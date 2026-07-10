Marfin: Πώς έγιναν οι συλλήψεις 16 χρόνια μετά- Έρευνα από το μηδέν, ψηφιακά πειστήρια και νέο υλικό

Snapshot Η έρευνα για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin ξεκίνησε εκ νέου πριν από έναν χρόνο και οδήγησε σε δύο συλλήψεις.

Η αρχική έρευνα κρίθηκε ελλιπής, ενώ η νέα βασίστηκε σε σύγχρονα αποδεικτικά μέσα και επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό.

Το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβαν την επανεξέταση της υπόθεσης με σύγχρονες μεθόδους.

Οι έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων συνεχίζονται, με στόχο την ανεύρεση πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έχει θέσει την απόδοση ευθυνών για την υπόθεση Marfin ως πρώτη προτεραιότητα. Snapshot powered by AI

Από το μηδέν ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο η έρευνα για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, που οδήγησε σήμερα στις δύο συλλήψεις για την τρομακτική υπόθεση της δολοφονίας των τριών υπαλλήλων Παρασκευής Ζούλια, Επαμεινώνδα Τσάκαλη, Αγγελικής Παπαθανασοπούλου -η οποία ήταν έγκυος- στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου στις 5 Μαϊου του 2016.

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Marfin.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή λόγω της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin στην οδό Σταδίου, εν μέσω μεγάλης διαδήλωσης τον Μάϊο του 2010.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Μία από τις υποθέσεις που έχουν χαρακτεί στη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας αφήνοντας «ανοιχτή πληγή», καθώς τα τέσσερα αθώα θύματα, πλήρωσαν με τη ζωή τους τα αποτελέσματα της τυφλής βίας. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις, στις 5 Μαΐου 2010, μόλις 12 ημέρες μετά την ανακοίνωση του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο, πως η Ελλάδα προσφεύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς η οικονομία βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη διαδήλωση, όταν το αργά το μεσημέρι ξέσπασαν επεισόδια.

Άγνωστοι - μέχρι σήμερα - δράστες, μεταξύ άλλων, είχαν πυροπολήσει το υποκατάστημα της Τράπεζας Marfin που βρισκόταν στην οδό Σταδίου. Μέσα, υπήρχαν εργαζόμενοι που δέχθηκαν βροχή από μολότοφ και βρέθηκαν από τη μία στιγμή στην άλλη να παλεύουν με τις φλόγες για να σωθούν. Τρεις εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στο κτήριο και κάηκαν ζωντανοί: Η Παρασκευή Ζούλια, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου μαζί με το αγέννητο παιδί της.

Marfin: Τα στοιχεία από το μηδέν εξέτασε το Ανθρωποκτονιών

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. ανέλαβε να επανεξετάσει την υπόθεση από μηδενική βάση, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και νέο αποδεικτικό υλικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό που πιθανώς δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι τώρα. Μάλιστα, κρίσιμη ως προς αυτό θεωρείται και η συμβολή δημοσιογράφων, τόσο Ελλήνων όσο και αλλοδαπών, που συνέβαλαν στην ανασύνθεση των γεγονότων.

Οι άνδρες της αστυνομίας με επιμονή, μεθοδικότητα και έμφαση σε κάθε λεπτομέρεια, εξέτασαν εκ νέου όλα τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας.

Καθοριστικό ρόλο στην ενδελεχή έρευνα διαδραμάτισε κατά πληροφορίες το Τμήμα Ψηφιακών Πειστηρίων της ΕΛ.ΑΣ,. Σε συνεργασία με τους εγκληματολόγους ερευνητές, προχώρησε σε συστηματική επεξεργασία και ανάλυση όλων των νέων στοιχείων που προέκυψαν, σε μια διαδικασία που περιγράφεται ως ιδιαίτερα μεθοδική, με τεχνικές που συνάδουν με τις σύγχρονες εγκληματολογικές έρευνες και τις οποίες το ευρύ κοινό γνωρίζει από τηλεοπτικές παραγωγές αστυνομικών σειρών τύπου «CSI».

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«Αμέσως μας είπε: "Αυτοί είναι, πιάστε τους"»

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. παρουσίασαν τα νέα στοιχεία στις ανακριτικές αρχές, καθώς όσα προέκυψαν από την επανεξέταση της υπόθεσης και το νέο υλικό που ανέλυσαν οι ερευνητές ήταν καθοριστικής σημασίας.

«Όταν ο ανακριτής είδε το καινούριο υλικό, δεν του έμεινε καμία αμφιβολία», αναφέρει στο Newsbomb ανώτερο στέλεχος της ΕΛ.ΑΣ. και προσθέτει: «Αμέσως μας είπε: "Αυτοί είναι, πιάστε τους"».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρώτη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια βασίστηκε σε υλικό το οποίο κρίθηκε εκ των υστέρων ελλιπές, γεγονός που δυσχέρανε την ταυτοποίηση των υπόπτων. Αυτή τη φορά ωστόσο, μετά την εκ νέου εξέταση του υλικού και των νέων στοιχείων που προέκυψαν, οι αστυνομικοί αισθάνονται πως όντως έχουν πλέον συλληφθεί πέραν πάσας αμφιβολίας, οι δράστες του φρικτού εγκλήματος.

Έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων για επιπλέον υλικό

Οι αστυνομικοί εκτιμούν μάλιστα, ότι η έρευνα δεν ολοκληρώνεται στις δύο συλλήψεις και στο ένταλμα σύλληψης για το τρίτο πρόσωπο, που κατά πληροφορίες είναι μία γυναίκα, κάτοικος Βρετανίας.

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των υπόπτων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οι Αρχές πιστεύουν ότι μπορεί να εντοπιστούν νέα στοιχεία που θα ενισχύσουν περαιτέρω τη δικογραφία. «Μπήκαμε και στα σπίτια τους. Αυτό δεν το περίμεναν οι δύο ύποπτοι 16 χρόνια μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρούμε κι άλλο υλικό εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν μιλήσει γι' αυτό που έγινε τότε ή να μην υπάρχει άλλου είδους υλικό που θα αξιοποιήσουμε», αναφέρει χαρακτηριστικά η ίδια αστυνομική πηγή στο Newsbomb.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον κάθε πιθανό εύρημα από τις κατ' οίκον έρευνες, με στόχο να εντοπιστεί πρόσθετο οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικά αρχεία ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν περαιτέρω την υπόθεση.

Βίντεο του Newsbomb για τον εμπρησμό στη Marfin

Χρυσοχοΐδης από το 2024: Πρώτη προτεραιότητα η Marfin

Η απόδοση ευθυνών για την υπόθεση της Marfin παρέμενε σε εκκρεμότητα, ένα «έλλειμμα δημοκρατίας», είχε δηλώσει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην εκπομπή του Newsbomb, Meeting Point με την Όλγα Τρέμη τον Δεκέμβριο του 2024.

Στη συνέντευξή του, μετά την επιστροφή του στο υπουργείο για πέμπτη θητεία, ο κ. Χρυσοχοϊδης είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα, να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι για τους θανάτους των εργαζομένων στη Marfin. Η εμπρηστική επίθεση είχε σημειωθεί στο τέλος διαδήλωσης στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της 5ης Μαΐου 2010, κατά του πρώτου Μνημονίου.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τότε είχε απαντήσει στην ερώτηση, εάν υπάρχει κάποιος κακοποιός που θα ήθελε να συλληφθεί επί των ημερών του, και είχε πει συγκεκριμένα: «Προσωπικές εμπάθειες δεν έχω, δεν φέρω βάρη ψυχικά, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετοί. Η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποβαθμίζω άλλα, έχει να κάνει με τους δολοφόνους της Marfin. Είναι μια ντροπή για το κράτος και τη Δημοκρατία. Είναι έλλειμμα. Ντροπή για το κράτος, για τη Δημοκρατία, για την Αστυνομία και πρέπει να άρουμε αυτό το έλλειμμα πολύ γρήγορα».

Προθεσμία για την Τρίτη έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη το πρωί έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Marfin.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή λόγω της εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας της Marfin στην οδό Σταδίου, εν μέσω μεγάλης διαδήλωσης τον Μάϊο του 2010.

Από τη φωτιά που εξαπλώθησε στην τράπεζα, η οποία βρισκόταν σε λειτουργία και είχε 30 εργαζόμενους μέσα στο κτίριο, έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μία εκ των οποίων ήταν έγκυος.

Οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από την Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, οδηγήθηκαν, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στα δικαστήρια προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος τους.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαστικής λειτουργού, από την οποία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Τρίτο ένταλμα σύλληψης

Ένταλμα για την φονική πυρπόληση της Τράπεζας εκδόθηκε και σε βάρος 46χρονης, η οποία ζει στην Βρετανία.

Για την τρίτη κατηγορούμενη θα αποσταλεί στις βρετανικές αρχές διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοση της στην Ελλάδα.

Οι δύο άνδρες καλούνται να αντικρούσουν στοιχεία που έχει συλλέξει μετά από εκτεταμένη έρευνα η ΔΑΟΕ, σύμφωνα με τα οποία οι, τότε 26 ετών, κατηγορούμενοι συνδέονται με την φονική επίθεση, ενώ στην δικογραφία φέρεται να υπάρχει υλικό που τους εμφανίζει με ακάλυπτα πρόσωπα, το οποίο έχει συσχετιστεί με άλλο υλικό από την φονική εμπρηστική επίθεση στην τράπεζα.

Έξω από τα δικαστήρια είχε συγκεντρωθεί αλληλέγγυος κόσμος για τους δύο συλληφθέντες.

Πώς έγιναν οι συλλήψεις

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στο λεγόμενο «ελληνικό FBI» φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να πυροδότησε την επανεξέταση της υπόθεσης της Marfin.

Στο email γινόταν ονομαστική αναφορά στα τρία πρόσωπα για τους οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ κατονομάζονταν και πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Με αφετηρία τις πληροφορίες αυτές, οι διωκτικές αρχές επέστρεψαν στη δικογραφία, εξετάζοντας εκ νέου το σύνολο του διαθέσιμου υλικού. Παράλληλα, αναζήτησαν στοιχεία για τα τρία πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες.

Η αντιπαραβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι τρεις που εμφανίζονται και σε άσχετη δικογραφία έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, όπως η αμφίεση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία.

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