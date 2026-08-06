Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες

Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στη μάχη της μυθοπλασίας;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ποιες σειρές επιστρέφουν σύντομα - Οι πρώτες πρεμιέρες
LIFESTYLE
4'
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  • Η νέα τηλεοπτική σεζόν θα ξεκινήσει με σημαντικές παραγωγές μυθοπλασίας από ΕΡΤ1 και ΣΚΑΪ, ενώ ALPHA, MEGA, ANT1 και STAR αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.
  • Η σειρά «TV Land» της ΕΡΤ1 παρουσιάζει την καθημερινότητα μιας εταιρίας παραγωγής σαπουνόπερας με πρωταγωνιστές γνωστούς ηθοποιούς.
  • Η κωμική σειρά «Κουτσουπιές» διαδραματίζεται σε ένα χωριό που προσκαλεί νέους κατοίκους από την Αθήνα, δημιουργώντας συγκρούσεις και νέες σχέσεις.
  • Ο ΣΚΑΪ προγραμματίζει την προβολή δύο σειρών, «Μπλε Ώρες» και «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», με θέμα το ερωτικό δράμα και τις διαζυγικές υποθέσεις αντίστοιχα.
  • Οι «Μπλε Ώρες» συνδυάζουν μυστήριο και έρωτα με φόντο το βουνό των Κενταύρων, ενώ η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» εστιάζει σε δύο αντίπαλα γραφεία διαζυγίων.
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Οι τηλεοπτικές σειρές αναμένεται να είναι οι μεγάλες πρωταγωνίστριες στη βραδινή ζώνη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Τα κανάλια, με μοναδική εξαίρεση το OPEN, επενδύουν σε κωμωδίες, σειρές εποχής αλλά και καθηλωτικά δράματα, με στόχο να κερδίσουν το κοινό. Ο ανταγωνισμός προβλέπεται σκληρός και το αποτέλεσμα της «μάχης» θα κριθεί στη λεπτομέρεια.

ΕΡΤ1 και ΣΚΑΪ, θέλοντας να προλάβουν τους αντιπάλους, φαίνεται ότι θα ρίξουν στην αρένα πρώτοι τις παραγωγές μυθοπλασίας. ALPHA, MEGA, ANT1 και STAR έχουν συμμαχήσει, προκειμένου να «γλιτώσουν» επεισόδια και χρήματα», ώστε η σεζόν για τα σίριαλ να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.

Στο μέτωπο της δημόσιας τηλεόρασης και σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, οι σειρές όμως θα ξεκινήσουν στις 14 ή 21 Σεπτεμβρίου. Το «TV Land», σε σενάριο Γιώργου Β. Φειδά, σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ρέλλου και πρωτότυπο concept Φρόσως Ράλλη και Γιώργου Β. Φειδά, ανοίγει τις πόρτες μιας τηλεοπτικής παραγωγής και προσφέρει μια απολαυστική ματιά σ’ έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι τόσο οργανωμένο όσο δείχνει στην οθόνη και κάθε ημέρα γυρισμάτων εξελίσσεται σε μια νέα, απρόβλεπτη περιπέτεια. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται μια εταιρία παραγωγής που παλεύει να κρατήσει στον αέρα την καθημερινή της σαπουνόπερα, τη σειρά που εξασφαλίζει τη λειτουργία της εταιρίας και τις αμοιβές όλων. Ομως, τα πραγματικά... επεισόδια εκτυλίσσονται πίσω από τις κάμερες. Ο Κώστας Αποστολάκης, ο Ιωάννης Παπαζήσης, η Αμαλία Καβάλη, η Σύλβια Δεληκούρα και η Σάννυ Χατζηαργύρη είναι κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών που θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους.

