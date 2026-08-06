Σητεία: Φωτιά στο Καρύδι - Εστάλη μήνυμα από το 112

Το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Μιχάλης Παπαδάκος

Σητεία: Φωτιά στο Καρύδι - Εστάλη μήνυμα από το 112
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή Καρύδι Σητείας σε χαμηλή βλάστηση.
  • Για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα.
  • Υδροφόρες ΟΤΑ παρέχουν επιπλέον συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης.
  • Το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/8) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σητείας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο πεζοπόρα τμήματα της 3ης ΕΜΟΔΕ, 14 πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρε ΟΤΑ.

Μάλιστα λίγο πριν τις 7 το πρωί ήχησε και το 112 αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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