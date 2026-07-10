Marfin: Το ανώνυμο email που άνοιξε ξανά τον φάκελο της υπόθεσης

Snapshot Ένα ανώνυμο email προκάλεσε την επανεξέταση της υπόθεσης της Marfin από τις διωκτικές αρχές.

Στο μήνυμα γίνονταν ονομαστική αναφορά στα τρία πρόσωπα με εντάλματα σύλληψης και σε άλλα μέλη της ομάδας.

Οι αρχές εξέτασαν εκ νέου τη δικογραφία και συνέλεξαν στοιχεία από άλλες υποθέσεις για τα τρία πρόσωπα.

Η αντιπαραβολή των στοιχείων έδειξε κοινά χαρακτηριστικά των υπόπτων με τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης. Snapshot powered by AI

Ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στο λεγόμενο «ελληνικό FBI» φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να πυροδότησε την επανεξέταση της υπόθεσης της Marfin.

Στο email γινόταν ονομαστική αναφορά στα τρία πρόσωπα για τους οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, ενώ κατονομάζονταν και πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Με αφετηρία τις πληροφορίες αυτές, οι διωκτικές αρχές επέστρεψαν στη δικογραφία, εξετάζοντας εκ νέου το σύνολο του διαθέσιμου υλικού. Παράλληλα, αναζήτησαν στοιχεία για τα τρία πρόσωπα και σε άλλες δικογραφίες.

Η αντιπαραβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι τρεις που εμφανίζονται και σε άσχετη δικογραφία έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης στη Marfin, όπως η αμφίεση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία.

Χρυσοχοΐδης: Η Δημοκρατία πάντα νικά στο τέλος

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των συλλήψεων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε: «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.

Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά.

Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων».

Η ενημέρωση από την ΕΛΑΣ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, δύο άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

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