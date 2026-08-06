Από το Ρότερνταμ η 42χρονη που πνίγηκε στα Μάλια -Τραγικές φιγούρες κι αυτόπτες τα 3 παιδιά της

Snapshot Μια 42χρονη Ολλανδή πνίγηκε στα Μάλια προσπαθώντας να σώσει τη φίλη της που αισθάνθηκε αδιαθεσία στη θάλασσα.

Η γυναίκα βρισκόταν σε μισθωμένη βάρκα μαζί με τα τρία της παιδιά και τη φίλη της όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Τα τρία ανήλικα παιδιά της 42χρονης ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια του τραγικού γεγονότος.

Παρά τις προσπάθειες διάσωσης από παραπλέοντα σκάφη και jet ski, η 42χρονη κατέληξε πριν φτάσει σε νοσοκομείο.

Το Λιμενικό Σώμα διερευνά την υπόθεση και ελέγχει τον επιχειρηματία που νοίκιασε τη βάρκα. Snapshot powered by AI

Σε μισθωμένη βάρκα επέβαινε η άτυχη 42χρονη που πνίγηκε στα Μάλια, στην προσπάθειά της να σώσει τη φίλη της, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Η Ολλανδή υπήκοος από το Ρότερνταμ, είχε μεταβεί στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τα τρία της παιδιά, ηλικίας 3 ετών το μικρότερο και 15 το μεγαλύτερο, και μαζί με μια ακόμη 43χρονη αποφάσισαν να βγουν στα ανοιχτά των Μαλίων με την μισθωμένη βάρκα.

Κάποια στιγμή, η 43χρονη παρότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες, αποφάσισε να βουτήξει από το φουσκωτό στη θάλασσα. Τότε, αισθάνθηκε αδιαθεσία και δυσκολευόταν να επανέλθει στο σκάφος.

Η 42χρονη, άφησε τα παιδιά στο σκάφος κι αποφάσισε να βουτήξει για να τη βοηθήσει, ωστόσο, η απόφασή της αυτή απέβη μοιραία, καθώς έχασε τη ζωή της. Όλο το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών της, που εκλιπαρούσαν για βοήθεια.

Ύστερα από λίγη ώρα, παραπλέοντα σκάφη και jet ski, έσπευσαν στο σημείο κι έβγαλαν από τη θάλασσα την 42χρονη, όμως παρά τις προσπάθειες να την επαναφέρουν, η άτυχη γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

Η αιτία θανάτου βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση

Η αιτία θανάτου της γυναίκας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί επίσημα. Η ιατροδικαστική εξέταση θα πρέπει να διευκρινίσει εάν πνίγηκε ή εάν η αιτία ήταν κάποιο άλλο οξύ πρόβλημα υγείας.

Η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων γύρω από το περιστατικό διερευνάται περαιτέρω από τις λιμενικές Αρχές της Χερσονήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος είχε μέγιστη ισχύ κινητήρα 30 ίππων και, σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς άδεια ναυσιπλοΐας.

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