Χανιά: Κλειστό την Παρασκευή για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

Η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφαλείας και αφορά τις δύο εισόδους του φαραγγιού.

Γιάννης Φιλιππάκος

Χανιά: Κλειστό την Παρασκευή για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
  • Αναμένονται άνεμοι 7 μποφόρ με ριπές έως 9 μποφόρ στην περιοχή του Ξυλόσκαλου.
  • Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο (κατηγορία 4).
  • Η απόφαση για το κλείσιμο λήφθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).
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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται στην περιοχή. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, στο Ξυλόσκαλο αναμένονται άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο.

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