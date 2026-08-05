Το Ιράν ανακοινώνει ότι συμφωνήθηκε με το Ομάν νέο δρομολόγιο στο Στενό του Ορμούζ

Snapshot Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε νέο δρομολόγιο για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής έχουν οριστικοποιηθεί και η κοινή δήλωση βρίσκεται στο τελικό στάδιο αναθεώρησης.

Η συμφωνία δεν εγγυάται αυτόματα την ασφαλή διέλευση λόγω πιθανών στρατιωτικών παρεμβάσεων, ειδικά από τις ΗΠΑ.

Το Ιράν επισημαίνει ότι οι ναυτικοί αποκλεισμοί και οι επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ αυξάνουν την ανασφάλεια στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Το Ιράν και το Ομάν συμφώνησαν σε μια διαδρομή για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και βάζουν τις τελευταίες πινελιές στις ρυθμίσεις για την από κοινού διαχείριση της διέλευσης, δήλωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εξωτερικών της Τεχεράνης.

«Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της διαδρομής που προβλέπονται από τις δύο πλευρές έχουν συμφωνηθεί και, εάν ορισμένα τρίτα μέρη δεν παρεμποδίσουν τη διαδικασία, η κοινή δήλωση των δύο χωρών, που περιέχει τις κύριες εκτιμήσεις και τα σημεία συμφωνίας, βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο αναθεώρησης και σύνταξης», δήλωσε ο εκπρόσωπος υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Esmaeil Baqaei, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Baghaei δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και του Ομάν για μια ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν εγγυάται αυτόματα την ασφαλή διέλευση, προειδοποιώντας ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στην περιοχή θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια.

Σε σχόλια που κοινοποιήθηκαν στη σελίδα Telegram του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Baghaei είπε ότι πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανασφάλεια στο στενό εξακολουθούν να ισχύουν. Ανέφερε τον δηλωμένο ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στο Ιράν και άλλες «επιθετικές και απειλητικές ενέργειες κατά του Ιράν και των συμφερόντων του».

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