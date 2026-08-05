Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin

Στελέχη του ελληνικού FBI βρίσκονται στη Βρετανία προκειμένου να συνοδεύσουν τη γυναίκα που κατηγορείται για τον φονικό εμπρησμό της Marfin, πίσω στην Ελλάδα

Κατερίνα Ρίστα

Στη Βρετανία το ελληνικό FBI για την Ελληνίδα της Marfin
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στελέχη του ελληνικού FBI ταξιδεύουν στη Βρετανία για να συνοδεύσουν Ελληνίδα κατηγορούμενη για τον φονικό εμπρησμό της Marfin πίσω στην Ελλάδα.
  • Η 46χρονη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών.
  • Η γυναίκα φέρεται να εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά την επίθεση του 2010 και ζούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, εργαζόμενη σε αεροδρόμιο στο Λονδίνο.
  • Η 46χρονη είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και εξέφρασε επιθυμία να δώσει εξηγήσεις.
  • Η γυναίκα θα επιστρέψει στην Αθήνα αύριο και την Παρασκευή θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα.
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Στη Βρετανία ταξιδεύουν στελέχη του ελληνικού FBI προκειμένου να συνοδεύσουν την Ελληνίδα που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό της Marfin, πίσω στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα θα επιστρέψει αύριο, συνοδεία των αστυνομικών, στην Αθήνα και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου, στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την εμπρηστική επίθεση με βόμβες μολότοφ στην Marfin στις 5 Μαΐου 2010.

Τα στοιχεία των αρχών για την 46χρονη

Η 46χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έφυγε από την Ελλάδα το αμέσως επόμενο διάστημα μετά την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin στον οδό Σταδίου, έκανε οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και εργαζόταν σε ένα από τα αεροδρόμια του Λονδίνου και δη στo Gatwick, ενώ διέμενε στο Μπράιτον.

Οι βρετανικές Αρχές την συνέλαβαν, καθώς ήταν ενεργή η ερυθρά αγγελία και την έχουν θέσει υπό κράτηση. Ήδη έχουν γίνει οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών έτσι ώστε να εκδοθεί στην Ελλάδα, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Η εν λόγω γυναίκα είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές Αρχές και είχε εκφράσει την επιθυμία να προσέλθει ενώπιον των Αρχών έτσι ώστε να παράσχει εξηγήσεις.

Σχεδόν έναν μήνα μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών, την Παρασκευή.

Οι ενδείξεις και το ανώνυμο e–mail

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπουγάς, είχε εξηγήσει στα μέσα Ιουλίου ότι ένα ανώνυμο e–mail δεν αρκεί από μόνο του για να οδηγήσει κατηγορούμενους στο εδώλιο, επισημαίνοντας παράλληλα πως όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, θα αξιολογηθούν από τον ανακριτή κι εφόσον ενισχυθούν από νέα αποδεικτικά μέσα και μετατραπούν σε αποχρώσες (σ.σ. επαρκείς, βάσιμες και σοβαρές) ενδείξεις, η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί στο ακροατήριο.

«Για την Ελληνική Αστυνομία αλλά και τη Δικαιοσύνη, όταν τέτοιες πληροφορίες υποστηρίζονται από άλλα αποδεικτικά στοιχεία, μπορούν να οδηγήσουν στην επανεξέταση μιας υπόθεσης. Δεν μπορεί, όμως, να είναι τα μόνα στοιχεία. Απαιτείται συνδυασμός αποδεικτικών μέσων, τον οποίο αξιολογούν οι εισαγγελείς και οι ανακριτές», είχε υπογραμμίσει.

«Η ελληνική Πολιτεία δεν εκδικείται. Όμως, έχει υποχρέωση, με αυστηρότητα, τυπικότητα στους κανόνες δικαίου και ταχύτητα, να οδηγήσει τον δράστη στη Δικαιοσύνη και να επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας», είπε ακόμη.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο παραγραφής των αδικημάτων, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα στην παρούσα υπόθεση. Όπως εξήγησε, κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, η προθεσμία παραγραφής για τα συγκεκριμένα εγκλήματα ήταν 20 έτη, επομένως υπάρχει ακόμη χρόνος για την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας.

Απαντώντας στο ερώτημα με ποιον Ποινικό Κώδικα θα δικαστούν οι κατηγορούμενοι, δεδομένου ότι η επίθεση σημειώθηκε το 2010, ο κ. Μπουγάς υπενθύμισε ότι εφαρμόζεται η αρχή του ευμενέστερου νόμου.

Όπως τόνισε, οι δικαστές θα εξετάσουν όλες τις νομοθετικές μεταβολές που μεσολάβησαν από την τέλεση των πράξεων έως την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης και θα εφαρμόσουν εκείνον τον ποινικό νόμο που είναι ευνοϊκότερος για τον κατηγορούμενο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις γενικές αρχές του Ποινικού Δικαίου.

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