Οι «Κουτσουπιές», που αναμένεται να κρατούν καθημερινή παρέα στο κοινό, θα βγουν στον αέρα το ίδιο διάστημα. Σε ιδέα της Ντίνας Κάσσου και σενάριο των Νικόλα Στραβοπόδη και Βασίλη Τσιγκριστάρη και σε σκηνοθεσία της Βίκυς Μανώλη, θα ζήσουμε τις περιπέτειες των κατοίκων ενός χωριού που αρνείται να σβηστεί από τον χάρτη και αποφασίζει να πάρει την τύχη του στα χέρια του. Οταν οι Κουτσουπιές κινδυνεύουν να ερημώσουν οριστικά, μια τολμηρή πρωτοβουλία φέρνει τα πάνω κάτω: μια αγγελία καλεί κατοίκους από την Αθήνα να εγκατασταθούν μόνιμα στο χωριό, με αντάλλαγμα δωρεάν στέγη και μια νέα αρχή. Μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Η άφιξη των νεοφερμένων διχάζει τους κατοίκους του χωριού, πυροδοτώντας συγκρούσεις, απρόβλεπτες συμμαχίες, έρωτες και αμέτρητες κωμικές καταστάσεις. Πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Κουρλαμπάς, Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη, Αννα Μενενάκου, Μαρία Κατσανδρή, Θανάσης Πατριαρχέας, Βίκτωρας Πέτσας, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Στάθης Κόικας και Μελίνα Λεφαντζή.

Ο ΣΚΑΪ επενδύει ξανά στη μυθοπλασία και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Μετά τη «χρυσή» συμφωνία με τον Ανδρέα Γεωργίου, το κανάλι θα βγάλει στον αέρα, στα μέσα Σεπτεμβρίου, τη σειρά «Μπλε Ώρες» και το σίριαλ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα». Και οι δύο παραγωγές θα προβάλλονται στην καθημερινή αρένα, με την πρώτη να μεταδίδεται μετά το δελτίο ειδήσεων και τη δεύτερη πριν.

Οι «Μπλε Ώρες» είναι ένα συγκλονιστικό ερωτικό δράμα, όπου οι τηλεθεατές ακολουθούν τους ήρωες σε μία διαδρομή γεμάτη μυστήριο και ανατροπές. Ο απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών πλαισιώνεται από το μυστήριο μιας δολοφονίας, τις σχέσεις δύο πλούσιων και δυνατών οικογενειών που έχουν συνεταιριστεί επαγγελματικά, τα μυστικά και τις συγκρούσεις των ηρώων, αλλά και τις συναρπαστικές ιστορίες των χαρακτήρων που αποτελούν τον κοινωνικό περίγυρο της περιοχής. Κι όλα αυτά, με φόντο τη σαγηνευτική ομορφιά του βουνού των Κενταύρων. Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Βάσια Παναγοπούλου, Βάνα Μπάρμπα, Γιώργος Παρτσαλάκης, Πασχάλης Τσαρούχας, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, είναι λίγοι μόνο από τους ηθοποιούς του all star καστ.

Η σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» μάς βάζει κόσμο των διαζυγίων, όπου οι άνθρωποι χωρίζουν πιο συχνά απ’ όσο αλλάζουν πάροχο ρεύματος. Ο Αντώνιος (Μάριος Μαριόλος) και η Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου), με γραφεία στο ίδιο κτήριο, βρίσκονται συνεχώς αντίδικοι σε υποθέσεις που ξεκινούν με δάκρυα και τελειώνουν με υπογραφές. Εκείνος: οργανωτικός, γοητευτικός, αυστηρός, λάτρης της τάξης και των καθαρών νομικών γραμμών. Εκείνη: παρορμητική, ευρηματική, κυκλοθυμική, με μια ικανότητα να ανατρέπει κάθε δεδομένο - συμπεριλαμβανομένης της ηρεμίας του Αντώνιου. Το μόνο κοινό τους; Το επίθετό τους και τα «καρμικά» τους ονόματα…. Αντώνιος & Κλεοπάτρα!

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