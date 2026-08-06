ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Τα νέα οριστικά αποτελέσματα για τις μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία (ΠΕ/ΤΕ)

Snapshot Εκδόθηκαν τα νέα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ για τη Δημοτική Αστυνομία, καλύπτοντας 13 από 21 θέσεις ΠΕ και 14 από 27 θέσεις ΤΕ.

Οι υπόλοιπες 8 θέσεις ΠΕ και 13 θέσεις ΤΕ θα καλυφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ» στους πίνακες διοριστέων, με περιορισμένη πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία.

Ο νέος πίνακας διοριστέων θα δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, τα νέα οριστικά αποτελέσματα (πίνακες κατάταξης και διοριστέων) της Προκήρυξης 1Κ/2024 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/22.2.2024, 10/29.2.2024 & 11/5.3.2024, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, 13 εκ των 21 θέσεων που εκκρεμούσαν στο σύνολο των 208 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 14 εκ των 27 θέσεων που εκκρεμούσαν στο σύνολο των 218 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αντιστοίχως, μόνιμου προσωπικού στην Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με τον ν.5003/2022 και το άρθρο 28 του ν.4765/2021, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Τονίζεται ότι:

Για τους υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ οι λοιπές οκτώ εκ των 21 θέσεων των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας και για τους υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ οι λοιπές 13 εκ των 27 θέσεων των κλάδων/ειδικοτήτων ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, θα καλυφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο νέος πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

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Ακολουθεί, ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων