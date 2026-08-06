Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε τον Σαλάχ με διετές συμβόλαιο

Η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε την Πέμπτη (06/08) την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ, με ελεύθερη μεταγραφή από τη Λίβερπουλ.

Ο Αιγύπτιος «αστέρας» έφτασε στην Τραπεζούντα την Τετάρτη (05/08), πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε διετές συμβόλαιο (έως το 2028), με ετήσιες αποδοχές που «αγγίζουν» τα 17.000.000 ευρώ.

Την περασμένη σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, μέτρησε 2.148 λεπτά συμμετοχής, σκοράροντας 7 φορές και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.