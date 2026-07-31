«Ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αποχωρεί μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί σε φάσεις, με ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και ανάληψη της διακυβέρνησης της Γάζας από νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Ιστορική» συμφωνία για τη Γάζα ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αποχωρεί μετά τον αφοπλισμό της Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και άλλων ένοπλων ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας.
  • Η εφαρμογή της συμφωνίας θα γίνει σε φάσεις, με σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.
  • Η Γάζα θα περάσει υπό τον έλεγχο νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα συνεργάζεται με το Συμβούλιο Ειρήνης και θα αναλάβει την ασφάλεια της περιοχής.
  • Η συμφωνία συνδέεται με το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ και στοχεύει στην ασφάλεια του Ισραήλ και την ειρήνη στην περιοχή.
  • Η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία συμμετείχαν ως μεσολαβητές, ενώ δεν έχει υπάρξει δημόσια αντίδραση από τη Χαμάς.
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«Ιστορική» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη συμφωνία που, όπως ανακοίνωσε, επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο Ειρήνης για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «μνημειώδες βήμα» προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια νέα μορφή διακυβέρνησης στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η περιοχή θα περάσει σταδιακά υπό τον έλεγχο νέας παλαιστινιακής κυβέρνησης, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο Ειρήνης και θα έχει ως αποστολή τη στήριξη του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ισραήλ θα αποκτήσει «την ασφάλεια που δικαιούται», καθώς η Γάζα δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται ως βάση για επιθέσεις.

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Σε φάσεις ο αφοπλισμός και η ισραηλινή αποχώρηση

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα γίνει σε προσεκτικά σχεδιασμένες φάσεις.

Όπως ανέφερε, όσο θα προχωρά ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσύρονται και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργάζεται με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομία, αναλαμβάνοντας την ασφάλεια της Γάζας για τους κατοίκους της και τις γειτονικές χώρες.

Ο Τραμπ συνέδεσε τη συμφωνία με την εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων που φέρει το όνομά του, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σημαντικό ορόσημο.

Αναφερόμενος στην κατάσταση πριν από έναν χρόνο, έκανε λόγο για πόλεμο, ανθρωπιστική κρίση και ομήρους σε αιχμαλωσία, προσθέτοντας ότι έχει σημειωθεί «ιστορική πρόοδος», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

Ευχαρίστησε, τέλος, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τον μεσολαβητικό τους ρόλο, καθώς και την ομάδα του για τις διαπραγματεύσεις που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν στη συμφωνία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια αντίδραση από το ισλαμιστικό κίνημα.

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