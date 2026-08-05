Απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Με ροζ φόρεμα στην πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»

Ο Ρώσος στρατιώτης φέρεται να εγκατέλειψε τη θέση του προκαλώντας την οργή του διοικητή του

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Απόλυτος εξευτελισμός για Ρώσo λιποτάκτη: Με ροζ φόρεμα στην πρώτη γραμμή- «Λοιπόν, το κορίτσι μας»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ρώσος στρατιώτης τιμωρήθηκε αυστηρά από τον διοικητή του επειδή εγκατέλειψε τη θέση του στην πρώτη γραμμή του μετώπου.
  • Ο στρατιώτης αναγκάστηκε να φορέσει ροζ φόρεμα και δέχθηκε χτυπήματα με σεξουαλικό παιχνίδι από τον διοικητή του.
  • Ο διοικητής τον απείλησε να συμμετάσχει στην «καταιγίδα κρέατος», δηλαδή την πιο επικίνδυνη ζώνη μάχης, φορώντας το φόρεμα.
  • Το περιστατικό αντικατοπτρίζει πρακτικές βαριάς τιμωρίας στρατιωτών που παραβιάζουν κανόνες ή αρνούνται διαταγές στον πόλεμο στην Ουκρανία.
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Βαριά ήταν η τιμωρία για έναν Ρώσο στρατιώτη, ο οποίος φέρεται να εγκατέλειψε τη θέση του και τους συμπολεμιστές του, στην πρώτη γραμμή του μετώπου, προκαλώντας την οργή του διοικητή του.

Ο νεαρός λιποτάκτης, εμφανώς τρομοκρατημένος, στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Χ, φοράει ένα ροζ φόρεμα, κουλουριασμένος σε μία γωνία, δέχεται τα χτυπήματα από τον ανώτερό του, ενώ αποτυπώνεται και ο μεταξύ τους διάλογος.

«Λοιπόν, το κορίτσι μας», λέει ο διοικητής καθώς πλησιάζει τον άνδρα, πριν τον χτυπήσει πολλές φορές στο κεφάλι με ένα αντικείμενο, που αναφέρεται ως σεξουαλικό παιχνίδι:

Ο Ρώσος στρατιώτης – που αναγκάστηκε να φορέσει το φόρεμα – τρέμει εμφανώς καθώς ο διοικητής τοποθετεί το ένα χέρι πάνω του, ενώ χρησιμοποιεί το άλλο για να χτυπήσει.

Στη συνέχεια, ο διοικητής φωνάζει βρισιές στον στρατιώτη, ο οποίος κρατά το βλέμμα του χαμηλά, με τα χέρια τυλιγμένα στο κεφάλι του, επειδή προσπάθησε να εγκαταλείψει τη θέση του.

Ο στρατιώτης ακούγεται να λέει: «Με πυροβόλησαν».

Ο διοικητής ρωτά «πού», στο οποίο ο στρατιώτης λέει, «στο χέρι».

«Αυτό είναι μια γρατσουνιά, μια γρατσουνιά, μια γρατσουνιά» του λέει ο διοικητής και ακολουθεί το δεύτερο μέρος της τιμωρίας.

«Αύριο, θα πας στην «καταιγίδα κρέατος». Μπορείς να πας με αυτό το φόρεμα, κατάλαβες;»

«Και αντί για ένα τουφέκι, αν δεν πας, θα πάρεις αυτό (δείχνοντας το σεξουαλικό παιχνίδι) και θα το χώσεις στον εαυτό σου υπό την απειλή όπλου».

Ο όρος «καταιγίδα κρέατος» αναφέρεται στη ζώνη θανάτου («κρεατομηχανή»), όπου οι στρατιώτες αποστέλλονται στις πρώτες γραμμές του πολέμου στην Ουκρανία, όπου χρησιμοποιούνται ως «κρέας για την κρεατομηχανή».

Το περιστατικό ακολουθεί ένα ευρέως γνωστό μοτίβο κατά το οποίο οι διοικητές τιμωρούν βαρύτατα στρατιώτες για παραβίαση των κανόνων, όπως η άρνηση εκτέλεσης διαταγών, η εγκατάλειψη των θέσεων τους ή η παραμονή σε αναρρωτική άδεια για παρατεταμένες περιόδους.

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