμπρακτα και μακροπρόθεσμα, μέσω ενός εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, πουεπικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.allwyn.gr