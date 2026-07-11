Marfin: Επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές & επιστρέφει από τη Βρετανία η γυναίκα που κατηγορείται

Η κατηγορούμενη τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και ενημέρωσε ότι θέλει να εμφανιστεί ενώπιον των Αρχών, σύμφωνα με τη δικηγόρο της

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Marfin: Επικοινώνησε με τις ελληνικές Αρχές & επιστρέφει από τη Βρετανία η γυναίκα που κατηγορείται
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές και ζήτησε να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσει.
  • Η κατηγορούμενη δηλώνει αθώα και δεν κρύβεται, όπως ανέφερε η δικηγόρος της.
  • Οι δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι συνελήφθησαν και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη (14/07).
  • Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παραμένουν κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ μέχρι τη Δευτέρα.
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Η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, τον Μάιο του 2010, επικοινώνησε αυτοβούλως με τις ελληνικές Αρχές μόλις ενημερώθηκε για τις συλλήψεις των δύο 42χρονων συγκατηγορουμένων της, γνωστοποιώντας ότι θέλει να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για να καταθέσει και υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα, όπως τόνισε η δικηγόρος της, Άννα Παπαρούσου, μιλώντας σήμερα (11/07) στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη τηλεφώνησε στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και ανέφερε πως δεν κρύβεται, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών.

«Η δικογραφία αυτή εκκινεί από ένα ανώνυμο e–mail, άρα εδώ πέρα έχουμε διάφορα νομικά ζητήματα. Το e–mail αυτό παίζει τον ρόλο μίας μαρτυρικής κατάθεσης, αλλά τον μάρτυρα αυτόν δεν θα τον έχουμε στο δικαστήριο. Από όσο γνωρίζω, δεν έχει και καμία προσπάθεια ταυτοποίησης και εύρεσης του προσώπου που έστειλε το ανώνυμο e–mail. Άρα, υπάρχει πρόβλημα. Σύμφωνα με την ποινική μας δικονομία, κάθε μάρτυρας οφείλει να πει από πού αυτά που κατατέθηκαν και να είναι παρών στην αποδεικτική διαδικασία. Διατυπώνω, λοιπόν, πώς μία τέτοια δικογραφία να έχει στηθεί με ένα ανώνυμο e–mail», επεσήμανε ακόμη η νομική της εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση αν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα από τη δικαστική πρακτική, η κυρία Παπαρούσου απάντησε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει υποθέσεις που ξεκίνησαν από ανώνυμες πληροφορίες, τηλεφωνήματα ή επιστολές. Ωστόσο, επεσήμανε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ισχυρό αποδεικτικό υλικό που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, ενώ, σημείωσε πως στις περισσότερες υποθέσεις αυτού του είδους που έφτασαν στο ακροατήριο, εκδόθηκαν απαλλακτικές αποφάσεις.

Αναφερόμενη στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την ταυτοποίηση των κατηγορουμένων, η δικηγόρος σχολίασε ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη μελέτη της δικογραφίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να τοποθετηθεί με ακρίβεια.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη χρήση σύγχρονων μέσων επεξεργασίας εικόνας και ταυτοποίησης, αναφέροντας ότι η υπεράσπιση θα ζητήσει επιστημονική υποστήριξη προκειμένου να εξετάσει διεξοδικά όλα τα στοιχεία.

Όπως τόνισε, δεν θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες μέθοδοι αποτελούν ακόμη ένα πλήρως ώριμο και αδιαμφισβήτητο «εργαλείο», ενώ, είπε ότι θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά κατά πόσον η διαδικασία ταυτοποίησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια. Μάλιστα, εκτίμησε ότι κατά την επεξεργασία του αποδεικτικού υλικού θα αναδειχθούν κενά, τα οποία θα τεθούν υπόψη της ανακρίτριας.

Παράλληλα, προθεσμία για το πρωί της Τρίτης (14/07) προκειμένου να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν από την 3η τακτική ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση με θύματα τρεις εργαζόμενους.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, με ένταλμα σύλληψης που αφορούσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Αφού έλαβαν την προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, επέστρεψαν στη ΓΑΔΑ, όπου θα παραμείνουν κρατούμενοι έως και τη Δευτέρα.

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