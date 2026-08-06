Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Γιατί η συμφωνία με τη Meridiam θεωρείται ιστορική

Snapshot Η συμφωνία με τη Meridiam καθιστά τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο πλειοψηφικό μέτοχο στην εταιρεία Great Sea Interconnector, ενισχύοντας τη χρηματοδότηση και την αξιοπιστία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το έργο αποτελεί στρατηγικής σημασίας ενεργειακή διασύνδεση που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί τον ρόλο του στρατηγικού μετόχου με μειοψηφικά δικαιώματα, παραμένει τεχνικός επικεφαλής και υπεύθυνος για τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Η συνεργασία με την Meridiam και η τριμερής συμφωνία με ΑΔΜΗΕ και Nexans επιταχύνουν τις θαλάσσιες έρευνες και την υλοποίηση του έργου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η Meridiam είναι διεθνής επενδυτής σε μεγάλα έργα υποδομών με μακροχρόνια παρουσία και φιλοσοφία βιώσιμης ανάπτυξης, προσθέτοντας σημαντική εμπειρία και κεφάλαια στο έργο Great Sea Interconnector. Snapshot powered by AI

Η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI) θεωρείται σημείο καμπής για ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της Ανατολικής Μεσογείου: Ενισχύει τη χρηματοδοτική βάση, προσδίδει διεθνή αξιοπιστία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Η παρουσία ενός από τους κορυφαίους διεθνείς επενδυτές στις υποδομές προσδίδει στο έργο ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα και ενισχύει τη γεωπολιτική του σημασία, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή ασφάλεια και οι διασυνοριακές διασυνδέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις «αρτηρίες των σύγχρονων οικονομιών», ενώ έχει περιγράψει τον Great Sea Interconnector ως «ζωτικό κρίκο στην αλυσίδα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας», υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία της διασυνδεσιμότητας μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

«Είναι ένα έργο διασύνδεσης στρατηγικής σημασίας και αξίας. Στηρίζουμε τα ευρωπαϊκά έργα αμοιβαίου ενδιαφέροντος», διεμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Έργο εξέχουσας σημασίας για την ενεργειακή σταθερότητα της περιφέρειας που ανήκουμε. Θα δοθεί τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».

Η συμφωνία, που υπεγράφη παρουσία του πρωθυπουργού, υλοποιεί τον αρχικό σχεδιασμό για τη συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή στην Great Sea Interconnector και συνοδεύεται από τριμερή συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για την επιτάχυνση των θαλάσσιων ερευνών βυθού. Παράλληλα, ενισχύει τις προοπτικές χρηματοδότησης του έργου και εδραιώνει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου που συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η είσοδος της Meridiam ακολουθεί την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ και ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί τον ρόλο του στρατηγικού μετόχου με δικαιώματα καταστατικής μειοψηφίας, παραμένει τεχνικός επικεφαλής του έργου και θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της διασύνδεσης μετά την ολοκλήρωσή της.

Η συμμετοχή του γαλλικού ομίλου εκτιμάται ότι ενισχύει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας απέναντι στο έργο, ενώ δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την επίλυση των ρυθμιστικών εκκρεμοτήτων και τη μακροπρόθεσμη τραπεζική χρηματοδότησή του. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία έγκρισης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, καθώς θα συνδέσει για πρώτη φορά το κυπριακό ηλεκτρικό σύστημα με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω της Ελλάδας, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την ολοκλήρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής, που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, προχωρούν οι εργασίες για τη διασύνδεση των Κυκλάδων, οι διαγωνισμοί για τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο, καθώς και ο σχεδιασμός της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται και η ωρίμανση της δεύτερης φάσης του έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ισραήλ. Ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης, ολοκλήρωσε τη μελέτη κόστους - οφέλους, η οποία πρόκειται να αποσταλεί στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου και του Ισραήλ, αποτελώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εξέλιξη του έργου.

Ποια είναι η Meridiam

Η Meridiam συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές και διαχειριστές έργων υποδομής. Ιδρύθηκε το 2005, εδρεύει στο Παρίσι και δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, επενδύοντας σε έργα στρατηγικής σημασίας στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του νερού, της υγείας και των δημόσιων υποδομών.

Σήμερα διαθέτει χαρτοφυλάκιο με περισσότερα από 130 έργα υπό ανάπτυξη, κατασκευή ή λειτουργία, τα οποία αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις περίπου 100 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαιά της προέρχονται κυρίως από θεσμικούς επενδυτές, όπως ευρωπαϊκά και διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, κρατικά επενδυτικά ταμεία και δημόσιες αναπτυξιακές τράπεζες.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει στα επενδυτικά κεφάλαια της Meridiam από το 2015, ενώ σημαντικό μέρος των έργων της χρηματοδοτείται επίσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η μακροχρόνια συμμετοχή της στα έργα που αναλαμβάνει, από το στάδιο του σχεδιασμού και της χρηματοδότησης έως την κατασκευή και τη λειτουργία τους για δεκαετίες.

Η Meridiam λειτουργεί με το γαλλικό καθεστώς της société à mission, ενσωματώνοντας στο καταστατικό της στόχους δημοσίου συμφέροντος και βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίοι πιστοποιούνται από ανεξάρτητους φορείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, τα έργα στα οποία συμμετέχει έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 260.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Ενδεικτικά έργα του γαλλικού ομίλου

Στο διεθνές χαρτοφυλάκιο της Meridiam περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομών παγκοσμίως, όπως η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση NeuConnect μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γερμανίας, επένδυση ύψους 2,8 δισ. ευρώ, η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Sud Europe Atlantique στη Γαλλία, η μεγάλη μονάδα αφαλάτωσης και μεταφοράς νερού από την Άκαμπα στο Αμμάν της Ιορδανίας, η συμμετοχή στον όμιλο Suez, η παραχώρηση του αεροδρομίου της Σόφιας, το δίκτυο τραμ της Φλωρεντίας, καθώς και το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Μόντρεαλ στον Καναδά.

Η συμμετοχή της Meridiam στο Great Sea Interconnector προσθέτει ένα ακόμη μεγάλο ενεργειακό έργο στο διεθνές χαρτοφυλάκιό της και θεωρείται σημαντική εξέλιξη για την προώθηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου, ενός έργου που αναμένεται να αναβαθμίσει τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Διαβάστε επίσης