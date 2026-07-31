Χανιά: Κλειστό την Παρασκευή για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς
Η απόφαση λήφθηκε για λόγους ασφαλείας και αφορά τις δύο εισόδους του φαραγγιού.
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- Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
- Αναμένονται άνεμοι 7 μποφόρ με ριπές έως 9 μποφόρ στην περιοχή του Ξυλόσκαλου.
- Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο (κατηγορία 4).
- Η απόφαση για το κλείσιμο λήφθηκε από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).
Κλειστό θα παραμείνει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, το φαράγγι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).
Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται στην περιοχή. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, στο Ξυλόσκαλο αναμένονται άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ.
Παράλληλα, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο.
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